Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 247
Muhtemelen şunu eklemeniz gerekir:
Ama bahsedilen sınıfların bir nesnesine ihtiyacım yok . Ve tanımladığım string taban tipi için basit bir fonksiyona ihtiyacımız var.
Böyle bir fonksiyon var EnumToString
Yardımda böyle bir işlev yoktur, ancak sitede ....
Nasıl uzmanlar bilmiyorum ama bu sitede sitenin esnek olduğunu okudum
güncellenebilir bir kaynaktır ve bir dizin yalnızca bir dizindir.
onlar. programcıların forumunda yardıma güvenmek yardımdan daha iyidir
el kitabında!
evet, bir hata, derleme yayınlandıktan sonra düzelteceğiz
kullanabildiğin kadar
Takip edecek. Güncelleme.
Çok üzgünüm... Herhangi bir yerde bildirilmemişse bu işlevi nasıl öğrenebilirim???
senin gönderin:
Böyle bir işlev var EnumToString
Bu özel durumda, "bu özelliği belgelere eklemeyi unuttuk" veya "bu özelliği yeni ekledik" kullanmalısınız...
... PeriyodStr yöntemi olan bir sınıf yöntemine ulaşmak için ilgili sınıfı bildirmeniz gerekir. Bu durumda, CIndicator sınıfı ( MQL5 Reference / Standard Library / Göstergelerle Çalışma Sınıfları / Temel Sınıflar / CIndicator ). Değil mi?
Böyle bir fonksiyon var EnumToString
Kendini başkalarından üstün görmene gerek yok...