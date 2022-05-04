Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 241
Yorumlu bir örnek
Merhaba !
Bu benim buradaki ilk mesajım ve bu nedenle, her şeyden önce MetaTrader ticaret platformunun geliştiricilerine minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Harika ürün! Sana başarılar diliyorum.
Bir sorum var.
MetaTrader istemci terminalleri iki makineye kurulur , bir istemcinin bağlanacağı aşağıdaki sunucu listesi vardır:
diğer müşteri:
Geçmişi yüklerken, bir istemci tarafından yüklenen geçmiş veriler, başka bir istemcinin geçmiş verilerinden farklıdır. Ve elbette, sonuç olarak, bu makinelerde bir ticaret uzmanının test edilmesi farklı sonuçlar verir.
İlk durumda Alpari sunucusunda ve ikinci durumda demo sunucumuzda (MetaQuotes-Demo) bir ticaret hesabı açtınız.
Demo hesabı açarken MetaQuotes-Demo'yu seçin veya access.metatrader5.com:443 adresini sunucu listesine ekleyin ve üzerinde bir hesap seçin.
Renat ve Rosh - cevap için teşekkürler, ama soru şu: bu hikayelerden hangisi alakalı (yani gerçekten bir hikaye)?
Farklı sunucuların farklı tarihsel verilere sahip olduğu bir gerçektir ve açıktır, ancak bu yüzden bu kadar net değil. Farklar oldukça büyüktür ve buna bağlı olarak, bu , Expert Advisor ayarını kritik bir şekilde etkiler.
... да, это похоже на на рекурсию ...
Neden aynı olsunlar?
MQ'nun geçmişi ilgili olarak kabul edilir. Bu soru daha önce birçok kez gündeme geldi; farklılıkların kaynağına, bireysel brokerlerin tarihsel verilerle ilgili olarak kusur (kayıtsızlık) adı verildi.
Brokerler neden yanlış haber alıyor?
Yoksa komisyoncular bunu çarpıtmak için zamanlarını boşa mı harcıyorlar?