MT4'ten MT5'e geçmek mantıklı mı? Neden MT5'e geçtiniz? - sayfa 8
Çoğunlukla örüntü tanıma.
Google fotoğrafınıza gidin ve google'ın tüm fotoğraf arşivinizde bu yüze sahip tüm fotoğrafları herhangi bir kişinin bir yüzünü bulabileceğini göreceksiniz. Google sunucularının bunu yapmak için kaç trilyon işlem yapması gerektiğini düşünüyorsunuz?
Çok güzelsin. Bir çok.
Ama ticaret için gerekli mi? Ticaret platformu için gerekli mi? Yoksa mt5 aynı zamanda fotoğraf arşivini de karıştırmalı mı?
Kalıp tanıma, ticaret alanında oldukça uygulanabilir, ancak fotoğraf arşivi örneği burada uygun değil.
Her ne kadar, çok yıllı kene toplantılarını aptalca bir şekilde uzaklaştırırsanız, evet, "çoklu para birimi", o zaman her tik için milyarlarca/trilyonlarca işlem yapabilirsiniz.
Genel olarak sorunun cevabını buldum. MT5, MT4'ten daha hızlıdır. Tüm çocuklar için teşekkürler!
Kişisel deneyime göre, şu anda öyle düşünmüyorsanız bile bilgi işlem hızı büyük bir rol oynuyor. Basitleştirilmiş bir örnek, eski ve yeni bir bilgisayardır. Biri her sabah 5 saniyede, diğeri 30 saniyede yükleniyor. Sonuç olarak, her başladığınızda 25 saniye tasarruf ediyorsunuz. Ve bu süreyi birkaç yıllık kullanımıyla çarpın, çok büyük bir çalışma süresi boşluğu elde edersiniz. Bu yüzden MT5'e geçeceğim.
beklemiyordu...
Şube tartışmalarını da göz önünde bulundurarak sizleri gerçeğe biraz daha yakınlaştırmak istiyorum.Herkesin nihayet MT5'e geçmesi için ne yapılması gerekiyor? (görüşlerin toplanması) :
Beşin mimarisi, dördünden daha verimli bir büyüklük sırasıdır. Tüm süreçler, minimum gecikmeyle alım satımı mümkün kılmak için yeniden oluşturuldu.
Eşzamansız (ve onlarsız) işlemlerin yardımıyla, saniyede maksimum birkaç bin işlem işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ticaret işlemlerinin önceliklendirilmesi de dahil olmak üzere her şey hız için tasarlanmıştır.
Bir dörtlüde bu, yapılmaya yakın bile değil.
Bunun nedeni, beşin son derece verimli kod yapan bir C ++ düzeyinde derleyici kullanmasıdır. Dördü, kod optimizasyonu olmadan eski yürütme sistemini kullanır.
Daha yüksek hız, daha az gecikme ve daha iyi performans anlamına gelir.
Derin geliştirme ile uğraşanlar, beş dizinde depolanan veri miktarını bilirler. Tam onay verileri de dahil olmak üzere genellikle onlarca gigabaytlık geçmiş veri vardır.
Beşi için, tam onay verilerinin depolanması ve çıkışı değiştirilemez bir özelliktir. Bu konuda yanılmayın, kene verileri grafikte gösterilmediğinden, o zaman gösterilmezler.
İşte, komisyoncu Açılışının gerçek hesabında ve uzun yıllar boyunca RTS endeksinin tüm vadeli işlem sözleşmelerinin bir birleşimi olan RTS Ekleme sembolünün üzerinde çalışan basit bir kod:
472 milyon kene üretir:
Evet, bir istekte 472 milyon onay. Daha sonra onlarla istediğini yap.
Bu size veriler üzerinde mutlak kontrol sağlar. Milyarlarca kene alabilirsiniz. Sadece komisyoncuyu tekmelemek için zamanınız var, böylece geçmiş verilerle ilgilenir. Bu, ONUN DOĞRUDAN ÇALIŞMASI VE SORUMLULUĞUDUR.
Elinizde iki satır kod ve eksiksiz veriler. MQL5'in karmaşıklığından bahseden kim???
Dörtlüde böyle bir şey yok.
Bu, çok karmaşık stratejiler yürütmenize ve stratejinizin kendi kendini aldatmadığına dair daha fazla garantiye sahip olmanıza olanak tanır.
Doğrudan kod yazarsınız ve test cihazı, pazarın tüm çeşitliliğini modellemenin tüm karmaşıklığıyla ilgilenir.
