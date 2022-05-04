Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 482

Yeni yorum
 
Interesting :
Lütfen tüm kodu sağlayın.
Dosyalar:
jhz0enx4qa.mq5  2 kb
 
Karlson :
Merhaba! Ayarlar-Ticaret-Tek Tıklamada yardımcı olmuyor mu?

Tek tıkla ticaret söz konusu değil.


  • Tek tıkla alım satım — bu seçenek, "Piyasa İzleme" penceresinin "Ticaret" sekmesinde tek bir tıklamayla alım satım yapmanızı sağlar. Etkinleştirilirse, belirtilen sekmedeki al veya sat komutları anında işlem sunucusuna uygun talebi gönderir. Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, işlem yapma komutları, sipariş oluşturma penceresini arayacaktır.

Siparişlerin önceliğinin grafik nesnelerinkinden daha yüksek olduğunu hesaba katarsak, gerçekten müdahale eder. Oluşturulan kullanıcı paneline tıklıyorsunuz ve arkasında bir sipariş varsa yine bir pencere çıkıyor. İyi için, grafikteki nesnelerin önceliğini ayarlayacak bir fonksiyona ihtiyacımız var. Photoshop'taki katmanlar gibi))).

Örneğin,

 bool    ObjectSetInteger (
   long     chart_id,           // идентификатор графика
   string   name,               // имя
   int      prop_id,           // свойство OBJPROP_LAYER
   int      prop_value         // значение ( ноль первый слой и так далее )
   );

Grafik üzerinde bilgi veya ticaret panelleri geliştirmek çok faydalı bir özellik olacaktır.

 
sergeev :

geliştiriciler, fare ticareti nasıl devre dışı bırakılır?

Sipariş/durdurma satırına yanlışlıkla dokunursanız, onu değiştirmek için bir pencerenin çağrılmasından zaten bıktım.

hizmet masasına aboneliğinizi iptal edin. görmezden gelindi

belki zaten var? Bu zararlılığı kapatmak için bir dava nereye koyulur?

Tüm terminal için, terminal ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayrı bir grafik için: Grafikte sağ fare tuşu->Özellikler->Göster-> Ticaret seviyelerini göster
[Silindi]  
Retsam :

Aslında, böyle bir şey girmek zorunda kaldım

 int OnInit ()
{
array [ 0 ][ 0 ]= 0 ;
array [ 0 ][ 1 ]= 0.1 ;
array [ 0 ][ 2 ]= 0.2 ;
array [ 1 ][ 0 ]= 1 ;
array [ 1 ][ 1 ]= 1.1 ;
array [ 1 ][ 2 ]= 1.2 ;
array [ 2 ][ 0 ]= 2 ;
array [ 2 ][ 1 ]= 2.1 ;
array [ 2 ][ 2 ]= 2.2 ;

   for ( int l= 0 ;l< 3 ;l++)
  {
  
     for ( int c= 0 ;c< 3 ;c++)
    {
     Print ( "array [" ,l, "][" ,c, "] - " ,array[l][c]);
    }
  
  }

return ( 0 );
}
 
Alexander :
Tüm terminal için, terminal ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayrı bir grafik için: Grafikte sağ fare tuşu->Özellikler->Göster-> Ticaret seviyelerini göster

hayır hayır hayır! Bu seçenek için teşekkürler, kullanıyoruz. Ancak sadece görünürlüğü kapatmak gerekli değildir. sonuçta normal işlerinizde sipariş vereceğiniz yerleri de görmek gerekiyor.

bu satırların fareye verdiği tepkiyi kaldırmak gerekiyor. her zaman yoluna girer. Çizginin altında olduğu nesneye tıklayın - ve hepsi bu. bir düğmeye basmak yerine hemen bir pencere... bummer. Ve bu çok can sıkıcı.

 
Burada kılavuzda bir hatavar .
 

2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore senkronizasyonu başarısız oldu

2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.community hesabı belirtilmedi

485 derlemesinde bulutta optimize edemiyorum... Belki bir şeyi kaçırdım? Ücretli miydi?

 
Konstantin83 :

2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore senkronizasyonu başarısız oldu

2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.community hesabı belirtilmedi

485 derlemesinde bulutta optimize edemiyorum... Belki bir şeyi kaçırdım? Ücretli miydi?

Son derlemede, MQL5 Cloud Network'e bağlanmak için terminal ayarlarında kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekir.


 
Rosh :

Son derlemede, MQL5 Cloud Network'e bağlanmak için terminal ayarlarında kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekir.

İşe yaradı, teşekkürler
 
Son zamanlarda, sürekli yeniden bağlanmalar ve sunucuyla bağlantı kaybı nedeniyle MT5 ile çalışmak imkansız hale geldi, platformda bir tür gerileme yaşanıyor gibi görünüyor :(
1...475476477478479480481482483484485486487488489...3184
Yeni yorum