MT4'ten MT5'e geçmek mantıklı mı? Neden MT5'e geçtiniz? - sayfa 10
Aralarında bir fark var, ne olduğunu bilmek istiyorum?
Nadezhda, uzun zamandır MT4 veya MT5'te tek bir fare tıklamasıyla derlenen çok platformlu projeler yazıyorum. Petersburg'luysanız, size bir bardak kremalı dondurma öğreteceğim))
Nadezhda, uzun zamandır MT4 veya MT5'te tek bir fare tıklamasıyla derlenen çok platformlu projeler yazıyorum. Petersburg'luysanız, size bir bardak krem brüle öğreteceğim))
özel mesajları açın :)
Bu mql4 ve mql5, yalnızca iki buçuk ay önce söylediğiniz farklı dillerdir:
Pekala:
Daha zor değil, daha fazlası. Bu, MQL5'te daha geniş bir düzenli işlev kapsamına dayalı olarak çok daha fazlasının elde edilebileceği anlamına gelir.
Özellikle yüzlerce güçlü işlevin zaten mevcut olduğu ve belgelerde açıklandığı standart kitaplıklar göz önüne alındığında.
" Kütüphaneler zararlıdır, standart kütüphaneyi kaldırın, el ele yazın! " diye burada bu kadar güçlü konuşmanız ne ironik.
Şaka olarak - 10 ay boyunca MetaQuotes-Demo'muzda:
MOEX, yalnızca 2 milyon müşteri hesabına sahip olduklarını bildirdi. Ve bu, grafik geçmişi ve işlem geçmişi akışının tamamen yokluğu, ancak yalnızca ticaret hizmeti modundadır.
Oldukça zayıf bir donanım ortamındaki tek MetaTrader 5 kümemiz, kat kat daha fazla veriye hizmet eder. Mevcut yapı ile MetaTrader 5, toplama ve eşleştirme motorunun uygulanması nedeniyle değişim çekirdeği düzeyinde bir sistem haline geldi.
Bu nedenle komisyonculara tavsiye - uzun zaman önce birçok MT4 sunucusunu tek bir MT5'te birleştirebilir ve teknisyenlerinizi ve forumlarınızı dinlemeyi bırakırsanız çok para biriktirebilirdiniz.
Bu 02/07/2019 Perşembe, scalper'ım MQ Demo sunucusundan ne gerçek kene verilerini, ne düzenli taklit keneleri, ne de İsviçre frangı'nın yükseldiği 15 Ocak 2015 için OHLC'yi indiremedi. Bu yüzden o aşırı günde bitler için bir algoritmayı kontrol etmek istedim.
Dukas'tan geçmiş keneleri indirmem ve bunları Matlab'daki öykünücüde, ardından oluşturulan .fxt aracılığıyla MT4'te test etmem gerekiyordu. Bunu MT5 test cihazında hatasız ve özellikle hafta sonlarına bakmadan yapabilseydim harika olurdu. Tatillerde genellikle düşünmek, denemek için zaman vardır ve MQ Demo sunucuları genellikle saban sürmez.
Bilginin kaybolmaması için o atlayışın resimlerini Matlab'da vereceğim...
Aynı, farklı ölçek
Renat, kütüphaneler hakkında söylediklerimi neden abartıyorsun?
Az önce yeni başlayanlara öğretirken, dilin basitleştirilmiş sunumunu bırakmanız gerektiğini söyledim. Benim düşünceme göre, yeni başlayanlara anlatırken doğrudan yapıları ticaret sınıflarının yöntemleriyle değiştirmek, dili anlamak için zararlıdır.
Kütüphaneler hakkındaki tezim sadece "ticaret sınıfı" ile ilgiliydi ve sadece forumda ve eğitim makalelerinde yeni gelenlere açıklama sürecinde.
Teknik detaylar ve kanıtlar nerede?
Günlükler silinmez.
Hayır, aynı düşünceyi kesinlikle doğru ve çok yönlü olarak ifade ettiniz.
Hiç şüphe yoktu.
