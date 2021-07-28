MT5 için dilekler - sayfa 59
Grafik nesnelerle çalışmak için, grafik penceresinin boyutunu değiştirme olayı son derece gereklidir.
Nedenini bir örnekle açıklayayım (bunun talep edileceği daha birçok örnek var).
Kendi sınıf kontrolümüz "Grid" var, örneğin:
pencereyi yeniden boyutlandırıyoruz ve bu resmi alıyoruz:
şimdi yeniden boyutlandırmak ve almak için sınıf yöntemini çağırıyoruz:
Bu nedenle, genel performans üzerinde en iyi etkiye sahip olmayan pencerenin boyutunu kendi başımıza sürekli olarak izlemek zorunda kalıyoruz.
Ek olarak, örneğin hafta sonları tık olmadığı için sadece OnTick'te değil aynı zamanda zamanlayıcı ile de izlememiz gerekiyor.
Bir ChartEvent'te, pencerenin özelliklerini değiştirme hakkında özel bir olay atabilir.
Üzgünüm ... anlamıyorum - bu bir soru mu yoksa bir ifade mi?
İfade ise, atabilirsiniz, sadece kendiniz izlemeniz gerekir ve bunlar kaynaklardır ...
Soru şuysa, ChartEvent'te ayrı bir olay idealdir....
Geliştiricilerin grafik ortamdaki önemli değişiklikleri kolayca halledebilmeleri için böyle bir olayı OnChartEvent'te kendimize atacağız.
Görev zaten belirlendi, çözüme bakalım.
Süper!
35077 numaralı biletim ile de ilgilenmek istiyorum...
Bu makaleyi okuyun Standart Kitaplık ve Google Grafik API'sinden sınıfları kullanarak bilgi panoları oluşturma , yazar içinde ölçekleme uyguladı, belki size yardımcı olabilir
Bu ölçeklendirme ile ilgili değil, bu ölçeklendirmenin çağrı noktası ile ilgili ....
Gnyanul akıcı bir şekilde, yukarıda yazdığım her şey var:
OnTimer () işlevi, pencerenin yeniden boyutlandırılmasını izler ve gerekirse puan tablosunu yeniden boyutlandırır, aynı zamanda , kenelerin saniyede 1'den daha az sıklıkta gelmesi durumunda, OnCalculate() gibi, anlaşmaların gelişini de izler.
Geliştiricilerin grafik ortamdaki önemli değişiklikleri kolayca halledebilmeleri için böyle bir olayı OnChartEvent'te kendimize atacağız.
Görev zaten belirlendi, çözüme bakalım.