Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 409
Lütfen bana aşağıdaki kodun mql5'te nasıl olacağını söyleyin anlamıyorumfrekansta geçerli saat nasıl alınır?
Tutmak
stringo :
Onlar. Bu seçeneğin uygulanmasıyla ilgili ciddi sorunlar var mı?:
Aynen öyle. Mesele şu ki, ticaret ve mesaj kuyruğu hiçbir şekilde senkronize değil. Aynı biletten birçok mesaj gelebilir.
Ayrıca, bu yığından ilk mesajı aldığınızda, aynı bilet üzerinde daha fazla mesajın olup olmadığı hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bilet değişikliğini işleme koymak için acele ettiniz, ancak bilet artık orada değil, zaten kapalı pozisyonlar geçmişinde. Ne yapalım? Bilinmiyor .
Artık kişisel olmayan bir işlem olayı geldiğinde, açık pozisyonların mevcut durumunu ve işlem geçmişini hemen öğrenebilirsiniz. Bilet numaranız yok ve mevcut durum dışında odaklanacak bir şeyiniz yok.
Temassız birkaç gün oldu.
Belki, elbette, OnTrade() işlevinden olası parametreleri kullanmak için farklı seçenekler vardır, ancak bu seçeneği hedefliyorum:
1. Siparişler. Bir sonraki "yığından" mesajını aldıktan sonra, siparişin açık siparişler listesinde mi ( OrderSelect ) yoksa geçmiş siparişler listesinde mi ( HistoryOrderSelect ) olduğunu sipariş biletinden öğreneceğim. Onlar. Belirli bir siparişin mevcut konumu hakkında sipariş listeleriyle ilgili en güncel bilgileri alırım.
2. Pozisyonlar. Bir sonraki mesajı "yığından" aldıktan sonra, sembolün adıyla bu sembolün konumunun durumunun ne olduğunu buluyorum ( PositionSelect ). Onlar. Ayrıca pozisyonun mevcut durumu hakkında en güncel bilgileri alıyorum.
Sonraki - gerekirse belirli bir aracın özellikleriyle çalışın.
Bu nedenle, döngüsel kontrollerin aşırı kullanımından kaçınmaya çalışıyorum.
Ne yazıyor? Semptomlar neler?
Hiçbir şey yazmıyor! Bir demo hesabı açmaya çalışıyorum (farklı DC'lerde denedim)
sorunlar
ve sonra bir hesap oluşturamazsınız
Çoğu tüccarın, zararı durdur veya kâr al işleminin tetiklenip tetiklenmediğini ve hangi enstrümanda olduğunu bilmesi gerekir. Alım satım olaylarının geri kalanı egzotiktir ve alım satımla pek ilgisi yoktur. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE. Bu nedenle, OnTrade() işlevinde bir sembol rapor edildiyse, örneğin mevcut bakiye değerlerini öncekiyle karşılaştırarak, sl veya tp'nin ne işe yaradığını belirlemek mümkün olacaktır. En azından bir sembol yapın.
geliştiriciler
Win 2003 SP2'de (terminal modunda) ticaret hesabındaki bilgilerin sürekli olarak silinmesi bir hata mı yoksa güvenliği artırmak için mi tasarlandı?
Daha doğrusu, programın aynı kopyasını normal ve terminal modunda farklı hesaplarla dönüşümlü olarak kullanırsanız, hesap verileri periyodik olarak kaybolur. Görünüşe göre, farklı hesaplar altında sadece terminal modundaysa, benzer bir durum işe yarayacaktır (bu henüz test edilmemiştir).
"Bileti korumak"ta :) Bekleyen emirlerle çalışmayı ve doğumdan emekliliğe kadar kaderlerini takip etmeyi tercih ediyorum. Bu "egzotik, ticaretle pek ilgisi olmayan" nedir? Aksine, siparişlerin akıbetinin biletlerine göre noktasal takibi çağın bir gereğidir. - Mükerrer bir bekleyen emir vermemek veya önceden ayarlanmış bir emrin işleyişini aşırıya kaçmamak için. Yukarıda yazdığım parametrelere sahipseniz, spot takip emirleri bloğu OnTrade() işlevine aktarılabilir.