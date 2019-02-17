MT4'ten MT5'e geçmek mantıklı mı? Neden MT5'e geçtiniz? - sayfa 11

Renat Fatkhullin :

Bu küresel bir gerçektir, şirket politikası değil.

Eğitimsiz insanları (yarı)profesyonel düzeyde programlamaya kitlesel olarak eğitmenin bir yolu olduğunu düşünüyorsanız, bu harika bir saçmalık.

"Hazırlıksız insanlardan fizikçi yapmanın bir yolu var" deyin, o zaman size gülecekler ve parmağınızı şakaklarınızda bükecekler.

Ama iş programlamaya gelince birden her şey değişir ve insanlar bu olasılığa inanmaya başlar.

Görünüşe göre, etki, küresel ölçekte tüm BT sektörünün mega-PR'nin etkisi altında bir tür kendi gerçekliğinde yaşaması "burada her şey mümkün".

Renat, neden flört ediyorsun, MQL5'i AutoLisp gibi bir şey üzerinde çalışmalıydın )))) Bu bir uluma olurdu... 

Функция - имя операции (в том числе и арифметической), которая должна быть выполнена.

Произведение трех чисел 2 * 3 * 4 соответствует выражению:  (* 2 3 4 ) 
Вложенные выражения 4 *( 3 -( 2.2 + 1.1 )) записываются так:      (* 4 (- 3 (+ 2.2 1.1 )))

Her nasılsa 2000'de bir fare benden uçtu ve sonra kutsanmış SSCB günlerinde satın alınacak hiçbir şey yoktu. Ve fabrikaya bir hack'in çizimlerini acilen AutoCad formatında göndermek gerekiyordu. Ne olmuş? Bir günde, fare olmadan komut satırından yardım kullanarak bu korkunç Lisp'te ustalaştım, çizimi tamamladım. Delov...

Ev sinekimden hapşırmaya bile değmeyen küçük şeyler bunlar. Ancak MQL5'te çoklu kullanım ne zaman olacak? Yalnızca hemen bir yetişkinde, iplikler, muteksler vb. Bir şekilde C# 5-7 düzeyinde mi?

 
Vitaly Muzichenko :

özel mesajları açın :)

Vitaly, nasıl ifade edilir? 04/02/2019 tarihinden itibaren mektuplar var. Hiçbir şeyi devre dışı bırakmadım ve bunun nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum.

Renat Fatkhullin :

R kullanıcıları için yakında hediyelerle gerçek bir tatil olacak.

İyi haberleri bekleyin!

Renat, Python kullanıcıları ne olacak? :)) Birçok insan burada R için boğuldu, ancak genel olarak fiili python, istatistiklerin ve özellikle MO'nun standardıdır. + Python daha hızlı olacak.

Örneğin, c++ için Python.h vardır, yani. API'yi tamamlayın. Keşke MQL'de de öyle olsa ama bunlar hayal

https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html


1. Extending Python with C or C++ — Python 3.7.2 documentation
  • docs.python.org
It is quite easy to add new built-in modules to Python, if you know how to program in C. Such extension modules can do two things that can’t be done directly in Python: they can implement new built-in object types, and they can call C library functions and system calls. To support extensions, the Python API (Application Programmers Interface...
 
Maxim Dmitrievsky :

Renat, Python kullanıcıları ne olacak? :)) Birçok insan burada R için boğuldu, ancak genel olarak fiili python, istatistiklerin ve özellikle MO'nun standardıdır. + Python daha hızlı olacak.


Maxim, boş, hem R hem de Python ile her şeydir. Bütün bunları yapmak çok kolay.
Yuriy Asaulenko :
Maxim, boş, hem R hem de Python ile her şeydir. Bütün bunları yapmak çok kolay.

beni mql'de güçlendirin lütfen

çifte düello DQN

 
Maxim Dmitrievsky :

beni mql'de güçlendirin lütfen

çifte düello DQN

Para.) Tamam, şaka. Şimdi başka endişelerim var, ama yaparsam, o zaman senin için bir kopyası.
Yuriy Asaulenko :
Para.) Tamam, şaka. Şimdi başka endişelerim var, ama yaparsam, o zaman senin için bir kopyası.

havalı yapılırsa, bunun için para üzücü değildir)

 
Renat Fatkhullin :

Renat, ancak bir halka arzın bir MQ tutma planı yok.

Hisselerinizi alırdım ve sanırım sadece ben değil))

 
Nikolai Semko :

Renat, ancak bir halka arzın bir MQ tutma planı yok.

Hisselerinizi alırdım ve sanırım sadece ben değil))

İşte "şimdi" ile başlayan yatırım yapacağınız yer: " Sağlıklı Beslenme "

«Вкусвилл» планирует провести IPO
«Вкусвилл» планирует провести IPO
  • 2019.02.07
  • blog.dti.team
«Вкусвилл» собирается разместить акции на бирже. Если компания осуществит свои планы, это будет первое с 2014 года IPO российского продуктового ритейлера. Детали неизвестны — переговоры с инвесторами пока на начальном этапе. По данным Коммерсантъ, ритейлер разместит на Московской бирже до 25% уставного капитала, размещение состоится...
 
Renat Fatkhullin :

Teknik detaylar ve kanıtlar nerede?

Günlükler silinmez.

Buldum lütfen perşembe değil çarşambaydı yanılmışım Dosya E:\Forex\School\MT5_Develop\Tester\logs\20190206.log. 17:11:24.609'daki son çalıştırmada, yükleme çubuğu 2/3'te donduğu için manuel olarak Durdur'a bastım.

Ve bu gece aynı tarihte tekrar başlattım, her şey yolunda gitti.

FS 0 15:03:52.064 test cihazı EURCHF: M1 geçmişinin ön yüklemesi başladı

LJ 0 15:12:17.498 test cihazı EURCHF: M1 geçmişinin ön indirme işlemi zaman aşımı nedeniyle durduruldu

KF 3 15:12:17.498 test cihazı EURCHF: 2015.01.14 00:00 ile 2015.01.16 00:00 arasında geçmiş verisi yok

FP 0 17:10:20.094 test cihazı EURCHF: M1 geçmişinin ön yüklemesi başladı

BEN 0 17:11:16.189 test cihazı EURCHF: M1 geçmişinin ön indirme işlemi zaman aşımı nedeniyle durduruldu

3 17:11:16.189 test cihazı EURCHF: 2015.01.15 00:00 ile 2015.01.16 00:00 arasında geçmiş verisi yok

EQ 0 17:11:24.609 test cihazı USDCHF: M1 geçmişinin ön yüklemesi başladı

NN 0 17:11:300.848 test cihazı USDCHF: %72 geçmiş indirildi

EI 0 17:14:29.708 test cihazı USDCHF: M1 geçmişinin ön indirmesi iptal edildi

FN 3 17:14:29.708 test cihazı kullanıcı tarafından durduruldu


