463 x64 oluşturun
Sadece şoktayım (olumlu)
15-20 dakika yerine asılan uzmanlarla terminal (kendimi tarif etmedim) 30 saniyeden daha kısa sürede yüklenmeye başladı!
Orada ne aldattın?
Terminal gerçekten 10 saniye içinde yüklenmeye başladı, ancak aynı zamanda hala antivirüs ile çelişiyor.
geliştiriciler
Antivirüsün kesilmemesi ve güncellemeden sonra terminalin buggy olmaması için ne yapıldı?
Eski günlüğü ve yenisini ekleyebilir misiniz?
Yani, eski yapının ilk N satırı stabilizasyon anına kadar ve yeni yapının logunun ilk N satırı stabilizasyon anına kadar?
Tam olarak ne oluyor (ekran görüntüleri, günlükler, açıklamalar) ve hangi antivirüs üzerinde?
Bizim açımızdan her şeyi makul sınırlar içinde yapıyoruz ve tüm dosyalarımız dijital imzalarla imzalanıyor. Antivirüsler, program kendini güncellediğinde bundan hoşlanmazlar.
25 teknik gösterge için örnekler eklendi. Geri kalanı için önümüzdeki hafta aynısını yapacağız.
Zaten sorunu daha önce açıkladı.
Genel olarak şöyle görünür:
1. Yeni bir yapıya güncelleme yaparken, terminalin ilk yeniden başlatılması sırasında yeni yapı normal şekilde yüklenemez.
İşlemci %70-100 oranında yüklenir. terminal.exe işlemi listelerde askıda kalıyor (bu işlem elle kaldırılamaz). Bir işlem var, ancak arayüz yok (birkaç kez arayüzün görünmeye çalıştığı durumlar vardı, ancak bir menü ve diğer ayrıntılar olmadan yalnızca ana uygulama penceresinin beyaz formu görünüyordu).
2. Antivirüs KIS 2011 (11.0.2.556 - bcd). Maksimum koruma etkindir (muhtemelen ebeveyn denetimleri dışında), ancak aynı zamanda MT5, ihtiyaç duyduğu tüm izinlere sahiptir.
Ayrıca, mümkün olan her yerde, onay kutularını ayarladım - Dijital imzaya sahip programlara güven.
3. Terminal yalnızca güncellemeden sonra otomatik olarak yeniden başlatmayı reddederseniz, antivirüsü kapatırsanız (işlemi durur) ve ancak ondan sonra terminali başlatırsanız başlatılabilir .
Tüm tekrarlanan başlatmalar, normalde aktif antivirüs ile zaten gerçekleştirilir.
Güncellemeden sonra başarılı bir başlatma vakaları var, ancak aynı zamanda terminal 15-20 dakika yükleniyor (iyi bir koşul kombinasyonu ile, daha az).
not
Belki bu antivirüs ile ilgili değildir (örneğin, yapıyı değiştirmek için terminalin dahili çalışması), ancak bir şekilde bunu koruma etkinken uzun süre yapar.
En azından eskiden böyleydi.
463, OS WinXP SP3'ü oluşturun.
Zaten birkaç yapı için optimize edici düzgün çalışmıyor. Optimizasyon işlemi sırasında, aracılar "tamamlandı" veya "hazır" durumuna geçer ve bazıları "meşgul" durumuna sahip aracıları manuel olarak devre dışı bırakana / etkinleştirene kadar "meşgul" durumunda kalır (yani, test süreci gerçekten durur) . "Meşgul" durumdaki aracıların "yeniden başlatılmasından" sonra, geri kalan her şey uyanır ve bir sonraki fişe kadar işlem devam eder.
Bu durumda, işlem sırasında logda aşağıdakiler gözlemlenebilir:
Mesafe büyük olduğunda neden parantezler vurgulanmıyor?
stringo :
ilginç :
Şu sorunun cevabını duymayı tercih ederim - OnTrade()'de parametre şampiyonluğunu beklemeli miyiz, beklememeli miyiz?
Tabii bu konuda hâlâ planlar varsa...
Beklemeyin.
Konu kapanmadı, geliştiriciler birkaç kez tartıştı. Kesin bir sonuca varamadılar. Uygulama çok kıvırcık. Yani karar hala beklemede.
Onlar. Bu seçeneğin uygulanmasıyla ilgili ciddi sorunlar var mı?:O zaman sinyali kendim bulurdum. Ve şimdi, OnTrade (void) işlevini kullanmanın bir anlamı görmüyorum - her işlem etkinliğinden sonra her seferinde aynı filtreleri, örneğin 12 işlem gören sembolle çalıştırmak için.
Günlük yükle (ilgiliyse 15 dakika sonra bulacağım yer ... ve bu muhtemelen yeterli olacaktır)