Tüccarlar zaman zaman basit testlerini birçok kez daha hızlı yazabilecekleriyle övünüyorlar, ancak tüm bunlar for döngüsünün ucuz bir şekilde çalıştırılması düzeyinde. Piyasa koşullarının, araçlarının ve marj gereksinimlerinin tüm çeşitliliğinin tamamen hariç tutulmasından bahsetmiyorum bile.
Ve biz sadece tüm karların tam olarak denge para birimine dönüştürülmesini içeren en ayrıntılı modellemeye değil, aynı zamanda tüm istatistiksel bilgilerin yanı sıra değişken öz sermaye / fonlardaki değişikliklerin geçmişine de sahibiz.
4 yakın bile değil.
Belirli bir ağ gecikmesine sahip ticaret modu, test cihazında harika olan ancak gerçek hayatta yıkıcı olan scalping stratejilerinin çoğunu tamamen diskalifiye etmeyi mümkün kılar.
Zaman zaman birçok stratejiyi kötüleştirmek için 50-100 ms gecikme eklemek bile yeterlidir.
Bu işlevin gücü, test cihazındaki Sleep(ms) bile gerçekte olduğu gibi çalıştığında, piyasa ortamının doğru simülasyonu temelinde oluşturulur. Uzman Danışmanın kendisi için gecikmeler yaratarak, piyasanın gelişimini eşzamanlı olarak çevirebiliyoruz, bu da gerçek yürütmeyi yüksek kalitede gerçekleştirmemize izin veriyor.
Robotunuzun sağlamlığını test etmek için ağ gecikmeniz ile oynamanız, birkaç kat artırmanız yeterlidir. Aynı zamanda, yeniden tekliflerin ve geri dönüşlerin kalitesini kontrol edin.
Dördüncüde böyle bir şey var mı? Tabii ki değil.
Bu, karmaşık analiz yaparken veya birden çok simge ve zaman dilimini tararken çok önemlidir. Binlerce çizelge (sembol + nokta) aklında tutabilir ve bunlarla çalışabilir ve bunların anında kullanılabilir olduğundan emin olabilirsiniz.
Bazı tüccarlar, çok az şeye ihtiyaçları olduğunu ve dördünün yetersiz verilerinin onlar için yeterli olduğunu söylüyor. Ancak gerçekte, veri analizindeki riskler sürekli artıyor.
Benim düşüncem, ilk beşteki veri miktarının hala yeterli olmadığı yönünde. Veri teslimatının verimliliğini ve hızını artırmak için sürekli çalışıyoruz. Büyük verilerin her zaman elinizin altında ve MQL5'ten hızlı bir şekilde erişilebilir olması için performansı sürekli olarak ayarlıyoruz.
Strateji geliştirmedeki ana maliyet, stratejilerin optimizasyonudur. Bu alana çok ciddi yatırımlar yaptık.
Tüm yerel çekirdeklerinizi kullanabilir, yerel bölgenizde bir yerleşim çiftliği kurabilir veya MQL5 Cloud Network'e bağlanabilirsiniz. Bu, optimizasyonu onlarca ve yüzlerce kez hızlandırmanıza olanak tanır.
Yatırımcılar bunun pek farkında değiller, ancak beşi, farklı likidite sağlayıcılarını bir araya getirmek için güçlü bir sisteme ve işlemleri birden fazla sağlayıcıya aktarmak için esnek bir sisteme sahip.
ECN, likidite toplama ve eşleştirme motoru, en iyi fiyat uygulama stratejilerini etkili bir şekilde uygulamanıza ve tek bir hesaptan birden fazla piyasayı desteklemenize olanak tanır.
Çok büyük miktarda geçmiş grafik verisi (1970 öncesi limit) ve ticaret geçmişi talep edebilirsiniz.
Hesap geçmişinizde bir milyon işleminiz var mı? Problem değil. Sadece hafıza ekleyin.
Grafiğinizi çok daha etkili bir şekilde yönetebilir ve yapılarınız için grafiği tamamen devre dışı bırakabilirsiniz .
Pencereyi grafik veya tuval ile istediğiniz gibi kullanın.
İşte MQL5 standart kitaplığı . R dili, veri toplama, OpenCL, grafikler vb. düzeyde matematik vardır.
Çoğu tüccar, kaynak kodundaki R paketinden yüzlerce matematiksel ve istatistiksel işlevi uyguladığımızın farkında değildir.Bu, birçok karmaşık matematiksel işlevi R'de olduğundan çok daha hızlı (5 ila 50 kat) yapmanıza olanak tanır.
Evet, MQL5 kaynak kodundaki programlar, R'nin C++ uygulamalarını 50 kata kadar daha hızlı bozar.
