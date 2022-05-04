Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 400
Sadece manuel olarak kontrol edildi, her şey yolunda. 0,21 lot alım açıldı, 0,2 lot satıldı piyasada minimum 0,1 olmasına rağmen alım 0,01 lot vardı. Her nasılsa bunu dördüncü kontrol ettim, ayrıca kısmi kapanma ile ilgili herhangi bir hata yok.
...Saçma olduğu ortaya çıktı, açık bir pozisyonu tamamen kapatamayız.
Aynen öyle! İşte tam da bundan bahsediyorum!
Belki de ben hatalıyım. Lütfen beni doğru yola koy. =)
0,01 lotun kalan pozisyonu, aynı hacmin zıt bir anlaşmasıyla kapatılabilir mi?
Onlar. 0,01 hacimli bir satış işlemi gerçekleşir mi (tabii ki açık pozisyonu tamamen kapatır)?
Hangi sunucuda kontrol ettin?
Alpari'de
Evet, en azından manuel modda, 0,01'lik kalan hacim kapalıdır.
Lütfen aşağıdaki algoritmayı deneyin:
1. 1.01 lotluk bir uzun pozisyon açın.
2. 1.0 lot satmak için bir emir gönderin.
3. 0.01 lot satmak için bir emir gönderin.
Otomatik ticarette, bir pozisyonu "kapatmak" için herhangi bir işlev/işlem yoktur. Pozisyon sadece eşit hacimli bir ters işlemle kapatılır (eğer her şeyi doğru anlarsam).
"Balığınızı" ve kısaca dileklerinizi ekleyin. Mümkünse (çabuk söz vermiyorum) bir bakayım.
Yardım için teşekkürler. Rosh bazı değişiklikler hakkında yazdı, ama hala neyi nereye değiştireceğimi anlamadım. Kod eklendi ve yorum yapıldı. Strateji: Tenkan>Kijun ve Tenkan ve Kijun bulutun üzerindeyken çubukların altına yeşil oklar çizin. Tenkan<Kijun ve Tenkan ve Kijun bulutun altındayken kırmızı oklar çiziyoruz.
@sergeev Cevabınız için teşekkürler, bununla ilgili bir sorunum yok, std'den gelen verilerle nasıl doğru çalışılacağıyla ilgili sorunlar. kütüphaneler.
Bu bence açık bir hata (en azından beceriksiz bir sunucu kurulumu).
Sonuç olarak, sunucunun manuel moddaki herhangi biri için minimum hacimden daha az işlemlere izin vermemesi gerektiğidir.
Alpari'de en az 0.10. Bu, standart terminal isteminden SymbolInfoSample betiğini çalıştırarak kolayca görülebilir (en az 0.10 ve 0.01 adım gösterecektir).
Ve şimdi dikkat (430 derleme, hesap Alpari'ye yeni kaydoldu).
Ve şimdi biri bana hatasız minimumdan daha az anlaşma yapmayı açıklıyor (ve bu bir pozisyon değil, 0.01 hacimli bir anlaşma)...
Anlaşma yapmak için diyalog içeren bir ekranın peşinde (teoride, parti 0.10'dan azsa, işlem otomatik olarak yasaklanmalıdır, ama hayır, her şey yolunda)!
sergey1294
Bilgi için teşekkürler.
Her neyse, o zaman bir hile. Asgari işlem hacmi gereksinimi karşılanmamıştır.
Açık pozisyon olmaması ve herhangi bir yönde 0,01 lotluk pozisyon açmaya çalışmamız mümkün mü?
Her durumda, geliştiricilerin açıklamalarını duymak isterim. Durum çelişkili.