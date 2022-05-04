Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 400

sergey1294 :
Sadece manuel olarak kontrol edildi, her şey yolunda. 0,21 lot alım açıldı, 0,2 lot satıldı piyasada minimum 0,1 olmasına rağmen alım 0,01 lot vardı. Her nasılsa bunu dördüncü kontrol ettim, ayrıca kısmi kapanma ile ilgili herhangi bir hata yok.
Hangi sunucu ve hesap türü ?
Valmars :

...Saçma olduğu ortaya çıktı, açık bir pozisyonu tamamen kapatamayız.

Aynen öyle! İşte tam da bundan bahsediyorum!

Belki de ben hatalıyım. Lütfen beni doğru yola koy. =)

 
voix_kas :

0,01 lotun kalan pozisyonu, aynı hacmin zıt bir anlaşmasıyla kapatılabilir mi?

Onlar. 0,01 hacimli bir satış işlemi gerçekleşir mi (tabii ki açık pozisyonu tamamen kapatır)?

Evet, en azından manuel modda, 0,01'lik kalan hacim kapalıdır.
 
sergey1294 :
Sadece manuel olarak kontrol edildi, her şey yolunda. 0,21 lot alım açıldı, 0,2 lot satıldı piyasada minimum 0,1 olmasına rağmen alım 0,01 lot vardı. Her nasılsa bunu dördüncü kontrol ettim, ayrıca kısmi kapanma ile ilgili herhangi bir hata yok.
Hangi sunucuda kontrol ettin?
 
Valmars :
Hangi sunucuda kontrol ettin?

Alpari'de

İşlem geçmişi raporu
İsim: demo USD saniye
Ticari hesap: 3072893 (USD, Alpari-Demo, demo)
Komisyoncu: Alpari N.Z Limited
Tarih: 2011.06.02 00:07













Emirler
Açılış zamanı Sipariş sembol Tip Ses Fiyat S/L T/P Zaman Belirtmek, bildirmek Yorum
2011.06.01 22:54 3972119 EURUSD satın almak 0.10 / 0.10 1.43418

 2011.06.01 22:54 dolu
2011.06.01 22:55 3972122 EURUSD satın almak 0.11 / 0.11 1.43424

 2011.06.01 22:55 dolu
2011.06.01 22:56 3972124 EURUSD satmak 0.20 / 0.20 1.43403

 2011.06.01 22:56 dolu
2011.06.01 22:59 3972136 EURUSD satmak 0.01 / 0.01 1.43427

 2011.06.01 22:59 dolu

Fırsatlar
Zaman Anlaştık mı sembol Tip Yön Ses Fiyat Sipariş komisyon Takas Kâr Denge Yorum
2010.12.25 13:41 1412532
 denge



 0,00 0,00 10 0000.00 10 0000.00
2011.06.01 22:54 1984790 EURUSD satın almak içinde 0.10 1.43418 3972119 0,00 0,00 0,00 10 0000.00
2011.06.01 22:55 1984792 EURUSD satın almak içinde 0.11 1.43424 3972122 0,00 0,00 0,00 10 0000.00
2011.06.01 22:56 1984794 EURUSD satmak dışarı 0.20 1.43403 3972124 0,00 0,00 -3.63 9 996,37
2011.06.01 22:59 1984806 EURUSD satmak dışarı 0.01 1.43427 3972136 0,00 0,00 0.06 9 996,43

 0,00 0,00 -3.57 9 996,43

Denge: 9996.43
 Serbest kenar: 9996.43
Kredi fonları: 0,00
 marj: 0,00
Değişken Kar/Zarar: 0,00
 Sınır seviyesi: %0.00
sergey1294 :
Evet, en azından manuel modda, 0,01'lik kalan hacim kapalıdır.

Lütfen aşağıdaki algoritmayı deneyin:

1. 1.01 lotluk bir uzun pozisyon açın.

2. 1.0 lot satmak için bir emir gönderin.

