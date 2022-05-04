Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 258

375 inşa edin. beyler geliştiriciler:

1) Bir test çalıştırması sırasında isteğe bağlı oluşturma devre dışı bırakma özelliğini geri getirecek misiniz?

Pekala, pek çok insan zaten sordu... Bu pencereleri kapatmak gerçekten zaman alıyor!!!

2) lütfen optimizasyon işlemi sırasında test cihazında geçen süre ve kalan sürenin tahmini hakkında bilgi verin

 

1) görselleştirme daha sonra yapılacaktır

2) çift tıklayarak test penceresini küçültün ve göreceksiniz

 
Renat :

1. nokta için teşekkürler. 2. yi anlamadım Stategy Tester penceresinde yalnızca bir Kapat düğmesi bulunur. her yere tıklandı.

Ayarlar sekmesinde, görüntülenen geçiş sayısının olduğu bir işlem var, ancak zaman yok. ve MT4'te...

 
Voodoo_King :

" Strateji Test Cihazı " penceresinin adına veya sekmelerin yanındaki boş alana çalışan test cihazı ile çift tıklayın.
 
Yedelkin :
harika, ortaya çıktı :) ama neden böyle sakladığını anlamıyorum?

Bence zamanla ilgili bilgileri eski haline döndürmek mantıklı.

Asla simge durumuna küçültülmüş bir pencereyle çalışmam. ayrıca, minimizasyon uyguladığınızda,
Strateji Test Cihazı penceresi önceki yapılandırmasını (boyut, konum) unutuyor.

 

Anlamama yardım et. Kontrol etmek için basit bir hindi yazdım. Dizi doğru şekilde çevrilemiyor. İşte son resim.



 #property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1 Lime

input string              Symbol1= "GBPCHF" ;                   // Символ №1
input datetime            DateStart= D'01.01.2011 00:00:00' ;   // Стартовая дата

                                                             //input bool               IsStdDev=true;                     // Включение StdDev
input int                 ExtStdDevPeriod= 20 ;                 // Период 
input ENUM_MA_METHOD      ExtStdDevMAMethod= MODE_SMA ;         // Метод МА
input ENUM_APPLIED_PRICE ExtStdDevAppliedPrice= PRICE_CLOSE ; // Тип цены
input int                 ExtStdDevShift= 0 ;                   // Смещение в будущее

double Sum0Buffer[];
double ExtStdDev1Buffer[];

int     StdDev1Handle= INVALID_HANDLE ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer ( 0 ,Sum0Buffer, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 1 ,ExtStdDev1Buffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

   ArrayInitialize (Sum0Buffer, 0.0 );
   ArrayInitialize (ExtStdDev1Buffer, 0.0 );

   StdDev1Handle= iStdDev (Symbol1, 0 ,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime &time[],
                 const double &open[],
                 const double &high[],
                 const double &low[],
                 const double &close[],
                 const long &tick_volume[],
                 const long &volume[],
                 const int &spread[])
  {
//---
   if (StdDev1Handle== INVALID_HANDLE || StdDev1Handle== 0 )
     {
      StdDev1Handle= iStdDev (Symbol1, 0 ,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
       return (rates_total);
     }

   int Copy= CopyBuffer (StdDev1Handle, 0 ,DateStart, TimeCurrent (),ExtStdDev1Buffer);
   if (Copy<= 0 ) return (rates_total);

//ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
ArraySetAsSeries (Sum0Buffer,true);

   for ( int i=Copy- 1 ; i>= 0 ; i--)
     {
      Sum0Buffer[i]=ExtStdDev1Buffer[i];
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return (rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
sergey1294 :

Bu değişiklikleri deneyin.

 #property indicator_buffers 1

   // SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArraySetAsSeries (ExtStdDev1Buffer,true);
   ArraySetAsSeries (Sum0Buffer,true);
 
alexvd :

Yardım için teşekkürler. Artık her şey çalışıyor
 

Her zaman böyle bir soruyla ilgilendim, neden 100, 200 vb. tam sayılar fiyat ölçeğinde (grafiklerde) görüntülenmiyor. çünkü uygun ve tanıdık

 
Makser :

