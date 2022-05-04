Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 652

Yeni yorum
 

EURUSD için neden bir bar yüksek, düşük, açık, kapalı değerlerinin eşit olduğunu anlayamıyorum?

CopyRates işlevini kullandım ve 22 döviz çiftini test ettim ve sadece EURUSD yüksek, düşük, açık ve aynı sayıyı kapat.

Başka bir DC'de test etmeye çalıştım, sonuçlar aynı.

Tüm zaman dilimlerini denedim, hepsi aynı EURUSD için, Yüksek-Düşük 0 veriyor.

Şekil, 22 döviz çifti için Yüksek-Düşük değerleri göstermektedir.

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyRates
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyRates
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyRates - Документация по MQL5
Dosyalar:
Err_EURUSD_M10.JPG  276 kb
 
pusheax :
Tüm zaman dilimlerini denedim, hepsi aynı EURUSD için, Yüksek-Düşük 0 veriyor.

Şekil, 22 döviz çifti için Yüksek-Düşük değerleri göstermektedir.

Yalnızca "Yüksek-Düşük değeri" hesaplamak için teklif alma yöntemi (kodu) belirtilmemiştir.

 
Yedelkin :

Yalnızca "Yüksek-Düşük değer" elde etmek için teklif alma yöntemi (kodu) belirtilmemiştir.

EURUSD çiftine özel mi olmalı?
 
pusheax :
EURUSD çifti için özel mi olmalı?

Tekrar ediyorum: "Tırnak alma yöntemi (kod) belirtilmemiş" . " EURUSD çifti için" böyle bir kod ne olmalıdır - bir sonraki soru bu.

 
Yedelkin :

Tekrar ediyorum: "Tırnak alma yöntemi (kod) belirtilmemiş" . Bir sonraki soru "EURUSD çifti için" bu kodun ne olması gerektiğidir.

Expert Advisor gerçek modda çalıştırılırsa, her şey yolunda demektir.

Ve sadece EURUSD çifti için test cihazında Yüksek ve Düşük değerler eşittir.

Strateji test cihazının EURUSD çifti için geçmişi düzeltmeniz gerektiğini düşünüyorum ve hepsi bu.

Dosyalar:
RealTime_EURUSD_M10.JPG  137 kb
 

586 inşa

yeni bir sabit sürücü taktıktan sonra, mt5 terminali kullanıcı adını ve şifreyi kaydetmeyi durdurdu, şimdi her başladığında onlara tekrar soruyor, "başlangıçta kişisel ayarları ve verileri kaydet" onay kutusu işaretli

bunu nasıl düzelteceğimi söyle?

 

Bu ne anlama gelir ve nasıl düzeltilir?


 
Zeleniy :

Aynen öyle, internette "hayatı" değiştireceğim, oldukça tanınan biriyim ve herkesin beni unutmasını ve beni tanımamasını istiyorum.

- Ve soyadın ne?

- Ben irili ufaklı tiyatroların sanatçısıyım ve soyadım denilemeyecek kadar ünlü!

 

Terminal açıkken (masaüstünde) ve en aza indirildiğinde kaynak tüketiminde eşit koşullar altında neden bu kadar büyük bir fark var?

Açık:

katlanmış:

 
tol64 :

Terminal açıkken (masaüstünde) ve en aza indirildiğinde kaynak tüketiminde eşit koşullar altında neden bu kadar büyük bir fark var?

Açık:

katlanmış:

Ve terminal ne yapar, optimizasyon, test, uzmanlar, göstergeler?..
1...645646647648649650651652653654655656657658659...3184
Yeni yorum