3. 0.01 lot satmak için bir emir gönderin.

Otomatik ticarette, bir pozisyonu "kapatmak" için herhangi bir işlev/işlem yoktur. Pozisyon sadece eşit hacimli bir ters işlemle kapatılır (eğer her şeyi doğru anlarsam).

 
voix_kas :

Lütfen aşağıdaki algoritmayı deneyin:

1. 1.01 lotluk bir uzun pozisyon açın.

2. 1.0 lot satmak için bir emir gönderin.

3. 0.01 lot satmak için bir emir gönderin.

Otomatik ticarette bir pozisyonun "kapanması" yoktur. Pozisyon sadece eşit hacimli bir ters işlemle kapatılır (eğer her şeyi doğru anlarsam).

Denedim, sadece manuel çalışıyor, programlı olarak bilmiyorum, bir test scripti yazmam gerekiyor, zaman alacak
İşlem geçmişi raporu
İsim: demo USD saniye
Ticari hesap: 3072893 (USD, Alpari-Demo, demo)
Komisyoncu: Alpari N.Z Limited
Tarih: 2011.06.02 00:19













Emirler
Açılış zamanı Sipariş sembol Tip Ses Fiyat S/L T/P Zaman Belirtmek, bildirmek Yorum
2011.06.01 22:54 3972119 EURUSD satın almak 0.10 / 0.10 1.43418

 2011.06.01 22:54 dolu
2011.06.01 22:55 3972122 EURUSD satın almak 0.11 / 0.11 1.43424

 2011.06.01 22:55 dolu
2011.06.01 22:56 3972124 EURUSD satmak 0.20 / 0.20 1.43403

 2011.06.01 22:56 dolu
2011.06.01 22:59 3972136 EURUSD satmak 0.01 / 0.01 1.43427

 2011.06.01 22:59 dolu
2011.06.01 23:18 3972198 EURUSD satın almak 1.01 / 1.01 1.43272

 2011.06.01 23:18 dolu
2011.06.01 23:18 3972200 EURUSD satmak 1.00 / 1.00 1.43243

 2011.06.01 23:18 dolu
2011.06.01 23:19 3972201 EURUSD satmak 0.01 / 0.01 1.43244

 2011.06.01 23:19 dolu

Fırsatlar
Zaman Anlaştık mı sembol Tip Yön Ses Fiyat Sipariş komisyon Takas Kâr Denge Yorum
2010.12.25 13:41 1412532
 denge



 0,00 0,00 10 0000.00 10 0000.00
2011.06.01 22:54 1984790 EURUSD satın almak içinde 0.10 1.43418 3972119 0,00 0,00 0,00 10 0000.00
2011.06.01 22:55 1984792 EURUSD satın almak içinde 0.11 1.43424 3972122 0,00 0,00 0,00 10 0000.00
2011.06.01 22:56 1984794 EURUSD satmak dışarı 0.20 1.43403 3972124 0,00 0,00 -3.63 9 996,37
2011.06.01 22:59 1984806 EURUSD satmak dışarı 0.01 1.43427 3972136 0,00 0,00 0.06 9 996,43
2011.06.01 23:18 1984864 EURUSD satın almak içinde 1.01 1.43272 3972198 0,00 0,00 0,00 9 996,43
2011.06.01 23:18 1984866 EURUSD satmak dışarı 1.00 1.43243 3972200 0,00 0,00 -29.00 9 967,43
2011.06.01 23:19 1984867 EURUSD satmak dışarı 0.01 1.43244 3972201 0,00 0,00 -0.28 9 967.15

 0,00 0,00 -32.85 9 967.15

Denge: 9967.15
 Serbest kenar: 9967.15
Kredi fonları: 0,00
 marj: 0,00
Değişken Kar/Zarar: 0,00
 Sınır seviyesi: %0.00
uncleVic :
"Balığınızı" ve kısaca dileklerinizi ekleyin. Mümkünse (çabuk söz vermiyorum) bir bakayım.

