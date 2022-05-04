Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 402
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gösterge gövdesindeki Yorum işlevinin ( https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment ) ana pencerede bir mesaj görüntülediğini buldum.
Örneğin:
//+------------------------------------------- --------------------+
//| Hızlandırıcı/Yavaşlatıcı Osilatör |
//+------------------------------------------- --------------------+
int OnHesapla(sabit int oranlar_toplam,sabit int önceki_hesaplanmış,
const tarihsaat &Saat[],
const double &Aç[],
const çift &Yüksek[],
const çift &Düşük[],
const double &Kapat[],
const uzun &TickVolume[],
const uzun &Hacim[],
const int &Spread[])
{
Yorum("Test");
.....
Benim mantığıma göre, kendi penceresinde görüntülenmeli
ilginç
Tekrar ediyorum, spekülasyon taraftarı değilim ve "belki" umudunu taşıyorum.
Geliştiricilerin niteliksel bir yanıtı, sorunu açık bir şekilde çözebilir.
Şu sorunun cevabını duymayı tercih ederim - OnTrade()'de parametre şampiyonluğunu beklemeli miyiz, beklememeli miyiz?
Tabii bu konuda hâlâ planlar varsa...
Alpari'de her zaman klasikler üzerinde ve öngörülen koşullarda çalıştı.
"Minimum lot 0.1 (adım - 0.01)"
Açık 0,1 kapat 0,09 0,01 kalır
Alpari'de her zaman klasikler üzerinde ve öngörülen koşullarda çalıştı.
"Minimum lot 0.1 (adım - 0.01)"
Açık 0,1 kapat 0,09 0,01 kalır
Bu yaklaşıma karşı değilim. Ana şey, belgelerin açıkça belirtmesidir, örneğin:
Minimum işlem hacmi gereksinimi, yalnızca halihazırda açık bir pozisyonun olmaması durumunda gözlemlenir. Aksi takdirde, işlemin hacmine ilişkin gereksinimler yalnızca minimum granülasyon açısından karşılanır.
Alpari'de her zaman klasikler üzerinde ve öngörülen koşullarda çalıştı.
"Minimum lot 0.1 (adım - 0.01)"
Açık 0,1 kapat 0,09 0,01 kalır
Merhaba.
Geçenlerde forumda Bollinger Bantları , hangi sapmanın kırıldığına bağlı olarak çubukları süsleyen bir gösterge gördüm: eğer üst - trend yukarı, eğer alt - aşağı.
Ben bulamıyorum.
Ne hakkında konuştuğunuzu bilen biri varsa lütfen bir bağlantı gönderin. Teşekkür ederim.
Gerçek bir hesapta kalemlerle denedim - işe yaramıyor, "doğru miktarda değil"
MT4 veya MT5?
Her şey MT5'te çalışıyor, ancak MT4'te kontrol etmedim (büyük olasılıkla elle yapmak zor olacak, bunun mümkün olmadığını söylemeyeceğim - sonuçta yerel bir sistem).
MT4 veya MT5?
Her şey MT5'te çalışıyor, ancak MT4'te kontrol etmedim (büyük olasılıkla elle yapmak zor olacak, bunun mümkün olmadığını söylemeyeceğim - sonuçta yerel bir sistem).
MT4'te tabii ki... Bunu gerçek bir hesaptan yazdım.
ALPARI ve REAL ismine baktım :)
O zaman eller ve çalışmayacak olabilir.
arayüz ayarlarının esnekliği - MT5'i, sembollerin adını görüntüleme ayarları veya daha doğrusu, herhangi bir örn. değil - gbpusd değil - ama ... - örneğin "pound", ayrıca - para birimi ve aşağı ok , metaller, hisse senetleri gibi bölme plakalarını da girin, böylece her şey tek bir yığında kalmasın, hatta mini simgeler bile ekleyebilirsiniz. bölme şeritleri, örneğin, para birimi, dolar işareti veya yeşil küçük kağıt parçaları, metaller - peki, altın küçük külçelerdir, vb. "Pro Trader" platformunda renk ayarları, geçişler ve panellerin aynı esnekliği var, umarım bir reklam gibi gelmiyordur, çünkü sizinki kesinlikle şu anda daha basit ve daha iyi ... :)
Ayrıca, semboller listesindeki sembolün altındaki arka planı ve ayrıca vardiya rengini değiştirmek mümkün olsaydı iyi olurdu , örneğin, ana dallar siyah arka planı ve beyaz yazı tipini, orta önemde, mavi ve beyazı vurgular , ve tamamen önemsiz, çünkü beyaz üzerine siyah var .. .
herhangi bir haber ??????