Kitaplıkların dahili ve spesifikasyonları yokmuş gibi davranarak onu sonuna kadar çarpıttınız:
Forumdaki mesajlara bakılırsa, birçok kişi Kim'in kodunu örnek aldı. Kim'in kodu nasıl gönderildi? Tam kodu verildi. Onlar. şartnameye bakabilir ve iç kısımları demonte edebilirsiniz. Şimdi nasıl örnekler veriliyor? "Bir yöntem vardır" üslubunda ve sadece özelliği verilmiştir.
Ve kütüphaneler sadece yorumlarla birlikte tam kaynak koduna değil, aynı zamanda 10 dilde ayrıntılı belgelere de sahiptir.
Pekala, son bir akor olarak, geniş bir makale: Bir Uzman Danışman yazarken Standart Kitaplığın ticaret sınıfları nasıl kullanılır?
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Sonunda MT5'e geçmek için ne yapılması gerekiyor? (görüşlerin toplanması)
Andrey F. Zelinsky , 2019.02.06 13:41
Standart kitaplığı belgelerden, terminalden ve resmi örneklerden kaldırın. En azından ticaret sınıfları ve yakın ticaret ortamı sınıfları .
<...>
"SB'yi kaldır ..." ifadesi benim açımdan yanlıştı. İtiraf ediyorum. Ama daha sonra tezim netleşti:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Sonunda MT5'e geçmek için ne yapılması gerekiyor? (görüşlerin toplanması)
Andrey F. Zelinsky , 2019.02.06 14:02
Gönderim, dil gönderme yöntemi açısındandı. Dilin anlaşılmasını kolaylaştıran ya da zorlaştıran, dili sunma yöntemidir .
<...>
ps Evet ve bazı sınıfların yönteminin dille ne ilgisi var? Sınıf yöntemi bir örnekten başka bir şey değildir. Bir anahtar dil yapısının yerini almamalı veya ikame etmemelidir .
Onlar. esasen ne oluyor. Belgelerdeki dil yapısına atıfta bulunmak yerine - "sol" sınıfın yöntemine sürekli bir referans vardır. Ve sonra, insanların çoğunluğunun dili anlamamasının ve ustalaşmakta zorluk çekmesinin bir sürprizi var.
Kitaplıkların dahili ve spesifikasyonları yokmuş gibi davranarak onu sonuna kadar çarpıttınız:
Bu doğru değil:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Sonunda MT5'e geçmek için ne yapılması gerekiyor? (görüşlerin toplanması)
Andrey F. Zelinsky , 2019.02.06 14:02
<...>
Kim tarzındaki sunumun daha yapıcı ve anlaşılır olduğu ve dili anlamada denge kuran programcı olmayan bir kişinin hızlı bir şekilde anlamasına ve hatta pozisyon açma işlevinde kendi değişikliklerini yapmasına izin verdiği açıktır.
Bir sınıf yöntemine gönderme tarzında sunulduğunda böyle bir anlama etkisi yoktur.
Aynı zamanda şöyle diyebilirsiniz: "Sınıflar kaynak kodlarda verilmiş ve kim anlamak isterse baksın" - yani cevap verilmiş ve bu cevap son derece basit: "Yeterli MT4'ümüz var."
<...>
Bu konudaki hemen hemen her şey hatalı ve bozuk. MQL5'e karşı dürüst bir savaşçı ve iyi ve basit MQL4'ün savunucusu. Terfi ettiğin şey buydu ve sadece bu düşünceydi.
Muhtemelen işinize dışarıdan bakmak için ayağa kalkmıyorsunuz. Lütfen satırlarınızı en başından itibaren sırayla okuyun.
%99 hasar verdikten sonra %1 tasarruf ettiğinizi bahane ediyorsunuz.
"Kütüphaneler kötüdür ve kaldırılmaları gerekir" diye bir düşünce için size veda edebilirsiniz.
Renat. Doğru bilgiye sahip olmadığımı doğru bir şekilde fark ettiniz. Editörle çalışanların sadece yaklaşık %2'sini bilmiyordum. Bu çok şey değiştirir.
Sonuçlarımı, yalnızca bir programcı olmadan, dili kendi başlarına ustalaşmaya çalışanlarla iletişim kurarak oluşturuyorum.
Sonuçlarım ve tezlerim saçmaysa, o zaman IMHO'dan başka bir şey değiller. Haklı olduğumu iddia etmiyorum ve yanılmış olabilirim.