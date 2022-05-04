Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 485
Optimizasyon işlemi, sonuna ulaşmadan bir şeyi beklemektir. Aracılar ücretsizdir.
Parametrelerin durma değerleri ile çalıştırmanın hesaplanmasından sonra görevlerin aracılara dağılımının durduğu varsayımı vardır. Ve ajanların hızı önemli ölçüde değişir.
Ayarların resimleri ektedir.
geliştiriciler
Yeni yapının açıklaması , projenin yeniden derlenmesi gerektiğini belirtir. Eski sürümde iki kitaplığım kaldı, ancak uzman bunları normal şekilde görür ve kullanır.
Yani tüm projenin zorunlu olarak yeniden derlenmesi gerekiyor mu yoksa ne?
geliştiriciler
Çok sayıda gösterge penceresi olduğunda ve bunlar arasında hızla geçiş yapmak istediğinizde ne yapmalısınız?
En mantıklı şey, ilgili pencereleri gizlemek/açmak için ilgili düğmeleri eklemektir.
Ne yazık ki, bana göründüğü gibi mevcut versiyonda böyle bir olasılık yok.
Sonuç olarak, yapmanız gerekenler:
1. Her pencere için özel bir boş göstergesi girin.
2. Uzmanın olay işleyicisinde, düğme durumları değiştiğinde, karşılık gelen global değişkenleri başlatın.
3. Genel değişkenlere dayalı olarak boyutunu (IndicatorSetInteger(INDICATOR_HEIGHT, height)) değiştirmek için boş bir göstergenin olay işleyicisine yazın.
Aynı zamanda, bu tür işlemler sırasında pencerenin boyutu her zaman değişmez ve neye bağlı olduğunu anlamak zordur.
Daha önce yazdığım diğer konulardan:
1. Bir pencerede birkaç gösterge için tek bir ölçeklendirme ayarlamanın basit bir olasılığının olmaması, bunun sonucunda, farklı değer aralıklarına sahip birkaç gösterge yerleştirildiğinde, ölçekleri kesişir ve abrakadabra elde edilir. Pencerenin toplam aralığını belirlemek için global değişkenler aracılığıyla her bir gösterge için aralıkları hesaplamanın gerekli olduğu durumlardan kaçının.
2. Özel göstergelerden uzman dizilerine doğrudan programlı erişimin olmaması ve buna bağlı olarak, bazı göstergelerin uzmanın arayüz uzantıları olduğu (örneğin, kârlılık dinamiklerinin göstergeleri) kendi testçilerinin ve uyarlanabilir ticaret sistemlerinin uygulama modelinin karmaşıklığı ve doğrudan fiyat çizelgelerinin altındaki test geçmişindeki diğer sonuç göstergeleri).
Sonuç: Doğrudan algoritmalara odaklanan geliştiricilerin çoğu için bunun henüz özellikle çarpıcı olmadığını kabul etsem de, MQL5'in arayüz yeteneklerinin şu anda onun Aşil topuğu olduğunu düşünüyorum.
Merhaba! Pazarda avda iyi şanslar! Lütfen söyle (nereden soracağımı bilmiyorum), ama çalışma penceresinde şimdiki zamanı gösterecek bir komut dosyası var mı?
Ön ayar arşivinde, ...\MQL5\Presets\
Sources.zip paketini ...\MQL5\ klasörüne açın
Dosya açılırken bir hata oluştu. Meta düzenleyicinin tüm kodu bir satırda (farklı bilgisayarlarda aynı şey) yeniden yazmasıyla kendini gösterir. Not defteri ile her şey olması gerektiği gibi açılır. İşte ekran görüntüsü:
Bununla ne yapmalı ve söve nerede?
Dosya adındaki noktayı kaldırmayı veya başka bir karakterle değiştirmeyi deneyin.
Görünüşe göre ME, dosyayı bilinmeyen bir uzantıya sahip olarak algılıyor.
Ön ayar arşivinde, ...\MQL5\Presets\
Sources.zip paketini ...\MQL5\ klasörüne açın
bu bir platform değil, sunucular.
forum platformla birlikte çöküyor ...