Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 402

Yeni yorum
 

Gösterge gövdesindeki Yorum işlevinin ( https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment ) ana pencerede bir mesaj görüntülediğini buldum.

Örneğin:

//+------------------------------------------- --------------------+
//| Hızlandırıcı/Yavaşlatıcı Osilatör |
//+------------------------------------------- --------------------+
int OnHesapla(sabit int oranlar_toplam,sabit int önceki_hesaplanmış,
const tarihsaat &Saat[],
const double &Aç[],
const çift &Yüksek[],
const çift &Düşük[],
const double &Kapat[],
const uzun &TickVolume[],
const uzun &Hacim[],
const int &Spread[])
{

Yorum("Test");

.....

Benim mantığıma göre, kendi penceresinde görüntülenmeli


Документация по MQL5: Общие функции / Comment
Документация по MQL5: Общие функции / Comment
  • www.mql5.com
Общие функции / Comment - Документация по MQL5
[Silindi]  
voix_kas :

ilginç

Tekrar ediyorum, spekülasyon taraftarı değilim ve "belki" umudunu taşıyorum.

Geliştiricilerin niteliksel bir yanıtı, sorunu açık bir şekilde çözebilir.

Şu sorunun cevabını duymayı tercih ederim - OnTrade()'de parametre şampiyonluğunu beklemeli miyiz, beklememeli miyiz?

Tabii bu konuda hâlâ planlar varsa...

 

Alpari'de her zaman klasikler üzerinde ve öngörülen koşullarda çalıştı.

"Minimum lot 0.1 (adım - 0.01)"

Açık 0,1 kapat 0,09 0,01 kalır

[Silindi]  
Buter :

Alpari'de her zaman klasikler üzerinde ve öngörülen koşullarda çalıştı.

"Minimum lot 0.1 (adım - 0.01)"

Açık 0,1 kapat 0,09 0,01 kalır


Bu yaklaşıma karşı değilim. Ana şey, belgelerin açıkça belirtmesidir, örneğin:

Minimum işlem hacmi gereksinimi, yalnızca halihazırda açık bir pozisyonun olmaması durumunda gözlemlenir. Aksi takdirde, işlemin hacmine ilişkin gereksinimler yalnızca minimum granülasyon açısından karşılanır.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
 
Buter :

Alpari'de her zaman klasikler üzerinde ve öngörülen koşullarda çalıştı.

"Minimum lot 0.1 (adım - 0.01)"

Açık 0,1 kapat 0,09 0,01 kalır

Gerçek bir hesapta kalemlerle denedim - işe yaramıyor, "doğru miktarda değil"
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
[Silindi]  

Merhaba.

Geçenlerde forumda Bollinger Bantları , hangi sapmanın kırıldığına bağlı olarak çubukları süsleyen bir gösterge gördüm: eğer üst - trend yukarı, eğer alt - aşağı.

Ben bulamıyorum.

Ne hakkında konuştuğunuzu bilen biri varsa lütfen bir bağlantı gönderin. Teşekkür ederim.

[Silindi]  
AlexSTAL :
Gerçek bir hesapta kalemlerle denedim - işe yaramıyor, "doğru miktarda değil"

MT4 veya MT5?

Her şey MT5'te çalışıyor, ancak MT4'te kontrol etmedim (büyük olasılıkla elle yapmak zor olacak, bunun mümkün olmadığını söylemeyeceğim - sonuçta yerel bir sistem).

 
Interesting :

MT4 veya MT5?

Her şey MT5'te çalışıyor, ancak MT4'te kontrol etmedim (büyük olasılıkla elle yapmak zor olacak, bunun mümkün olmadığını söylemeyeceğim - sonuçta yerel bir sistem).

MT4'te tabii ki... Bunu gerçek bir hesaptan yazdım.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
[Silindi]  
AlexSTAL :
MT4'te tabii ki... Bunu gerçek bir hesaptan yazdım.

ALPARI ve REAL ismine baktım :)

O zaman eller ve çalışmayacak olabilir.

[Silindi]  
tester_el_pro :

arayüz ayarlarının esnekliği - MT5'i, sembollerin adını görüntüleme ayarları veya daha doğrusu, herhangi bir örn. değil - gbpusd değil - ama ... - örneğin "pound", ayrıca - para birimi ve aşağı ok , metaller, hisse senetleri gibi bölme plakalarını da girin, böylece her şey tek bir yığında kalmasın, hatta mini simgeler bile ekleyebilirsiniz. bölme şeritleri, örneğin, para birimi, dolar işareti veya yeşil küçük kağıt parçaları, metaller - peki, altın küçük külçelerdir, vb. "Pro Trader" platformunda renk ayarları, geçişler ve panellerin aynı esnekliği var, umarım bir reklam gibi gelmiyordur, çünkü sizinki kesinlikle şu anda daha basit ve daha iyi ... :)
Ayrıca, semboller listesindeki sembolün altındaki arka planı ve ayrıca vardiya rengini değiştirmek mümkün olsaydı iyi olurdu , örneğin, ana dallar siyah arka planı ve beyaz yazı tipini, orta önemde, mavi ve beyazı vurgular , ve tamamen önemsiz, çünkü beyaz üzerine siyah var .. .



herhangi bir haber ??????

1...395396397398399400401402403404405406407408409...3184
Yeni yorum