İlk beşte, sipariş defteri de dahil olmak üzere kendi sembollerinizi kolayca oluşturabilirsiniz. Bunları MQL5 kodundan oluşturun ve MQL5 kodundan gerçek zamanlı olarak besleyin. Formüllerle sentetik semboller oluşturabilirsiniz.
Yani MetaTrader 5, uzun zamandır diğer verileri analiz edebileceğiniz bağımsız bir analitik platform haline geldi. Herhangi bir MQL5 programı veri beslemesi olarak çalışabilir.
Şunu anlamanız gerekir:
Kesinlikle aynı karmaşıklık varken MQL4'ün basitliği hakkında açıklamalar duymak gerçekten komik. KESİNLİKLE AYNI.
Veya birkaç ek parametrenin bir programcı için evrensel bir sorun olduğu kabul edilmelidir. Tabii ki değil. Bu, yaşlılar için boğulmak için güzel bir efsane.
Kullanıcıların %2'sinden daha azı bir kod düzenleyici kullanıyor. Çoğu tüccar, kod analizi olmadan kod tabanından olduğu kadar piyasadan da hazır ürünleri indirir.
Basit MQL4 hakkındaki hikayeler son derece komik. OOP tartışmaları, özellikle uzun süredir MQL4'te olduğu düşünüldüğünde, genellikle söz konusu değildir. Herhangi bir programcı artık varsayılan olarak OOP'yi bilmelidir.
Yalnızca yeterince pompalanmış bir programcı, kabul edilebilir kalitede bir program oluşturabilir. "Programlama bilgisi olmadan kabul edilebilir kod yazma" olasılığı ile kendinizi ve başkalarını kandırmayın.
28 yılımı günlük programlamaya harcadım ve ifademin bir gerçek olduğunu biliyorum.
Çünkü bu platformun o kadar çok teknolojik kusuru var ki, eklentiler/delikler nişini devraldılar ve ondan beslendiler.
Evet, aracıları ve tüccarları "MetaTrader 4'ün daha iyi olduğuna" ikna etmek için yeterli kaynak harcıyorlar. Çünkü işleri bozulacak . Ve burada muhalefette çalışan bağımsız tüccarlar adı altında oturuyorlar.
Özellikle gayretli olanları kapatmamıza ve komisyonculara ve tüccarlara ne ve nasıl söylediklerini çok iyi bilmemize rağmen, bununla agresif bir şekilde başa çıkma fırsatımız yok.
Örneğin, Microsoft'un platformunu daha güvenli hale getirdiği ve koruyucu işlevleri onlardan aldığı zaman, antivirüs şirketlerinin 10 yıldır yükselttiklerini hatırlayın. Düz haklı öfke ve bir sürü PR.
Satıcı-alıcı ve Piyasanın kurallarına odaklanırsanız her şey harika.
Serbest bir tüccar için, MQL aşağıdakilerden yoksundur veya şunlara müdahale eder:
1. Çoklu kullanım eksikliği,
2. Kullanıcı olayı yok,
3. Geri arama işlevlerinin eksikliği (bir yıl öncesinden beri söz verdiler),
4. API eksikliği (anladığım kadarıyla yok ve olmayacak çünkü ...), ama en azından paragraflar. 1 ve 3.
1. olmayacak
2. büyük olasılıkla olmayacak, reddedilecek
3. MQL5 ve API
Terminalsiz bir API istiyorsanız, böyle yazın ve sözde üçüncü taraf argümanlarının arkasına saklanmayın. Terminal olmadan saf API olmaz ve bu defalarca belirtilmiştir.Tatilin MT4 ile devam etmesini hala umut edenler için: 1 Mart'tan itibaren MetaTrader 4 masaüstü ve Android terminallerinin eski sürümleri için destek sonlandırılacak.
R kullanıcıları için yakında hediyelerle gerçek bir tatil olacak.
İyi haberleri bekleyin!
1. olmayacak
2. büyük olasılıkla olmayacak, reddedilecek
3. MQL5 ve API
Terminalsiz bir API istiyorsanız, böyle yazın ve sözde üçüncü taraf argümanlarının arkasına saklanmayın. Terminal olmadan saf API olmaz ve bu defalarca belirtilmiştir.
Teşekkür ederim, anladım.
Hayır, istediğim API'nin kendisi değil, terminaldeki API ve terminal üzerinden ticaret. Bu sadece makineler için değil, aynı zamanda manuel ticaret için de çok uygundur ve harici analiz programları ve yarı otomatik işlemler ile etkileşim için gereklidir. Ama önemli değil, yine de olmayacak. Sadece açıkladı.