Yardım için teşekkürler. Rosh bazı değişiklikler hakkında yazdı, ama hala neyi nereye değiştireceğimi anlamadım. Kod eklendi ve yorum yapıldı. Strateji: Tenkan>Kijun ve Tenkan ve Kijun bulutun üzerindeyken çubukların altına yeşil oklar çizin. Tenkan<Kijun ve Tenkan ve Kijun bulutun altındayken kırmızı oklar çiziyoruz.

@sergeev Cevabınız için teşekkürler, bununla ilgili bir sorunum yok, std'den gelen verilerle nasıl doğru çalışılacağıyla ilgili sorunlar. kütüphaneler.

Dosyalar:
Ich_2.mq5  5 kb
sergey1294 :
Sadece manuel olarak kontrol edildi, her şey yolunda. 0,21 lot alım açıldı, 0,2 lot satıldı piyasada minimum 0,1 olmasına rağmen alım 0,01 lot vardı. Her nasılsa bunu dördüncü kontrol ettim, ayrıca kısmi kapanma ile ilgili herhangi bir hata yok.

Bu bence açık bir hata (en azından beceriksiz bir sunucu kurulumu).

Sonuç olarak, sunucunun manuel moddaki herhangi biri için minimum hacimden daha az işlemlere izin vermemesi gerektiğidir.

Alpari'de en az 0.10. Bu, standart terminal isteminden SymbolInfoSample betiğini çalıştırarak kolayca görülebilir (en az 0.10 ve 0.01 adım gösterecektir).

Ve şimdi dikkat (430 derleme, hesap Alpari'ye yeni kaydoldu).

Ticari hesap: 3089878 (USD, Alpari-Demo, demo)
Komisyoncu: Alpari
Tarih: 2011.06.02 05:30













Emirler
Açılış zamanı Sipariş sembol Tip Ses Fiyat S/L T/P Zaman Belirtmek, bildirmek Yorum
2011.06.01 23:22 3972207 EURUSD satmak 0.10 / 0.10 1.43261

 2011.06.01 23:22 dolu
2011.06.01 23:23 3972211 EURUSD satın almak 0.01 / 0.01 1.43303

 2011.06.01 23:23 dolu

Fırsatlar
Zaman Anlaştık mı sembol Tip Yön Ses Fiyat Sipariş komisyon Takas Kâr Denge Yorum
2011.06.01 23:19 1984869
 denge



 0,00 0,00 64 156.00 64 156.00
2011.06.01 23:22 1984875 EURUSD satmak içinde 0.10 1.43261 3972207 0,00 0,00 0,00 64 156.00
2011.06.01 23:23 1984879 EURUSD satın almak dışarı 0.01 1.43303 3972211 0,00 0,00 -0.42 64 155.58

 0,00 0,00 -0.42 64 155.58
Ticaret pozisyonları
Zaman sembol Tip Ses Fiyat S/L T/P Market fiyatı komisyon Takas Kâr Yorum
2011.06.01 23:22 EURUSD satmak 0.09 1.43261

 1.43331 0,00 0,00 -6.30

 0,00 0,00 -6.30

Ve şimdi biri bana hatasız minimumdan daha az anlaşma yapmayı açıklıyor (ve bu bir pozisyon değil, 0.01 hacimli bir anlaşma)...

Anlaşma yapmak için diyalog içeren bir ekranın peşinde (teoride, parti 0.10'dan azsa, işlem otomatik olarak yasaklanmalıdır, ama hayır, her şey yolunda)!

sergey1294

Bilgi için teşekkürler.

Her neyse, o zaman bir hile. Asgari işlem hacmi gereksinimi karşılanmamıştır.

Açık pozisyon olmaması ve herhangi bir yönde 0,01 lotluk pozisyon açmaya çalışmamız mümkün mü?

Her durumda, geliştiricilerin açıklamalarını duymak isterim. Durum çelişkili.

