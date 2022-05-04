Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 709
Her türlü böcek için "şanslı" olduğum bir şey
İşte kumbara için bir tane daha
Sunucu, kendisi için bir sipariş verildiğini "unuttu" ve olduğu gibi yürütülmesi gerekiyor.
Sevgili MetaQuotes, profilinizde bulunan her hata için sembolik bir miktar ödemenizin zamanı geldi. Bakın ve terminal hata ayıklaması daha hızlı gidecek.
Bir hata buldum olsun, üzgünüm bulamadım.
İşte test cihazında bir patlama ile bir rekor.Tabloya bir uzman eklemeye çalışırken hata veriyor
Bir hata buldum olsun, üzgünüm bulamadım.
Ne hatası veriyor?
Devam: "Hatanın yanlış olduğu ortaya çıktı - cezayı kendiniz ödeyin" :)
Şaka takdir edildi.
Kendi cebinizden (depo) bir ceza çünkü stratejiye göre örneğin pozisyon kapatılmalıydı ve sonra...
2012.04.09 09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) '\Channels\PercentageCrossoverChannel' [4802] özel göstergesini yükleyemiyor
Göstergeye erişmeden önce gerekli geçmişin varlığını kontrol ediyor musunuz?
Ve gösterge adında çift ters eğik çizgi görmüyorum.
Tarih fazlasıyla yeterli. Grafikte ayrı olarak atılan gösterge doğru görüntüleniyor. Uzmanlar sekmesindeki hata yorumunda çift eğik çizgi yok, uzman kodunda her şey var, yukarıya bakın , test modunda doğru işlemle kanıtlandığı gibi her şey doğru görünüyor.
Muhtemel sebepler, gösterge yolunda Kiril kullanımı. Yüklenen grafiğin çok büyük bir geçmişi, limiti sınırlamak gerekir.
kod:
El Kitabından:
isim
[içinde] Göstergelerin kök dizinine göre yolu içeren özel göstergenin adı (MQL5/Indicators/). Gösterge alt dizinde bulunuyorsa , örneğin, MQL5/Göstergeler/ Örnekler'de , ad buna göre görünmelidir, yani - " Örnekler \\ gösterge_adı " (ayırıcı olarak tek bir ters eğik çizgi gerekir).
El Kitabından:Soru: Kodunuzda PercentageCrossoverChannel gösterge adından önceki eğik çizgi tam olarak nedir ve El Kitabındaki örnekteki eğik çizgi nedir?
Yoğun bir şekilde yavaşlarım, Pazartesi etkiler.