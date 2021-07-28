MT5 için dilekler - sayfa 57
Burada zorluk yok - bu pencere, örneğin OHLC için değerleri ve ayrıca gösterge değerlerini görüntüler - imlecin bulunduğu çubuğun belirli bir sayısına karşılık gelirler. Bu çubuk numarası görüntülenmelidir. Çünkü ekranda manuel olarak saymanız gerekiyor. Veya her programa özel bir atış yapın. basit gösterge.
Sadece y ekseninde bir değer çıktısı vermek mantıklı değil, ancak x ekseninde hangi değer için çıktı almak mantıklı değil.
Hepsi mantıklı, en azından benim için. barın bir günü ve saati var, OHLC var, hindinin belirli belirtileri var (örneğin), ancak bar numarasına bağlantı yok.
Çubuk numarasına bağlanırsanız, 0. çubuğun nereye yerleştirileceği başlangıç noktasını hemen "standart" olarak almalısınız.
Örneğin 0. çubuğun en eski çubuk olması sizin için daha uygun, benim için şu anki çubuk (MT4'te olduğu gibi). Ve nasıl burada olunur?
not
"Çubuk numaralandırma" için olmadığım veya buna karşı olmadığım. Önerinin daha açık bir şekilde formüle edilmesini ve herkese (çoğunluk değil, herkese) uygun olmasını istiyorum.
Öyle değil, ama mevcut değil :) Çubuk numaralandırması hakkında hiç yazmadım - geliştiricilere kalmış :)
harfi harfine alıntı yapıyorum...
Ve mevcut bar numarasını buraya eklemek güzel olurdu, uygun olurdu:
Bir soru - Başlangıç noktasını nereye koyacağız? mevcut çubukta (MT4'te olduğu gibi) umurumda değil, ama kesinlikle başka bir görüş olacak.
Peki 0 bar ile mi yoksa birden başlayarak nasıl numaralandıracağız?
Yani teklifin daha eksiksiz bir ifadesinden bahsediyorum, örneğin bunun gibi - Veri penceresinde ayrıca çubuk numarasını görüntülemesini, 1 çubuktan numaralandırmayı ve raporlama olarak tarihteki en eski çubuğu seçmesini öneririm. nokta.
Büyük projelerde , onsuz, hiçbir yerde ... :)
Alt + M gibi bir kod gezgini eksikliği var - sadece ayrı bir pencerede olması için.
Evet, büyük projelerde mevcut navigasyon açıkça yeterli değil, büyük bir kitaplıktaki (veya birkaç sınıflı bir dosyadaki) bir işlev listesi açıkça yetersiz bir çözüm.
MS ile nasıldır bilmiyorum ama Borland'da çok iyi yapılmış navigasyon cihazları var. Her durumda, ayrı bir sekmede veya ayrı bir pencerede normal navigasyona sahip olmak istiyorum.
Ben de refrakter yapmak isterdim ama bir düşündüm de şimdilik sadece hayal kurabiliyorum :)
IntelliJ IDEA'da aferin :)
Çok şey isteyebilirsiniz, ancak aşağıdaki yeteneklere sahipse ME'nin boş kalması pek olası değildir, örneğin (ekran görüntüsü, işlev değişkenlerini doldururken, değişken türüne uygun değişkenlerin bir listesinin otomatik olarak göründüğünü gösterir, küresel görünürlüğü dikkate alarak):
Fiyat süresine bağlı nesnelerin piksel koordinatlarını alabilmek istiyorum. Bu, fiyatları ekranla eşleştirmeyi mümkün kılacak ve farklı ekran çözünürlüklerinde sıkıntılardan kaçınacaktır.
Ardından, bir arka plan nesnesi - sürekli olarak hareket eden bir trend çizgisi - oluşturmak mümkün olacaktır.
(ilk görünür çubuk )(pencere maksimumu)(son görünür çubuk)(pencere minimumu) ve piksel koordinatlarını aldıktan sonra, ekranı dikkate alarak tüm etiketleri yeniden hesaplayın.
Ve böylece bir çözünürlükte grafik alanı diğer 1000'de 700 piksele sahiptir.
canı gönülden destekliyorum çok isterim.
Belki de yokluk, ekran koordinatlarını fiyat/zaman koordinatlarına dönüştürmek için karşılıklı olarak ters iki fonksiyonun varlığı ile bu olasılığı biraz aydınlatabilir veya yerini alabilirdi.
Çok iyi fırsatlar olurdu. Ve hoş olmayan yan etkiler yoktur.
// yanlış kullanım sonuçlarından bahsetmiyoruz. her şey yanlış kullanılabilir.
Kolaylık dışında, artık alakalı değil.