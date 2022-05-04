Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 487
SL & TP Modification
StopLoss ve/veya TakeProfit seviyelerini değiştirmek için bir ticaret emri. 5 alan gereklidir:
Muhtemelen düzeltilmesi gerekiyor: beş değil, dört alan gerekli.
Bu bir hata mı yoksa amaçlandı mı ve test eden kişi OHLC'nin ötesine geçen fiyatlarla pozisyonlar açabilir/kapatabilir mi?
yoksa bir şey anlamadım?
Söyle bana, bir danışmanı test ederken hataya ne sebep olabilir? 489 inşa
alpari, yalnızca USDCHF kullanılırken USDJPY şunları yazar:
1999'dan m1'de fiyatlar ve teklifler içeren bir taban var.
Benzer şekilde, test cihazında da böyle bir açma/kapama olasılığı vardır.
SD, bilet #200538
Belgeler diyor ki:
Программы MQL5
Bir mql5 programının çalışması için derlenmesi gerekir ("Derle" düğmesi veya F7 tuşu). Derleme hatasız geçmelidir (analiz edilmesi gereken uyarılara izin verilir). Aynı zamanda, ilgili dizinde, terminal_dir\MQL5\Experts , terminal_dir\MQL5\indicators veya terminal_dir\MQL5\scripts içinde aynı ada ve EX5 uzantısına sahip yürütülebilir bir dosya oluşturulmalıdır . Yürütme için çalıştırılabilen bu dosyadır.
Sorun, terminalin bu dizinde derlenmiş Expert Advisor'ı görmemesidir. Ne yapalım?!
Bu arada, "Derle"ye tıkladıktan sonra meta düzenleyicide herhangi bir hata yok ve test cihazında alttaki şekilde okla gösterilen alan iki kez yanıp sönüyor... ancak Expert Advisor seçim için görünmüyor.
Daha sonra eklendi: .exe terminalinin ve test cihazının özelliklerinde "XP için uyumluluk modunda çalıştır" seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretlediğinizde - her şeyi bulur.
Beyler geliştiriciler - size bir soru !!!
" plot shift " seçeneğini etkinleştirdiğinizde
ayarladıktan sonra sağ kenardan ayarlanabilir girinti
mt5 şablonunda - KAYDEDİLMEZ.
MT4'te - kaydedildi.
peki düzeldi mi