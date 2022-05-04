Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 251
Ancak profesyonel programlamadan uzak yeni başlayanların dil ile başladığını ve çalışmaya başladığını unutmamalıyız. Ve varsayılan değerlerin inceliklerini bilmeyenler, fonksiyon aşırı yüklemeleri, derleyici sorunları, belirli durumlarda dört parametre belirtme zorunluluğu vb. Yeni başlayanlar (ben dahil) mevcut olan referans metni ile çalışırlar ve bilmediklerini tahmin etmemeye çalışırlar. Örneğin, tüm açıklamalarınız Dizine yansıtılsaydı, o zaman ne ben ne de Lizar başlangıçta sorun yaşamazdık.
Belgelerde Function Overloading ile ilgili bir bölüm vardır ve burada şöyle yazar:
Derleyici, argüman türlerine ve sayılarına göre doğru işlevi seçer. Bu seçimin yapıldığı kurala imza eşleştirme algoritması denir . İmza, bir işlev bildiriminde kullanılan türlerin bir listesidir.
...
Aşırı yükleme, bir fonksiyona birden çok değer verme uygulamasıdır. Belirli bir değerin seçimi, işlev tarafından alınan argüman türlerine bağlıdır. İşlev bildirimindeki parametre listesiyle işlev çağrılırken, argüman listesinin yazışmasına bağlı olarak belirli bir işlev seçilir.
Aşırı yüklenmiş bir işlev çağrıldığında, derleyicinin uygun işlevi seçmek için bir algoritması olmalıdır. Bu seçimi gerçekleştiren algoritma, ne tür dönüşümlerin mevcut olduğuna bağlıdır. En iyi eşleşme benzersiz olmalıdır. En az bir argüman için en iyisi ve diğer tüm argümanlar için diğer eşleşmeler kadar iyi olmalıdır.
Aşağıda her bir argüman için eşleştirme algoritması verilmiştir.
Aşırı Yüklenmiş Fonksiyon Seçim Algoritması
Evet, resimde burada ve herhangi bir sunucuyu seçiyorsunuz (standart olanlardan)
Terminalden 3 saatliğine ayrıldım M5, geliyorum ve orada sadece fiyat atlamaları olmadan
Barlar. Terminali yeniden başlattı ve sadece bu 3 saat boyunca barlar.
Bugün 373 mt5 yapısıyla kurulan terminal (forumdan -
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Ve işte başka bir şey - belki benim için sorunlu, ama yeni bir program seçtiğinizde,
o zaman güncelleme olmaz ve terminal yeniden başlatıldıktan sonra çubuklar görünür. Şekil 3
Ve böylece fiyat çizgisi siz yeniden başlatana kadar devam eder. Ve sadece bunlar görünüyor
hangi terminalin bu süre boyunca koştu. Belki yapmıyorum
ancak 3 kez yeniden yüklendi ve dosyaları tırnak işaretleri ile silmeye çalıştı
bir şey zaten güncellenmiyor
Bir profesyonel gibi cevap veriyorsun. Hangi işlevin görünümü ile doğasını hemen belirleyebilir. Aynı soruya profesyonel olmayan bir bakış açısıyla bakmaya çalışın.
...Dizin'den "Çoğu özelliğin bir alt pencere numarası gerektirmediğine" göre net bir açıklama yaptım. Ve bu ifadenin neye yol açtığını açıkladı. El Kitabının belirli bir bölümünde özel bir açıklama yapmayı önerdi. Bunun yerine, forumda beni "İşlev Aşırı Yüklemesi" bölümüne yönlendiriyorsunuz. Aynı zamanda (yeni başlayanlar açısından), ChartGetInteger() işlevinin açıklaması aşırı yükleme hakkında hiçbir şey söylemez.
Tabii ki, bir keresinde fonksiyon aşırı yüklemesi hakkında bir şeyler okumuştum. Ve kendim için aşırı yüklenmiş işlevler yaratmayacağıma karar verdim (sorunlarla karşılaşmamak için). ChartGetInteger() durumunda, yalnızca profesyoneller bunu hemen söyleyebileceğinden, aşırı işlev yüklemesinden bahsettiğimizi varsayamadım.
Bu nedenle, bir kez daha tekrar ediyorum: profesyonel olmayanlar yardım metniyle (ekleyeceğim: belirli bir işlevle ilgili olarak) çalışırlar ve bilmediklerini düşünmemeye çalışırlar. Referansın bir "İşlev Aşırı Yüklemesi" bölümü olduğu ve bu bölümün tüm sorunları çözdüğü konusunda ısrar ediyorsanız, bir sonraki adımı atmanızı öneririm: belirli ChartGetInteger() işlevi için işlevin aşırı yüklendiğini yardım metnine yansıtın ve ne gibi sonuçlara yol açabilir. Her ne kadar bence, 5. paragrafta daha önce bahsettiğim açıklamayı El Kitabına dahil etmek daha kolay olsa da.
