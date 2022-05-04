Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 259
moderatörler senin için bir soru
Servis masasına istek gönderemiyorum.
ve kapat düğmesi çalışmıyor
5'te sonsuz döngüye sahip bir komut dosyasına alternatif olup olmadığını bilmek isterim, aksi takdirde böyle bir komut dosyası çok kaprislidir, terminali yeniden açtığınızda veya tf'yi değiştirdiğinizde çalışmaya devam etmesini ister misiniz?
1sn minimum frekansından memnunsanız OnTimer, aksi takdirde
OnTimer mikrosaniyelerle çalışmadığı sürece , hayır .
tip dönüştürme nedeniyle olası veri kaybı ChartObject.mqh 481 4
tür dönüştürme nedeniyle olası veri kaybı ChartObject.mqh 867 17
tür dönüştürme nedeniyle olası veri kaybı ChartObjectsTxtControls.mqh 519 4
Yapı 375 - standart kitaplıklarda uyarılar belirdi. Belki başka bir yer vardır, henüz kontrol etmedim.
Lütfen bana işlemin zararı durdurarak tamamlandığını nasıl öğreneceğinizi söyleyin?
MT5'te stoploss ile tamamlanan işlem değil, pozisyondur, şu anda sadece stoploss ile pozisyonu kapatan işlemin yorumundan öğrenebilirsiniz. İşte bir örnek kod.
Expert Advisor, AB aralığında optimize edilmiştir. Yukarıda bu parametrelerle AD aralığında çalıştırılıyor. C noktasında neler olduğunu anlamıyorum.
Ayrıca, Expert Advisor, CD aralığında pratik olarak optimize edilmemiştir. 10/25/2010 (C noktası) veya başka bir şeyden sonra herhangi bir ticaret kuralında bir değişiklik olabilir mi?
Danışmanın ortalama karlı ticaretinin boyutu nedir? Bir şey bana bunun 10 puandan az olduğunu söylüyor.
Sorun, büyük olasılıkla, geçmiş verilerdedir - ya daha taranmış (filtrelenmiş) ya da sadece daha doğrudur (örneğin, doğru spreadleri içerirler).
Hangi sunucu?