Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 652
EURUSD için neden bir bar yüksek, düşük, açık, kapalı değerlerinin eşit olduğunu anlayamıyorum?
CopyRates işlevini kullandım ve 22 döviz çiftini test ettim ve sadece EURUSD yüksek, düşük, açık ve aynı sayıyı kapat.
Başka bir DC'de test etmeye çalıştım, sonuçlar aynı.
Tüm zaman dilimlerini denedim, hepsi aynı EURUSD için, Yüksek-Düşük 0 veriyor.
Şekil, 22 döviz çifti için Yüksek-Düşük değerleri göstermektedir.
Yalnızca "Yüksek-Düşük değeri" hesaplamak için teklif alma yöntemi (kodu) belirtilmemiştir.
EURUSD çifti için özel mi olmalı?
Tekrar ediyorum: "Tırnak alma yöntemi (kod) belirtilmemiş" . " EURUSD çifti için" böyle bir kod ne olmalıdır - bir sonraki soru bu.
Expert Advisor gerçek modda çalıştırılırsa, her şey yolunda demektir.
Ve sadece EURUSD çifti için test cihazında Yüksek ve Düşük değerler eşittir.
Strateji test cihazının EURUSD çifti için geçmişi düzeltmeniz gerektiğini düşünüyorum ve hepsi bu.
586 inşayeni bir sabit sürücü taktıktan sonra, mt5 terminali kullanıcı adını ve şifreyi kaydetmeyi durdurdu, şimdi her başladığında onlara tekrar soruyor, "başlangıçta kişisel ayarları ve verileri kaydet" onay kutusu işaretli
bunu nasıl düzelteceğimi söyle?
Bu ne anlama gelir ve nasıl düzeltilir?
Terminal açıkken (masaüstünde) ve en aza indirildiğinde kaynak tüketiminde eşit koşullar altında neden bu kadar büyük bir fark var?
Açık:
katlanmış:
