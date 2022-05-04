Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 482
Lütfen tüm kodu sağlayın.
Merhaba! Ayarlar-Ticaret-Tek Tıklamada yardımcı olmuyor mu?
Tek tıkla ticaret söz konusu değil.
Örneğin,
Grafik üzerinde bilgi veya ticaret panelleri geliştirmek çok faydalı bir özellik olacaktır.
geliştiriciler, fare ticareti nasıl devre dışı bırakılır?
Sipariş/durdurma satırına yanlışlıkla dokunursanız, onu değiştirmek için bir pencerenin çağrılmasından zaten bıktım.
hizmet masasına aboneliğinizi iptal edin. görmezden gelindi
belki zaten var? Bu zararlılığı kapatmak için bir dava nereye koyulur?
Ayrı bir grafik için: Grafikte sağ fare tuşu->Özellikler->Göster-> Ticaret seviyelerini göster
Aslında, böyle bir şey girmek zorunda kaldım
Tüm terminal için, terminal ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.
Ayrı bir grafik için: Grafikte sağ fare tuşu->Özellikler->Göster-> Ticaret seviyelerini göster
hayır hayır hayır! Bu seçenek için teşekkürler, kullanıyoruz. Ancak sadece görünürlüğü kapatmak gerekli değildir. sonuçta normal işlerinizde sipariş vereceğiniz yerleri de görmek gerekiyor.
bu satırların fareye verdiği tepkiyi kaldırmak gerekiyor. her zaman yoluna girer. Çizginin altında olduğu nesneye tıklayın - ve hepsi bu. bir düğmeye basmak yerine hemen bir pencere... bummer. Ve bu çok can sıkıcı.
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore senkronizasyonu başarısız oldu
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.community hesabı belirtilmedi
485 derlemesinde bulutta optimize edemiyorum... Belki bir şeyi kaçırdım? Ücretli miydi?
485 derlemesinde bulutta optimize edemiyorum... Belki bir şeyi kaçırdım? Ücretli miydi?
Son derlemede, MQL5 Cloud Network'e bağlanmak için terminal ayarlarında kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekir.
