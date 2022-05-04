Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 366

Yedelkin :

Tamam anlaşıldı. Benim için "önemli olan, stratejinin ticaret koşullarına en uygun olmasıdır." Ama bu zaten dünya görüşleri alanından :) Ve ticari etkinliğin yapısının yanı sıra başka ne gibi yeni özellikler bekliyorsunuz?

Bu arada, test cihazında CHARTEVENT_CUSTOM benim için de kayboldu, ancak sınıflardan biri tarafından eski bir hata üretiliyor. Böylece sorunun hangi tarafta olduğunu bulacağım.

OnTrade'deki değişiklikler kesinlikle iyidir, ancak bu bloğu kullanamayabilirim. Ama diyelim ki olaylar takvimi ile doğrudan çalışma imkanı ve hatta daha çok bu olayların tarihinin varlığı beni daha çok cezbediyor.

Şampiyonada takvimle çalışma fırsatına sahip olmak isterim.

İstediğim daha çok şey var, soru bundan ne çıkacak...

 
Interesting :

1. CHARTEVENT_CUSTOM nereye gitti ve neden 1011 yerine ID 11 döndürüldü?

onaylıyorum. Test cihazında OnChartEvent() işlevi , CHARTEVENT_CUSTOM (==1000) terimini dikkate almadan bir kimlik döndürür. Büyük olasılıkla, geriye sadece CHARTEVENT_CUSTOM sabiti ile id eklenmesini doğru yerde test koduna eklemek kalır.
Sorunla ilgili yardım.
 
TesterStatistics eklendi, ancak açıklamalar ve ekler nerede?
[Silindi]  

geliştiriciler

Ne zamandan beri yağ dizisinin böyle bir beyanı , Uzman Danışman'ın tablodan yok edilmesine yol açtı anlamıyorum?

Başka bir şey olduğunu düşündüm, uzun bir süre tüm kodları kontrol ettim. Uzun kontrollerden sonra, tam olarak böyle bir dizi bildiriminin grafikten Uzman Danışmanın burnuna yol açtığı ortaya çıktı (sadece boyutu belirtirseniz, her şey yolunda).

 string ArrSybols[ 10 ] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "USDCHF" , "USDCAD" ,
                         "AUDUSD" , "EURJPY" , "EURCHF" , "GBPJPY" , "GBPCHF" };
En son inşa et. XP Pro SP3 x32 kazanın.
 
Sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama sadece tangalarda. Ints ve diğer sakinler kendilerini normal bir şekilde koklarlar.
 
çözeceğiz
 

430 oluşturun.

Test cihazında çalıştırıldıktan sonra elde edilen grafik sola kaydırılamaz. Aç-kapa okları, belirgin bir sebep olmaksızın grafiğin sol kenarında gruplandırılmıştır. Zaman ölçeği seçimi net değil - test süresi 04 Ekim 2010'dan 24 Aralık 2010'a kadardı.

 
Ayarlarda penceredeki maksimum çubuk sayısını kontrol edin
 
Sorun büyük ihtimalle başka bir şeydir. OnInit() içinde tam olarak aynı dizi bildirimine sahibim ve iyi çalıştı ve çalışıyor. ArrSybols dizisinin adındaki Latince m harfini kaçırıyorsunuz. Belki de bu programcının sorunudur?
