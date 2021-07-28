MT5 için dilekler - sayfa 56
Fiyat süresine bağlı nesnelerin piksel koordinatlarını alabilmek istiyorum. Bu, fiyatları ekranla eşleştirmeyi mümkün kılacak ve farklı ekran çözünürlüklerinde sıkıntılardan kaçınacaktır.
Ardından, bir arka plan nesnesi - sürekli olarak hareket eden bir trend çizgisi - oluşturmak mümkün olacaktır.
(ilk görünür çubuk )(pencere maksimumu)(son görünür çubuk)(pencere minimumu) ve piksel koordinatlarını aldıktan sonra, ekranı dikkate alarak tüm etiketleri yeniden hesaplayın.
Ve böylece bir çözünürlükte grafik alanı diğer 1000'de 700 piksele sahiptir.
Tünaydın!
Tek bir MT5 platformunda aynı anda birkaç monitörde birkaç grafikle çalışmak mümkün müdür?
örneğin Thinkorswim platformunda nasıl uygulandığı
Ve mevcut bar numarasını buraya eklemek güzel olurdu, uygun olurdu:
Terminalden gelen haberler IE'de değil de varsayılan waterbuser'da (FF, opera vb.) açılsa harika olurdu.
Daha doğrusu haberlere bakarken linkler açılıyor ama bence uygulanması zor olsa da... :)
Çubuk numarası basit bir gösterge yapılır. Dörtte kendim yaptım.
Burada karmaşıklık bir, serilik olacaktır.
Birinin mevcut olan 0. çubuğa ve birinin en eski olana ihtiyacı var, bu nedenle Stringo önerisi bu açıdan en mantıklısı.
Örneğin, bir nesnenin yöntemine bir dönüş değeri iletmek istediğimizi varsayalım, ancak nesnenin adını ve yöntemini tamamen manuel olarak girmemiz gerekiyor.
Otomatik tamamlama filtresini bırakmayı öneriyorum, ancak eşleşen değişkenleri listenin en üstüne koyun ve yeşili vurgulayın ve geri kalan her şeyi aşağıya ve sarıya vurgulayın.
Burada zorluk yok - bu pencere, örneğin OHLC için değerleri ve ayrıca gösterge değerlerini görüntüler - imlecin bulunduğu çubuğun belirli bir sayısına karşılık gelirler. Bu çubuk numarası görüntülenmelidir. Çünkü ekranda manuel olarak saymanız gerekiyor. Veya her programa özel bir atış yapın. basit gösterge.
Sadece y ekseninde bir değer çıktısı vermek mantıklı değil, ancak x ekseninde hangi değer için çıktı almak mantıklı değil.