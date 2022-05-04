Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 256
Lütfen bana 2 boyutlu dinamik diziyi nasıl bildireceğimi söyler misiniz? Bunun için yardım yalnızca bir dinamik boyuta sahip bir örneğe sahiptir:
çift matris[][ 10 ][ 20 ]; // 3B dinamik dizi
ArrayResize (matris, 5 ); // ilk boyutun boyutunu ayarla
Ve reklam:
çift matris[][][ ] ;
çalışmıyor, derleyici şunu yazıyor: ']' - geçersiz dizin değeri
Yardım edin neyi sevmediğini anlayamıyorum..sürekli 10016 yazıyor ( stoploss doğru ayarlanmamış gibi) Teşekkürler
İlk olarak, bu işlevi yanlış yazmışsınız.
Öyle olmalı, henüz söyleyemediğim durma hataları pahasına
MQL5'te yalnızca bir dinamik boyut vardır.
çoklu kullanmak için yapıları kullanabilirsiniz
Bir sonraki foruma geçmek gerekliydi ama resimlerde bir sorun var (yüklenmedi)... :(
geliştiriciler
MT4 raporundan 229. Bu bir hata mı yoksa ne?
Anladığım kadarıyla resim gösteriliyor.
Tarayıcı sürümü gerekli.
Resmi Png ve Gif formatında koymaya çalıştım (radikal.ru hizmetini kullanarak Jpg olarak ekleme girişimi de oldu).
Firefox tarayıcısı 3.6.13.
not
Bu konuya yapıştırmaya çalıştım - MetaTrader 4 Client Terminal build 228'in yeni versiyonu
Ne garip Png orada mevcut gibi görünüyor.
geliştiriciler
MT4 raporundan 229. Bu bir hata mı yoksa ne?
Evet, öyle görünmüyor.
Her ikisi de satın alma için olan yalnızca 2 (45 üzerinden) kaybetme işlemi olduğu ortaya çıktı.
Belki de yanlış yere bakıyorum?
Önbelleği temizlemeyi deneyin. Farklı seçenekler, farklı tarayıcılar denendi - ekleme başarılı oldu.
Ne de olsa resmi bir saldırı olarak değil, doğrudan yoruma mı ekliyorsunuz?