Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 258
375 inşa edin. beyler geliştiriciler:
1) Bir test çalıştırması sırasında isteğe bağlı oluşturma devre dışı bırakma özelliğini geri getirecek misiniz?
Pekala, pek çok insan zaten sordu... Bu pencereleri kapatmak gerçekten zaman alıyor!!!
2) lütfen optimizasyon işlemi sırasında test cihazında geçen süre ve kalan sürenin tahmini hakkında bilgi verin
1) görselleştirme daha sonra yapılacaktır
2) çift tıklayarak test penceresini küçültün ve göreceksiniz
1. nokta için teşekkürler. 2. yi anlamadım Stategy Tester penceresinde yalnızca bir Kapat düğmesi bulunur. her yere tıklandı.
Ayarlar sekmesinde, görüntülenen geçiş sayısının olduğu bir işlem var, ancak zaman yok. ve MT4'te...
Test cihazı çalışırken, "Strategy Tester" penceresinin adına veya sekmelerin yanındaki boş alana tıklayın.
Bence zamanla ilgili bilgileri eski haline döndürmek mantıklı.
Asla simge durumuna küçültülmüş bir pencereyle çalışmam. ayrıca, minimizasyon uyguladığınızda,
Strateji Test Cihazı penceresi önceki yapılandırmasını (boyut, konum) unutuyor.
Anlamama yardım et. Kontrol etmek için basit bir hindi yazdım. Dizi doğru şekilde çevrilemiyor. İşte son resim.
Bu değişiklikleri deneyin.
Bu değişiklikleri deneyin.
Her zaman böyle bir soruyla ilgilendim, neden 100, 200 vb. tam sayılar fiyat ölçeğinde (grafiklerde) görüntülenmiyor. çünkü uygun ve tanıdık
