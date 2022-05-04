Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 259

moderatörler senin için bir soru

Servis masasına istek gönderemiyorum.

ve kapat düğmesi çalışmıyor

Tekrar deneyin. Hizmet Masası, yakın zamanda yeniden başlatılan şirketin dahili sisteminin bir parçasıdır.
 
Lütfen bana işlemin zararı durdurarak tamamlandığını nasıl öğrenebileceğinizi söyler misiniz?
 
5'te sonsuz döngüye sahip scripte alternatif var mı bilmek isterim yoksa böyle bir script çok kaprisli olur, terminal tekrar açıldığında veya değiştirildiğinde çalışmaya devam etmesini isterim?
 
1sn minimum frekansından memnunsanız OnTimer, aksi takdirde

OnTimer mikrosaniyelerle çalışmadığı sürece , hayır .

 
tip dönüştürme nedeniyle olası veri kaybı ChartObject.mqh 213 4
tip dönüştürme nedeniyle olası veri kaybı ChartObject.mqh 481 4
tür dönüştürme nedeniyle olası veri kaybı ChartObject.mqh 867 17
tür dönüştürme nedeniyle olası veri kaybı ChartObjectsTxtControls.mqh 519 4

Yapı 375 - standart kitaplıklarda uyarılar belirdi. Belki başka bir yer vardır, henüz kontrol etmedim.

teşekkürler, daha küçük bir aralık gereklidir, bu yüzden eski moda yol :)
 
MT5'te stoploss ile tamamlanan işlem değil, pozisyondur, şu anda sadece stoploss ile pozisyonu kapatan işlemin yorumundan öğrenebilirsiniz. İşte bir örnek kod.

 void Event()
  {
   if (! HistorySelectByPosition (ID)) return ;
   double margin= 0.0 ;
   bool res;
   int total= HistoryOrdersTotal ();
   ulong deal_ticket= HistoryDealGetTicket (total- 1 );
   string coment= HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_COMMENT );
   long deal_type= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE );
   double volume= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_VOLUME );
   double MinLot= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN );
   double MaxLot= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX );
   double Bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID );
   double Ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK );
   ulong stoplevel= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL );

   if (deal_type== ORDER_TYPE_BUY )
     {
       if ( StringFind (coment, "sl" )>= 0 )
        {
         request.volume= NormalizeDouble (volume*Klot,DigitsVolume());
         request.price= NormalizeDouble (Bid, _Digits );
         request.type = ORDER_TYPE_SELL ;
         if (SL<= 0 || TP<= 0 ) return ;
         if (SL>=stoplevel) request.sl= NormalizeDouble (Ask+(SL* _Point ), _Digits );
         if (SL<stoplevel) request.sl= NormalizeDouble (Ask+(stoplevel* _Point ), _Digits );
         if (TP>=stoplevel) request.tp= NormalizeDouble (Bid -(TP* _Point ), _Digits );
         if (TP<stoplevel) request.tp= NormalizeDouble (Bid -(stoplevel* _Point ), _Digits );
         OrderCalcMargin (request.type, _Symbol ,request.volume,Bid,margin);
         if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )-margin< 0 ) return ;
        }
       if ( StringFind (coment, "tp" )>= 0 ){flagNewSeries=true; return ;}
     }
   if (deal_type== ORDER_TYPE_SELL )
     {
       if ( StringFind (coment, "sl" )>= 0 )
        {
         request.volume= NormalizeDouble (volume*Klot,DigitsVolume());
         request.price= NormalizeDouble (Ask, _Digits );
         request.type = ORDER_TYPE_BUY ;
         if (SL<= 0 || TP<= 0 ) return ;
         if (SL>=stoplevel) request.sl= NormalizeDouble (Bid -(SL* _Point ), _Digits );
         if (SL<stoplevel) request.sl= NormalizeDouble (Bid -(stoplevel* _Point ), _Digits );
         if (TP>=stoplevel) request.tp= NormalizeDouble (Ask+(TP* _Point ), _Digits );
         if (TP<stoplevel) request.tp= NormalizeDouble (Ask+(stoplevel* _Point ), _Digits );
         OrderCalcMargin (request.type, _Symbol ,request.volume,Ask,margin);
         if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )-margin< 0 ) return ;
        }
       if ( StringFind (coment, "tp" )>= 0 ){flagNewSeries=true; return ;}
     }

   if (request.volume<MinLot)request.volume=MinLot;
   if (request.volume>MaxLot)request.volume=MaxLot;
   request.volume= NormalizeDouble (request.volume,DigitsVolume());

   request.action       = TRADE_ACTION_DEAL ;
   request.magic        = Magic;
   request.symbol       = _Symbol ;
   request.deviation    = Slip;
   request.type_filling = ORDER_FILLING_AON ;
   request.comment      = CommentOrder;

