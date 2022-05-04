Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 252
En azından tarayabiliyor ama n / a bana yazıyor
alpari sunucularının tüm giriş parametrelerinde sizinkini deneyeceğim
yukarıda açıklanan! (örneğin 148.58,....)
Ekran 3'te, yazı yazılırken kaydedilen gerçek bir demo hesap var.
Sadece hesabın özelliklerine sahip diyalog eksik.
IP ve Port ekran görüntülerinde maruz kalanlar sunulmaktadır.
not
Hesap adına henüz rakam yazmamalısınız (sadece harfler olmalı) ...
375 oluşturun, ajanlar herkes için kendi başlarına kesilir.
Soru: Test sırasında oluşturulan global değişkenlere nasıl erişilir?
Göstergenin, denge ve eşitlik durumu hakkında test sırasında EA'dan veri almasını istiyorum, böylece daha sonra, grafiğin altında, EA'nın çalışmasının senkronize bakiyesini ve eşitliğini elde ederim.
Aksi takdirde, test sırasında global değişkenlerin anlamı nedir ve nasıl kontrol edilir?
Test için aracıya iletilen değişkenlerin değerleri ve sonucu, test günlüğünde görüntülenir.
Sorununuzu çözmek için, bir ayrıştırıcı oluşturabilir ve görselleştirme için göstergeye aktarımla gerekli verilerin bir seçimini alabilirsiniz.
Bu, aracıdan sonuçtan başka bir şey döndürmenin bir yolu kalmayana kadar. Ve o yalnızdır ve ajan tarafından yapılan pasajın tüm özellikleri için bu yeterli değildir.
Belki bir gün MQ bu sorunu çözecektir.
Gösterge bir Uzman Danışmandan çağrılırsa, tek bir ortamda çalışırlar ve ortak global değişkenlere erişimleri olur.
EnumToString :
1) Ekrana 370 build verdim...
Yani bir nedenden dolayı yardım dosyası 10 gündür güncellenmedi...
Evet, kontrol ettim... 370 - yardım eski ve güncellenmedi... iki kez açıldı/kapatıldı - sessizlik... metaeditor_Russian.chm ilk dosyayı sildi - güncellendi....
Ondan önce, "Daha sonra yeniden başlat" düğmesine tıkladım (yeni bir yardım yükledikten sonra, ya da adı ne olursa olsun), ama aynı zamanda yardımı aradım - belki de sorun bu eylem dizisidir?
2) Ve başka bir şey daha var ... (çok sık olmasa da) MetaEditor'un ilk seferde başlamadığı, sadece ikinci olduğu oluyor:
3) https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 konusunda bana verilen Yardım bölümüne " Türetilmiş sınıf işaretçilerine temel sınıf işaretçilerini yazın " bir örnek ekleyin:
((CPatternWW *)X).Value = 3 ;Eh, sizin bağlamınızda, elbette.
Evet, kontrol ettim... 370 - yardım eski ve güncellenmedi... iki kez açıldı/kapatıldı - sessizlik... ilk metaeditor_Russian.chm dosyasını sildi - güncellendi....
Ondan önce, "Daha sonra yeniden başlat" düğmesine tıkladım (yeni bir yardım yükledikten sonra, ya da adı ne olursa olsun), ama aynı zamanda yardımı aradım - belki de sorun bu eylem dizisidir?
Birkaç ay önce geliştiriciler, yardım dosyalarının derlemelerden çok daha az sıklıkta güncellendiğini açıkladı. Boşuna megabayt referansları geçmemek için. Hızlandırmak için kullandığınız yöntemi önerdiler.
Eh, öyleyse ... o zaman söylenecek bir şey yok ....
Neden sürücü???? Her neyse, istek yine de gelebilir ....
Topal algoritmik mantık ....
Genel olarak, uzun zaman önce fark ettim ... istenmeyen soruların cevaplarının çok nadiren alındığını (örneğin, aynı zikzak) ...
Hizmetimin doğası gereği, hata ve eksiklikler için yabancı ofislerle yakın iletişim kurardım ...
Yani, sadece yüzde 30'u sizin yorumlarınızı görmezden geliyor - geri kalanı sorunları çözmekle o kadar ilgileniyor ki ağızlarına bile bakıyorlar ....
Not Altı aydan biraz daha uzun bir süre önce, Samara şehrinde büyük bir holding şirketinde BT departmanı başkanı olarak çalıştım....
Bu pozisyonla NinjaTrader'da araştırmacı olarak tanıştım (kendi çıkarlarım için çalışıyorum) ....
Her yerde yazdığım her kelimeye cevap vermeye hazırım.
Neden sürücü????
Belki de kendimi doğru ifade edemedim. Bu fikri şu şekilde anladım: referans materyalleri MQ sunucu tarafında günlük olarak, ancak küçük porsiyonlarda güncellenmektedir. Referansları derlemelerle aynı anda güncellemek, kullanıcı terminali tarafından az sayıda "yeni kısım" ile megabaytlarca bilgi indirilmesi anlamına gelir. Bu nedenle, referansları derlemelerden daha az sıklıkta güncellemek daha uygundur. güncellemelerin yeterli "kısmı" olduğunda. Standart olmayan yolu biliyorsun.