Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 481
Lütfen bana bilgisayarın yerel saatini test cihazından nasıl öğreneceğimi söyle? TimeLocal ve TimeGMT gibi işlevler, test cihazı tarafından üst üste bindirilir.
Kendinizi biliyorsunuz - soru boş değil ;-) - 15 dakikalık dönüm noktasını geçmeyecek şekilde testi zamanlamanız gerekiyor.
Ve DLL'nin de kullanılamayacağını hatırlatırım. ;-/
Bunun için neden yerel saate ihtiyacınız var?
İlk olarak, test cihazının kendisi, günlükte test süresini milisaniye cinsinden verir ve ikincisi, işlevi kullanabilirsiniz.
GetTickCount ()
geliştiriciler, fare ticareti nasıl devre dışı bırakılır?
Sipariş/durdurma satırına yanlışlıkla dokunursanız, onu değiştirmek için bir pencerenin çağrılmasından zaten bıktım.
hizmet masasına aboneliğinizi iptal edin. görmezden gelindi
belki zaten var? Bu zararlılığı kapatmak için nereye bir dava açmalı?
Bir hata ayıklayıcıdaki iki boyutlu dizilerde fark edildiğinde, dizinlerin yeniden düzenlendiği görülebilir.
hangi sayıda dizin yeniden düzenlenir?
Doğru anladıysam, [0][1] 0,1 içermeli (görünüşe göre öyle) ve 1 olarak yazdırılıyor. [1][0] ise 1 içermeli, ancak 0,1 olarak yazdırılıyor.
Baskı sırasında adresleme yaparken "sütunlar" ve "satırlar"ın yer değiştirdiğini (genel olarak adreslemenin ihlal edildiğini) varsayacağım.