   OrderSend (request,result);

   switch (result.retcode)
     {
       case 10008 : { Print ( "Ордер размещен" ); PositionSelect ( Symbol ());ID= PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER );} break ;
       case 10009 : { Print ( "Заявка выполнена" ); PositionSelect ( Symbol ());ID= PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER );} break ;
       case 10004 : { Print ( "Реквота" );} break ;
       case 10006 : { Print ( "Запрос отвергнут" );} break ;
       case 10007 : { Print ( "Запрос отменен трейдером" );res=false;} break ;

       case 10010 : { Print ( "Заявка выполнена частично" );res=false;} break ;
       case 10011 : { Print ( "Ошибка обработки запроса" );res=false;} break ;
       case 10012 : { Print ( "Запрос отменен по истечению времени" );} break ;
       case 10013 : { Print ( "Неправильный запрос" );res=false;} break ;
       case 10014 : { Print ( "Неправильный объем в запросе" );res=false;} break ;
       case 10015 : { Print ( "Неправильная цена в запросе" );res=false;} break ;
       case 10016 : { Print ( "Неправильные стопы в запросе" );res=false;} break ;
       case 10017 : { Print ( "Торговля запрещена" );res=false;} break ;
       case 10018 : { Print ( "Рынок закрыт" );} break ;
       case 10019 : { Print ( "Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса" );res=false;} break ;
       case 10020 : { Print ( "Цены изменились" );} break ;
       case 10021 : { Print ( "Отсутствуют котировки для обработки запроса" );} break ;
       case 10022 : { Print ( "Неверная дата истечения ордера в запросе" );res=false;} break ;
       case 10023 : { Print ( "Состояние ордера изменилось" );} break ;
       case 10024 : { Print ( "Слишком частые запросы" );res=false;} break ;
       case 10025 : { Print ( "В запросе нет изменений" );res=false;} break ;
       case 10026 : { Print ( "Автотрейдинг запрещен сервером" );res=false;} break ;
       case 10027 : { Print ( "Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом" );res=false;} break ;
       case 10028 : { Print ( "Запрос заблокирован для обработки" );res=false;} break ;
       case 10029 : { Print ( "Ордер или позиция заморожены" );res=false;} break ;
       case 10030 : { Print ( "Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку" );res=false;} break ;
       case 10031 : { Print ( "Нет соединения с торговым сервером" );} break ;
       case 10032 : { Print ( "Операция разрешена только для реальных счетов" );res=false;} break ;
       case 10033 : { Print ( "Достигнут лимит на количество отложенных ордеров" );res=false;} break ;
       case 10034 : { Print ( "Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа" );res=false;} break ;
       default :     Print ( "Ошибка № - " ,result.retcode);
     }
  }
 

Expert Advisor, AB aralığında optimize edilmiştir. Yukarıda bu parametrelerle AD aralığında çalıştırılıyor. C noktasında neler olduğunu anlamıyorum.

Ayrıca, Expert Advisor, CD aralığında pratik olarak optimize edilmemiştir. 10/25/2010 (C noktası) veya başka bir şeyden sonra herhangi bir ticaret kuralında bir değişiklik olabilir mi?

 
sultanm :

EA, AB aralığında optimize edilmiştir. Yukarıda bu parametrelerle AD aralığında çalıştırılıyor. C noktasında neler olduğunu anlamıyorum.

Ayrıca, Expert Advisor, CD aralığında pratik olarak optimize edilmemiştir. 10/25/2010 (C noktası) veya başka bir şeyden sonra herhangi bir ticaret kuralında bir değişiklik olabilir mi?

Danışmanın ortalama karlı ticaretinin boyutu nedir? Bir şey bana bunun 10 puandan az olduğunu söylüyor.

Sorun, büyük olasılıkla, geçmiş verilerdedir - ya daha taranmış (filtrelenmiş) ya da sadece daha doğrudur (örneğin, doğru spreadleri içerirler).

Hangi sunucu?

