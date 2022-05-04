Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 487

Yeni yorum
 

SL & TP Modification

StopLoss ve/veya TakeProfit seviyelerini değiştirmek için bir ticaret emri. 5 alan gereklidir:

  • eylem
  • semboller
  • sl
  • tp

Muhtemelen düzeltilmesi gerekiyor: beş değil, dört alan gerekli.

 
Yedelkin :

Muhtemelen düzeltilmesi gerekiyor: beş değil, dört alan gerekli.

Düzeltildi, teşekkürler.
 
garip program


Bu bir hata mı yoksa amaçlandı mı ve test eden kişi OHLC'nin ötesine geçen fiyatlarla pozisyonlar açabilir/kapatabilir mi?

yoksa bir şey anlamadım?

 
Lyuk :

Bu bir hata mı yoksa amaçlandı mı ve test eden kişi OHLC'nin ötesine geçen fiyatlarla pozisyonlar açabilir/kapatabilir mi?

yoksa bir şey anlamadım?

Yayılma boyutunu , yapı numarasını ve sunucu adını belirtin. Mumların Alış fiyatlarında çekildiğini ve Alış fiyatlarında (mavi oklar) satın alındığını unutmayın.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
 
Yayılma 10-15 pip (1.43905-1.43916) civarında dalgalanıyor, grafikte yayılma bir büyüklük sırası daha büyük. 489'u oluşturun, sunucu Alpari-Demo.
 

Söyle bana, bir danışmanı test ederken hataya ne sebep olabilir? 489 inşa

alpari, yalnızca USDCHF kullanılırken USDJPY şunları yazar:

 2011.08 . 16 19 : 35 : 45      Core 1   no prices for symbol USDJPY

1999'dan m1'de fiyatlar ve teklifler içeren bir taban var.

 
Lyuk :

Bu bir hata mı yoksa amaçlandı mı ve test eden kişi OHLC'nin ötesine geçen fiyatlarla pozisyonlar açabilir/kapatabilir mi?

yoksa bir şey anlamadım?



Benzer şekilde, test cihazında da böyle bir açma/kapama olasılığı vardır.
SD, bilet #200538

 

Belgeler diyor ki:

Программы MQL5

Bir mql5 programının çalışması için derlenmesi gerekir ("Derle" düğmesi veya F7 tuşu). Derleme hatasız geçmelidir (analiz edilmesi gereken uyarılara izin verilir). Aynı zamanda, ilgili dizinde, terminal_dir\MQL5\Experts , terminal_dir\MQL5\indicators veya terminal_dir\MQL5\scripts içinde aynı ada ve EX5 uzantısına sahip yürütülebilir bir dosya oluşturulmalıdır . Yürütme için çalıştırılabilen bu dosyadır.

Sorun, terminalin bu dizinde derlenmiş Expert Advisor'ı görmemesidir. Ne yapalım?!

Bu arada, "Derle"ye tıkladıktan sonra meta düzenleyicide herhangi bir hata yok ve test cihazında alttaki şekilde okla gösterilen alan iki kez yanıp sönüyor... ancak Expert Advisor seçim için görünmüyor.

Daha sonra eklendi: .exe terminalinin ve test cihazının özelliklerinde "XP için uyumluluk modunda çalıştır" seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretlediğinizde - her şeyi bulur.

Beyler geliştiriciler - size bir soru !!!

 
Terminal yardımındaki "Terminali başlatma" bölümünü okuyun. Durumunuz burada açıklanmıyorsa, lütfen ek ayrıntılar sağlayın - işletim sistemi sürümü, bit derinliği vb.
[Silindi]  
tester_el_pro :


" plot shift " seçeneğini etkinleştirdiğinizde

ayarladıktan sonra sağ kenardan ayarlanabilir girinti

mt5 şablonunda - KAYDEDİLMEZ.


MT4'te - kaydedildi.



peki düzeldi mi

1...480481482483484485486487488489490491492493494...3184
Yeni yorum