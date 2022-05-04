Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 253
Genel olarak, uzun zaman önce fark ettim ... istenmeyen soruların cevaplarının çok nadiren alındığını (örneğin, aynı zikzak) ...
Yardımı çağırırken siteden güncellenmiş yardımı kontrol etmek haftada bir defadan fazla olmaz.
Bu, binlerce terminalin güncellemeler için çok sık tırmanmaması için yapılır.
Bu davranış makul.
375 oluşturun, ajanlar herkes için kendi başlarına kesilir.
Düzeltmeler 01/10/2011'den sonra mı olacak?
Terminalin sürümü ve bitliği
mt5 375
problemin tanımı
Göstergenin yeniden çizilmesi, yüksek CPU yükünde terminal şek. zq5_92.jpg s95.jpg
--gösterge önceden yüklenmiş (ve tüm çubuklar) terminali başlatma
-- yeniden çizmeye başlar (ve sevk programında işlemci 100'ün altında yüklenir)
ek bilgi
MT4 ile karşılaştırıldığında böyle bir sorun yoktur ve terminal tarafından işlemci yükü (Şekil . vb4.jpg ) %40'tan fazla değildir.
Mt5'in (375) aksine, yükleme çok daha yüksektir.
Netlik için, işlemciyi yükleyen tüm programları kapattım ve genç olanları bıraktım (torrent, antivirüs)
ve fig zq5_92.jpg s95.jpg'de ortaya çıktı
Özellikle yüzde olarak ağır bir şekilde yüklenmeye başlar. grafiği kaydırırken
Aynı şey 370, 373 yapılarında da gözlendi.
Sistem verisi:
Geforce 8600 (512 Mb)
AMD 2.51 GHz
RAM 2,5 Gb
Windows xp sp2 (ancak yedide aynı)
Gösterge kodunu yazmanın yanlışlığı ile ilgili akla geliyor, ancak bu konuda -
kodu iyi bir programcıya verdi:
"Her şey kurallara göre yazılmıştır ve hata yoktur -
tek sorun terminalin kendisinde"
Lütfen göstergenin kaynak kodunu sağlayın. Bu konuda size zaten soru soruldu. Herkese açık olarak yayınlamak istemiyorsanız , hizmet masasındaki uygulamaya ekleyin. Kod olmadan hiçbir ekran görüntüsü ve kelime yardımcı olamaz.
tartışmayacağım çünkü Kabul ediyorum. Evet evet o! ANCAK!
yeniden çizerek bir şekilde çözün ( https://www.mql5.com/ru/articles/174 )
İlginiz için teşekkür ederim!
1. Tüm hesapları sildi, terminali kapattı. Açıldı. Grafiklerin olduğu tüm pencerelerde: "GÜNCELLEMELERİ BEKLEYİN". Uzun süre bekledim... Bir buçuk günde kenelerin bittiğini ve tarihin yüklenmesi gerektiğini düşündüm. Ama mucize gerçekleşmedi. Bu nasıl olmalı: hesap yok - çizelgelerin görselleştirilmesi yok mu? Yoksa bu bir bug mı? Bug ise lütfen düzeltin. Değilse, lütfen neyin yanlış olduğunu açıklayın.
2. Yeni bir demo hesabı oluşturdu. Terminali yüklerken pencere sayısı aynı kaldı, ancak şimdi tüm şablonlar cehenneme gitti. Eski hesapları patlatırsam, bu, daha önce çizelgelerde yapılmış tüm grafik yapılarını reddettiğim anlamına gelmez! Belli değil mi?! Tabii ki, her ihtimale karşı şablonları kaydediyorum, ancak genel olarak, terminali güncellerken ve kapatırken ve yeniden açarken asla kaybolmamalarına zaten alışkınım. En son inşa et. Lütfen sorunu düzeltin.
3. Bazen evimin çatısı altında voltaj atlıyor, henüz UPS yok. Makine kesilir ve işletim sistemini (Windows XP SP2) yükledikten sonra, son oturumda (her şeyin bittiği) çizelgelerdeki tüm grafik yapılar, terminalin normal kapanması olmadan kaybolur. Terminali başlattıktan sonra, bir adım geriye, sondan bir önceki yapılara gittiğim ortaya çıktı. Bir süre önce benzer bir sorunu okudum, öyle görünüyor ki, pencerelerin konumunu grafiklerle kaydetme. Elendi ya da değil - bilmiyorum, öğrenmek için yola çıkmadım çünkü zahmet etmedim. Ancak son inşaatların uçup gitmesi konusunda sessiz kalmadım çünkü bu beni sonuna kadar etkiledi. Lütfen mümkünse sorunu düzeltin.
251. sayfadan itibaren okuyun. Ve genel olarak, Alpari web sitesindeki terminal
https://c.mql5.com/3/3/mt5setup.rar
al ve bak
veya Alpari sunucusuna geçiş yapın. İyi şanlar
Uzun zaman önce (serfliğin kaldırılmasından çok önce), geliştiricilerden MT4'teki negatif dengelerdeki ani artışları ortadan kaldırmalarını istedim ve MT5'te bunun ortadan kaldırılacağına ve hatta daha da fazla olacağına dair büyük umudumu dile getirdim. Ancak MT5'te 1:500 kaldıraçlı hesap açma fırsatının ortaya çıkmasıyla, kontrol etme şansı oldu. Sonuçlar (tam lot oynandı):
Geliştiriciler isteğimi unuttular mı, rafa mı kaldırdılar ya da temelde sorunu çözemediler mi bilmiyorum. Ancak isteğin kendisi açıktır.