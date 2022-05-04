Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 248
Çok üzgünüm... Herhangi bir yerde bildirilmemişse bu işlevi nasıl öğrenebilirim???
senin gönderin:
Bu özel durumda, "bu özelliği belgelere eklemeyi unuttuk" veya "bu özelliği yeni ekledik" kullanmalısınız...
EnumToString :
EnumToString :
1) Ekrana 370 build verdim...
Yani bir nedenden dolayı yardım dosyası 10 gündür güncellenmedi...
Evet, kontrol ettim... 370 - yardım eski ve güncellenmedi... iki kez açıldı/kapatıldı - sessizlik... metaeditor_Russian.chm ilk dosyayı sildi - güncellendi....
Ondan önce, "Daha sonra yeniden başlat" düğmesine tıkladım (yeni bir yardım yükledikten sonra, ya da adı ne olursa olsun), ama aynı zamanda yardımı aradım - belki de sorun bu eylem dizisidir?
2) Ve başka bir şey daha var ... (çok sık olmasa da) MetaEditor'un ilk seferde başlamadığı, sadece ikinci olduğu oluyor:
3) https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 konusunda bana verilen Yardım bölümüne " Türetilmiş sınıf işaretçilerine temel sınıf işaretçilerini yazın " bir örnek ekleyin:
((CPatternWW *)X).Value = 3 ;
Eh, elbette sizin bağlamınızda.
1. Yardım önce Çevrimiçi sürümde güncellenir, ardından bir süre sonra yardım dosyası güncellenir (en azından daha önceydi).
Bu nedenle uzun zamandır sadece "Belgeler" bölümünde güncel yardım arıyordum.
2. Hatırladığım kadarıyla, mevcut yardım dosyasını indirdikten sonra zorunlu bir yeniden başlatma gerekiyor, bu nedenle "Daha sonra yeniden başlat", yardımın güncellenmesine izin vermeyebilir.
2. Hatırladığım kadarıyla, mevcut yardım dosyasını indirdikten sonra zorunlu bir yeniden başlatma gerekiyor, bu nedenle "Daha sonra yeniden başlat", yardımın güncellenmesine izin vermeyebilir.
Sonuçta küçük değilim ... Gün boyunca programı yeniden yüklemedim ... sonra yeniden başlattım, ancak dosya güncellenmedi ....
hatta bilgisayarı yeniden başlattı - indirilmiş olmasına rağmen hala güncellenmedi ....
Sonuçta küçük değilim ... Gün boyunca programı yeniden yüklemedim ... sonra yeniden başlattım, ancak dosya güncellenmedi ....
hatta bilgisayarı yeniden başlattı - indirilmiş olmasına rağmen hala güncellenmedi ....
o zaman bu yeni bir şey, hiçbir zaman yüklenmeyen ve aynı anda güncellenmeyen bir dosyayla karşılaşmadım.
Her ne kadar yukarıda söylediğim gibi yardımın çevrimiçi versiyonuna geçtim ve pişman değilim.
Yorumlanan tüm işlevler için, derleyici 'işlev' yemin eder - aynı parametrelerle aşırı yüklenmiş işleve belirsiz çağrı
Yorumlanan tüm işlevler için, derleyici 'işlev' yemin eder - aynı parametrelerle aşırı yüklenmiş işleve belirsiz çağrı
MetaEditor 5.0 Yapı 370
Sevgili uzmanlar! Hata mı, değil mi?! İşlev kütüphanede, eskiden programın gövdesindeydi (orada çalışıyordu) - birkaç program tarafından kullanıldığı için kaldırıldı.
Bir güce yükseltmenin sonucu hiçbir şekilde sevindirici değil, ancak 1.#INF'ye eşittir. Bunun sonsuzluk olduğunu anlıyorum. Ve ilgili fonksiyon sonucu:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, ancak 810 olması gerekir.
// Noktaları sayılarına dönüştürür//+------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------+
int MathPointToInt(çift A) dışa aktarma
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Yazdır(A," ",B);
dönüş(B);
}
Ters fonksiyon açıkça çalışsa da...
// Miktarı puana çevirir
//+------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------+
çift MathIntToPoint(int A) dışa aktarma
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
dönüş(B);
}
???
Lütfen daha fazla ayrıntı sağlayın. Bitness, yapı, işletim sistemi...
Kodu verebilir misiniz?
Şimdiye kadar, davranış yeniden üretilmedi.