Ekleyeceğim. Ortak çabalarla ufkum genişledi, bu yüzden benim için bu sorun çözüldü. Sayesinde. Şimdi diğer profesyonel olmayanların aynı tırmıkla basmadığı gerçeğinden bahsediyorum. Sadece ve her şey. Her şeyi olduğu gibi bırakmak geliştiricilere kalmış - o zaman bugünün tartışması forumda kaybolacak ve yeni gelenler belirli bir işlevin tanımıyla olduğu gibi yalnız bırakılacak.
Lütfen terminal günlüğünü ekleyin.
Kusura bakmayın gereksiz diye sildim. sorunun ne olduğunu bilmiyorum
ama her şey Alpari'de çalışıyor, belki birileri bunu deneyebilir
"MT5 güncellemeleri" forumundan bağlantıyı kullanarak yükleyin.
Yardımın için teşekkürler - iyi şanslar
ama her şey Alpari'de çalışıyor, belki birileri bunu deneyebilir
Şimdi nasıl bilmiyorum ama yaz sonuna kadar Alpari'nin modası geçmiş yapılar vardı. Onlar. Güncelleme 2-4 hafta ertelendi.
Burada indirilen terminalin altında Alpari'den bir hesap açmalısınız, o zaman barların tam olarak nerede güncellenmediği ve terminalin suçlu olup olmadığı netleşecektir.
Referans olarak, Alpari sunucusu burada yaşıyor - 62.213.101.242:443
4. Verdiğiniz örnekten, fonksiyonun ikinci versiyonu için, özelliğin kendisi alt pencere numarasının belirtilmesini gerektirmese bile, her zaman üçüncü parametreyi ( sub_window ) belirtmeniz gerektiğini izler. Onlar. (hem iki hem de üç parametreyle kullanılabilen) işlevin ilk sürümünün aksine, işlevin ikinci sürümü her zaman dört parametrenin tamamının belirtilmesini gerektirir. Doğru şekilde?
5. Eğer doğruysa, o zaman iki şey öğrendik. İlk olarak, sorunun ilk sürümünün hatalı olduğu ortaya çıktı. İkincisi, bu hatalı versiyonun ortaya çıkmasının nedeni, Rehber'e yansıyan bilgilerin eksikliğinde yatmaktadır. Bu nedenle, Dizine bir açıklama eklemeyi öneriyorum, buna göre "İkinci seçenek için varsayılan bir değer yoktur ve bu nedenle alt pencere numarası her zaman belirtilmelidir. Alt pencere numarasının belirtilmesini gerektirmeyen çoğu özellik için, 0 (tablonun ana penceresi) belirtmek için gereklidir". Ya da böyle bir şey.
4. İkinci seçenek, dört parametrenin tümünü gerektirir (birincisinden farklı olarak). Daha önce öğrendiğimiz gibi.
5. El kitabının açıklığa kavuşturulması, daha fazla çapraz referansa ve daha fazla örneğe ihtiyacı vardır.
not
Ayrıca geliştiricilerin, en azından kılavuzun Çevrimiçi sürümünde böyle bir blok eklemelerini öneririm.
Bu konuyla ilgili makaleler / Ayrıca bakınız:
1. ................................................ ........
2. ................................................................ ........
3. ................................................................ ........
Tamamen katılıyorum. Doğru, bunun ek maliyetler gerektireceğini hesaba katmalıyız: zaman, işçilik vb.
...Ve El Kitabının Çevrimiçi versiyonu için herkesin (makalenin yazarı, forumdaki sorunun yazarı) konuyla ilgili sitedeki materyale bir bağlantı ekleyebileceği bir blok varsa? Moderatörlerin sol bağlantıyı kaldırması, yeni makaleleri/konuları takip etmekten çok daha kolay olacaktır. Ve "gelecek nesiller" ile bilgiyi paylaşma fırsatı bulacağız :)
Burada indirilen terminalin altında Alpari'den bir hesap açmalısınız, o zaman barların tam olarak nerede güncellenmediği ve terminalin suçlu olup olmadığı netleşecektir.
Referans olarak, Alpari sunucusu burada yaşıyor - 62.213.101.242:443
Konuyla ilgili abonelikten çıkmak istiyorum - bu sunucu parametrelerini hesap kaydına girin
(ayrıca, yaklaşık 15 farklı benzer reçete 62.213.101.242:443 ve bu arada bu)
ve sonuç aynı (Mt5 373) - yeni bir demo hesabı kaydetmez.
Belki ben yanlış bir şey yapıyorum, buna benzer biri varsa, bir uygulama oluşturabilirsiniz!
!
Resimlerin açıklamanın daha iyi olduğunu söylüyorlar. Deneyeceğim...
Alplerde böyle yeni bir hesap açtık
1. Listeye bir sunucu ekleyin
2. Yeni bir hesap ekleme
Mevcut hesaba giriş
En azından tarayabiliyor ama n / a bana yazıyor
Sizinkini Alpari sunucularının tüm giriş parametrelerinde deneyeceğim
yukarıda açıklanan! (örneğin 148.58,....)