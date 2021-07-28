MT5 için dilekler - sayfa 65
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeterli yerleşik uyarım yok... Bekleyen bir emir , zararı durdur ve kar al tetiklendiğinde bir tür ses duymak istiyorum.
Yeterli yerleşik uyarım yok... Bekleyen bir emir , zararı durdur ve kar al tetiklendiğinde bir tür ses duymak istiyorum.
Üzgünüm, belki konuda değil, ancak bir şekilde abonelikten nereden çıkacağımı hemen bulamadım.
MQL5 Başvurusu / Dil Temelleri / Sözdizimi / Tanımlayıcılar/
" Tanımlayıcı uzunluğu 63 karakteri aşamaz " yargısı " Tanımlayıcı uzunluğu 63 karakteri aşamaz " şeklinde değiştirmek fena olmaz. MQL5 dil yardım dosyası bugün sunucudan indirildi.
" Tanımlayıcı uzunluğu 63 karakteri aşamaz " yargısı " Tanımlayıcı uzunluğu 63 karakteri aşamaz " şeklinde değiştirmek fena olmaz. MQL5 dil yardım dosyası bugün sunucudan indirildi.
Tartışmayacağım, işte örnekler:
Tartışmayacağım, Rusça'da güçlü değilim, ancak cümlenin anlamında açıkça bir fark var.
"Sembol" kelimesini kullanırsanız, anlam farklıdır.
"altmış üç karakteri geçmemek" ve "altmış üç karakteri geçmemek".
Ana sayı veya sıra numarası: 63 şişe, 63. şişe
Tartışmayacağım, Rusça'da güçlü değilim, ancak cümlenin anlamında açıkça bir fark var.
"Sembol" kelimesini kullanırsanız, anlam farklıdır.
"altmış üç karakteri geçmemek" ve "altmış üç karakteri geçmemek".
Ana sayı veya sıra numarası: 63 şişe, 63. şişe
her şey doğru. " Tanımlayıcı uzunluğu altmış üçüncü karakteri aşamaz" ifadesi bir programcı için biraz beceriksizce okunur. çünkü uzunluk hakkında konuşuyorsak, o zaman satırdaki belirli bir konumu değil, karakter sayısını kastediyoruz.
Bu nedenle, " Tanımlayıcının uzunluğu altmış üç karakter a'yı (veya altmış üç karakter ov ) geçemez" yazmak daha doğrudur.
Üzgünüm, belki konuda değil, ancak bir şekilde abonelikten nereden çıkacağımı hemen bulamadım.
MQL5 Başvurusu / Dil Temelleri / Sözdizimi / Tanımlayıcılar/
" Tanımlayıcı uzunluğu 63 karakteri aşamaz " yargısı " Tanımlayıcı uzunluğu 63 karakteri aşamaz " şeklinde değiştirmek fena olmaz. MQL5 dil yardım dosyası bugün sunucudan indirildi.
Set dosyalarının kaydedildikleri klasörden çıkarılabilmesi için bunu yapmak mümkün mü? Artık terminal, set dosyasını kaydettiği klasörü hatırlamıyor (veya daha doğrusu hatırlıyor, ancak yalnızca bir sonraki kaydetme için, çıkarma için değil).
Hadi düzeltelim.