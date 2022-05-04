Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 700
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sunucu ekleme alanına Straighthold yazıp Enter'a basın. Çalışan bir sunucu görünecektir.
İstemciyi Windows 8'e kurdum, kurulum sırasında D:\mt5\ gibi sistem sürücüsünde olmayan bir dizin belirtiyorum. Göstergeler ve diğer her şey için çalışma dizini C:\Users\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*** olur - bu bir şekilde aşılabilir mi?
Dizini değiştirmek için terminalde herhangi bir ayar bulamadım.
İstemciyi Windows 8'e kurdum, kurulum sırasında D:\mt5\ gibi sistem sürücüsünde olmayan bir dizin belirtiyorum. Göstergeler ve diğer her şey için çalışma dizini C:\Users\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*** olur - bu bir şekilde aşılabilir mi?
Dizini değiştirmek için terminalde herhangi bir ayar bulamadım.
Peki denedin mi?
Peki denedin mi?
Ticaret işlemleri gerçekleştirme olasılığına ilişkin açıklamalar.
Verilen:
1. 1.1 lotluk uzun pozisyon açın.
2. Enstrüman üzerinde işlem yapmak sınırlıdır: sadece bir pozisyonu kapatmak ve/veya sadece anlaşmaları satın almak.
Mevcut pozisyonu kapatmak gereklidir.
Sorular:
1. 1.0 lot için satış emri gönderebilir miyim? Değilse, bu gereksinim istemcide doğrulanıyor mu, yoksa sunucuda reddedilecek mi?
2. Kısmi işlem modunda hacim bazında 1,1 lotluk satış emri gönderebilir miyim? Değilse, bu gereksinim istemcide doğrulanıyor mu, yoksa sunucuda reddedilecek mi?
Vay canına! Gerçekten de sorulan soruların cevapları o kadar açık ki, herkes cevap veremeyecek kadar tembel mi? :)
Lütfen yardım talebini göz ardı etmeyin.
Vay canına! Gerçekten de sorulan soruların cevapları o kadar açık ki, herkes cevap veremeyecek kadar tembel mi? :)
Lütfen yardım talebini göz ardı etmeyin.
Bir OrderCheck siparişi göndermeden önce talebi doğrulamak için bu işlevi kullanıyor musunuz?
dönüş kodu ile tüm cevapları alın.
İki hesap.MK ve Insta.Ayarlar 250000 bar.Tüm geçmiş yüklenir.Çubuk sayısı aşağıdaki komut dosyası ile kontrol edilir.
Grafik, 4000 periyotlu basit bir ortalama SMA'yı göstermektedir. Periyot, çubuk sayısından azdır.Buna göre, bina için bir marj vardır.
Ortalama kayma neden lütfen bana söyleyin Günlük'te TF sıralamasında daha düşük görünüyor.
Beyler geliştiriciler, lütfen aşağıdaki soruna dikkat edin (ve düzeltin)
Sahibiz inşaat
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
Programı yardımdan test ederken:
“ Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\files в случае тестирования).”
İlk kez dosya okunur ve görülür, ancak uygulama yeniden derlendiğinde, test başlamadan hemen önce test dizinindeki dosya alt klasörle birlikte silinir!
Eğer öyleyse, neden?
Bu bir hataysa, lütfen düzeltin, harici dosyalarla uygulamaları doğru şekilde test etmek ve hatalarını ayıklamak mümkün değildir.
Evet, Win 7 64 bit kullanarak ve MT5 (619).