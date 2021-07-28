MT5 için dilekler - sayfa 111

Artık grafiğe hangi şablonun uygulandığı görünmüyor. Profil, durum çubuğunda görüntülenir, ancak durum çubuğuna sahip şablon görüntülenmez. Şablonun durum çubuğunda görüntülenmesini istiyorum.
 

Araçlar penceresindeki bazı son derlemelerden başlayarak, Ticaret sekmesi - yardımcı bilgiler için iki satır ayrılmıştır.

Ve neden Nadiren Kullanılan Bilgilerin Ticareti sekmesinde fazladan satırlar alıyorsunuz? Muhtemelen Serbest Teminat ve Teminat Seviyesi tek bir satıra yerleştirilmediği için ve bu birilerini engelledi.

Teklifin özü, daha önce olduğu gibi her şeyi tek bir satırda döndürmek (veya Ticaret sekmesinden - Serbest Marj ve Marj Düzeyi - iyi, çünkü tek bir satıra sığmadıkları için - ve sonra sadece bakiye/ fonlar/marj/kar). Ve Serbest Marj ve Marj Düzeyi gibi "gerekli" parametrelere kim ihtiyaç duyar - varlıklar sekmesini kullanabilir - bu bilgilerin çoğaltıldığı yer (aniden her şey bir tanesine sığmazsa, birkaç satır orada daha uygun olur)

Böylece, Ticaret sekmesinin ekstra satırını boşaltma görevi, nadiren kullanılan bilgileri hariç tutarak çözülür - zaten diğer sekmelerde çoğaltılır.

Sayıların bir satıra sığmadığını doğru bir şekilde fark ettiniz. Daha yüksek çözünürlüğe sahip bir ekranda (veya Araçlar penceresini ekranın tüm genişliğine kadar uzatırsanız), böyle bir sorun olmayacaktır. Her zaman böyle olmuştur.
 
Peki, böyle bir yenilikle ne elde ettiniz? Şimdi yardımcı bilgi bir yerine iki satır kaplıyor - ve Serbest Marjın değeri hala GÖRÜNMEZ (Sipariş ve Zaman sütunlarının genişliği - sanırım azalttım)

Bilginin hala görünür olmadığı ve çıktısı için iki kat daha fazla alan gerektirdiği ortaya çıktı.

Doğal olarak, her ekstra meşgul hattın önemli olduğu küçük ekran çözünürlüklerinden bahsediyoruz.

 
Peki, böyle bir yenilikle ne elde ettiniz? Şimdi yardımcı bilgi bir yerine iki satır kaplıyor - ve Serbest Marjın değeri hala GÖRÜNMEZ (Sipariş ve Zaman sütunlarının genişliği - azalttım diyelim)

Doğal olarak, her ekstra meşgul hattın önemli olduğu küçük ekran çözünürlüklerinden bahsediyoruz.

Ve küçük olan nedir? 1280*800'üm var ve her şey uyuyor (masaüstü monitörü, dizüstü bilgisayar, tablet).
 
Ve küçük olan nedir? 1280*800'üm var ve her şey uyuyor (masaüstü monitörü, dizüstü bilgisayar, tablet).
1024x768 - evet, bu küçük bile değil, oldukça normal - en yaygın olanı
 
1024x768 - evet, bu küçük bile değil, oldukça normal - en yaygın olanı
Ve sistemde hangi ekran ölçeği ayarlandı? %100 veya daha fazla mı?
 
Ve sonra - peki, eğer bir şey birine uymuyorsa, o zaman adları MT4'te olduğu gibi Margin \ Free \ Level kısaltın -
 
Ve sistemde hangi ekran ölçeği ayarlandı?
yazı tipi %125
 
yazı tipi %125

Ve "Otomatik Boyutlandır" öğesindeki "Ticaret" sekmesindeki terminalde - bir onay işareti var mı?

