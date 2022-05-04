Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 401
Ve şimdi dikkat (430 derleme, hesap Alpari'ye yeni kaydoldu).
sergey1294
Bilgi için teşekkürler.
Her neyse, o zaman bir hile. Asgari işlem hacmi gereksinimi karşılanmamıştır.
Açık pozisyon olmaması ve herhangi bir yönde 0,01 lotluk pozisyon açmaya çalışmamız mümkün mü?
Her durumda, geliştiricilerin açıklamalarını duymak isterim. Durum çelişkili.
Gerçek - Sayı 458, 05/25/2011.
Bunun olmayacağını mı düşünüyorsun?
manuel modda bile daha küçük hacimli bir anlaşma yapılamaz, ancak pozisyonun geri kalanını minimum lottan daha az kapatabilirsiniz. dediğim gibi, bu dörtte aynı
Aslında, mevcut bir pozu herhangi bir ciltte kapatmanıza izin verir (bu bir hata değilse, o zaman başka ne bilmiyorum - belki de başlangıçta böyleydi ...), tam olarak hatırlamanız gerekecek. durum.
Yeni bir poz açmanıza izin vermez ve mevcut bir pozu yanlış bir hacme çevirmeye de çalışmaz.
Ortalama alma ayrıca herhangi bir hacme izin verir, ancak bu aslında o zaman açıktır.
Interesting :
Pekala, şimdi anlaşıldı. Pozisyonun tamamen kapanması dışında hacim granülasyon kuralları geçerlidir, bu durumda işlem herhangi bir hacimde olabilir. Bunu belgelerde belirtmek gerekir.
Düzeltme.
Sadece tamamlanmış değil. İstisnayı anladığım kadarıyla (bir istisna ise) üç durumda çalışır:
a) Pozisyona eşit bir lot için pozisyonun tamamen kapatılması (teknik detayları atlayacağız);
b) Mevcut bir pozisyonu kesmek - mevcut bir pozisyonun hacmini bir adımın katları kadar azaltmak (muhtemelen);
c) Ortalama Alma/Priramiding - mevcut bir pozisyonun hacmini bir adımın katları kadar artırmak (muhtemelen).
not
Bunun sonucu olarak, nihai hacim minimumdan daha az değilse, bir geri dönüş büyük olasılıkla mümkündür. Burada kontrol etmedim (ama bu aslında artık kuralın bir istisnası değil).
Beyler, tüm sonuçlarımız spekülasyondur.
Geliştiricilerden belirli bir yorum almak gerekiyor: bu bir özellik mi yoksa bir hata mı?
Bu bir özellik ise, dokümantasyon düzeyinde mümkün olduğunca ayrıntılı olarak açıklanmalıdır!
Bir hata varsa, "MQL5 motoru" düzeyinde net bir kısıtlama olması gerektiği oldukça açıktır - minimum lot ve minimum adım eşit olmalıdır.
Foruma tırmandım, geliştiricinin temsilcileri ortaya çıkan tüm soruları oldukça hızlı bir şekilde tartışıyor gibi görünüyor. Bu platformun çok büyük bir artısı nedir?
Umarım çok yakın bir gelecekte onlardan kapsamlı bir cevap alırız.
Bunun MT4'te de bir dereceye kadar mevcut olduğunu hesaba katarsak, bunu bir özellik olarak onaylayacağız (belgelendirme hesabı için geliştiriciler daha iyi bilir).
Genellikle komisyoncular minimum siparişe eşit bir adım belirler, değilse, bu ticaret kompleksinin değil komisyoncunun sorunudur.
not
Her ne kadar komisyoncunun tüccarın bu boşluktan faydalanmasından memnun olmayacağı durumlar olsa da. Ana şey çok cesur olmamaktır.
Genellikle komisyoncular minimum siparişe eşit bir adım belirler
Çok sık min. lot = 0.1, adım 0.01
DC'de, evet, gerçekten çalışan bir aracının sunucuyu bu şekilde yapılandıracağından emin değilim.
Ve DC'ler, ne kadar kibar olurlarsa olsunlar, müşterinin CLEAR hareketlerine biraz baktıktan sonra önlem alabilirler (hangi DC böyle bir küstahlığı sevebilir?).
Ama çok küstah olmazsanız, bu çalışma yöntemi işe yarayabilir.
ilginç
Tekrar ediyorum, spekülasyon taraftarı değilim ve "belki" umudunu taşıyorum.
Geliştiricilerin niteliksel bir yanıtı, sorunu açık bir şekilde çözebilir.