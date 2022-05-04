Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 247

denkir :

Muhtemelen şunu eklemeniz gerekir:

Ama bahsedilen sınıfların bir nesnesine ihtiyacım yok . Ve tanımladığım string taban tipi için basit bir fonksiyona ihtiyacımız var.


Böyle bir fonksiyon var EnumToString
 
uncleVic :
Böyle bir fonksiyon var EnumToString

Yardımda böyle bir işlev yoktur, ancak sitede ....


 
AlexSTAL :

Yardımda böyle bir işlev yoktur, ancak sitede ....


Takip edecek. Güncelleme.
 

Nasıl uzmanlar bilmiyorum ama bu sitede sitenin esnek olduğunu okudum

güncellenebilir bir kaynaktır ve bir dizin yalnızca bir dizindir.

onlar. programcıların forumunda yardıma güvenmek yardımdan daha iyidir

el kitabında!

 
alexluek :

Nasıl uzmanlar bilmiyorum ama bu sitede sitenin esnek olduğunu okudum

güncellenebilir bir kaynaktır ve bir dizin yalnızca bir dizindir.

onlar. programcı forumunda yardıma güvenmek yardıma güvenmek daha iyidir

el kitabında!

MQL5 yardım dosyasını silin ve MetaEditor 5'te F1'e basın - çevrimiçi sürüme karşılık gelen en son sürüm indirilecektir.
mql5 :

evet, bir hata, derleme yayınlandıktan sonra düzelteceğiz

kullanabildiğin kadar 


a. set (( int ) 1 ,( int ) 2 ,Long);
Bu arada, uzun ve ulong arasındaki aşırı yükleme, böyle bir çağrıda bile çalışmıyor.
 
uncleVic :
Takip edecek. Güncelleme.

Çok üzgünüm... Herhangi bir yerde bildirilmemişse bu işlevi nasıl öğrenebilirim???

senin gönderin:

amcaVic :
Böyle bir işlev var EnumToString

Bu özel durumda, "bu özelliği belgelere eklemeyi unuttuk" veya "bu özelliği yeni ekledik" kullanmalısınız...

 
Yedelkin :

... PeriyodStr yöntemi olan bir sınıf yöntemine ulaşmak için ilgili sınıfı bildirmeniz gerekir. Bu durumda, CIndicator sınıfı ( MQL5 Reference / Standard Library / Göstergelerle Çalışma Sınıfları / Temel Sınıflar / CIndicator ). Değil mi?

Böyle! Birinin yöntemini kullanmak için sınıfın bir örneğini bildirmeniz gerekir.
 
uncleVic :
Böyle bir fonksiyon var EnumToString
Çok teşekkür ederim - bu benim için en iyi seçenek :-)
 
AlexSTAL :

Çok üzgünüm... Herhangi bir yerde bildirilmemişse bu işlevi nasıl öğrenebilirim???

senin gönderin:

Bu özel durumda, "bu özelliği belgelere eklemeyi unuttuk" veya "bu özelliği yeni ekledik" kullanmalısınız...

Kendini başkalarından üstün görmene gerek yok...

Pek haklı değilsin. İşlev 14.12'de ( https://www.mql5.com/ru/forum/23/page10/#comment_37671 ) göründü, ancak yerel terminaldeki yardım henüz güncellenmedi.
