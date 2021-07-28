MT5 için dilekler - sayfa 111
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Araçlar penceresindeki bazı son derlemelerden başlayarak, Ticaret sekmesi - yardımcı bilgiler için iki satır ayrılmıştır.
Ve neden Nadiren Kullanılan Bilgilerin Ticareti sekmesinde fazladan satırlar alıyorsunuz? Muhtemelen Serbest Teminat ve Teminat Seviyesi tek bir satıra yerleştirilmediği için ve bu birilerini engelledi.
Teklifin özü, daha önce olduğu gibi her şeyi tek bir satırda döndürmek (veya Ticaret sekmesinden - Serbest Marj ve Marj Düzeyi - iyi, çünkü tek bir satıra sığmadıkları için - ve sonra sadece bakiye/ fonlar/marj/kar). Ve Serbest Marj ve Marj Düzeyi gibi "gerekli" parametrelere kim ihtiyaç duyar - varlıklar sekmesini kullanabilir - bu bilgilerin çoğaltıldığı yer (aniden her şey bir tanesine sığmazsa, birkaç satır orada daha uygun olur)
Böylece, Ticaret sekmesinin ekstra satırını boşaltma görevi, nadiren kullanılan bilgileri hariç tutarak çözülür - zaten diğer sekmelerde çoğaltılır.
Araçlar penceresindeki bazı son derlemelerden başlayarak, Ticaret sekmesi - yardımcı bilgiler için iki satır ayrılmıştır.
Ve neden Nadiren Kullanılan Bilgilerin Ticareti sekmesinde fazladan satırlar alıyorsunuz? Muhtemelen Serbest Teminat ve Teminat Seviyesi tek bir satıra yerleştirilmediği için ve bu birilerini engelledi.
Teklifin özü, daha önce olduğu gibi her şeyi tek bir satırda döndürmek (veya Ticaret sekmesinden - Serbest Marj ve Marj Düzeyi - iyi, çünkü tek bir satıra sığmadıkları için - ve sonra sadece bakiye/ fonlar/marj/kar). Ve Serbest Marj ve Marj Düzeyi gibi "gerekli" parametrelere kim ihtiyaç duyar - varlıklar sekmesini kullanabilir - bu bilgilerin çoğaltıldığı yer (aniden her şey bir tanesine sığmazsa, birkaç satır orada daha uygun olur)
Böylece, Ticaret sekmesinin ekstra satırını boşaltma görevi, nadiren kullanılan bilgileri hariç tutarak çözülür - zaten diğer sekmelerde çoğaltılır.
Peki, böyle bir yenilikle ne elde ettiniz? Şimdi yardımcı bilgi bir yerine iki satır kaplıyor - ve Serbest Marjın değeri hala GÖRÜNMEZ (Sipariş ve Zaman sütunlarının genişliği - sanırım azalttım)
Bilginin hala görünür olmadığı ve çıktısı için iki kat daha fazla alan gerektirdiği ortaya çıktı.
Doğal olarak, her ekstra meşgul hattın önemli olduğu küçük ekran çözünürlüklerinden bahsediyoruz.
Peki, böyle bir yenilikle ne elde ettiniz? Şimdi yardımcı bilgi bir yerine iki satır kaplıyor - ve Serbest Marjın değeri hala GÖRÜNMEZ (Sipariş ve Zaman sütunlarının genişliği - azalttım diyelim)
Doğal olarak, her ekstra meşgul hattın önemli olduğu küçük ekran çözünürlüklerinden bahsediyoruz.
Ve küçük olan nedir? 1280*800'üm var ve her şey uyuyor (masaüstü monitörü, dizüstü bilgisayar, tablet).
1024x768 - evet, bu küçük bile değil, oldukça normal - en yaygın olanı
Ve sistemde hangi ekran ölçeği ayarlandı?
yazı tipi %125
Ve "Otomatik Boyutlandır" öğesindeki "Ticaret" sekmesindeki terminalde - bir onay işareti var mı?