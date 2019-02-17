MT4'ten MT5'e geçmek mantıklı mı? Neden MT5'e geçtiniz? - sayfa 11
Bu küresel bir gerçektir, şirket politikası değil.
Eğitimsiz insanları (yarı)profesyonel düzeyde programlamaya kitlesel olarak eğitmenin bir yolu olduğunu düşünüyorsanız, bu harika bir saçmalık.
"Hazırlıksız insanlardan fizikçi yapmanın bir yolu var" deyin, o zaman size gülecekler ve parmağınızı şakaklarınızda bükecekler.
Ama iş programlamaya gelince birden her şey değişir ve insanlar bu olasılığa inanmaya başlar.
Görünüşe göre, etki, küresel ölçekte tüm BT sektörünün mega-PR'nin etkisi altında bir tür kendi gerçekliğinde yaşaması "burada her şey mümkün".
Renat, neden flört ediyorsun, MQL5'i AutoLisp gibi bir şey üzerinde çalışmalıydın )))) Bu bir uluma olurdu...
Her nasılsa 2000'de bir fare benden uçtu ve sonra kutsanmış SSCB günlerinde satın alınacak hiçbir şey yoktu. Ve fabrikaya bir hack'in çizimlerini acilen AutoCad formatında göndermek gerekiyordu. Ne olmuş? Bir günde, fare olmadan komut satırından yardım kullanarak bu korkunç Lisp'te ustalaştım, çizimi tamamladım. Delov...
Ev sinekimden hapşırmaya bile değmeyen küçük şeyler bunlar. Ancak MQL5'te çoklu kullanım ne zaman olacak? Yalnızca hemen bir yetişkinde, iplikler, muteksler vb. Bir şekilde C# 5-7 düzeyinde mi?
özel mesajları açın :)
Vitaly, nasıl ifade edilir? 04/02/2019 tarihinden itibaren mektuplar var. Hiçbir şeyi devre dışı bırakmadım ve bunun nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum.
R kullanıcıları için yakında hediyelerle gerçek bir tatil olacak.
İyi haberleri bekleyin!
Renat, Python kullanıcıları ne olacak? :)) Birçok insan burada R için boğuldu, ancak genel olarak fiili python, istatistiklerin ve özellikle MO'nun standardıdır. + Python daha hızlı olacak.
Örneğin, c++ için Python.h vardır, yani. API'yi tamamlayın. Keşke MQL'de de öyle olsa ama bunlar hayal
https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html
Maxim, boş, hem R hem de Python ile her şeydir. Bütün bunları yapmak çok kolay.
beni mql'de güçlendirin lütfen
çifte düello DQN
Para.) Tamam, şaka. Şimdi başka endişelerim var, ama yaparsam, o zaman senin için bir kopyası.
havalı yapılırsa, bunun için para üzücü değildir)
Renat, ancak bir halka arzın bir MQ tutma planı yok.
Hisselerinizi alırdım ve sanırım sadece ben değil))
İşte "şimdi" ile başlayan yatırım yapacağınız yer: " Sağlıklı Beslenme "
Teknik detaylar ve kanıtlar nerede?
Günlükler silinmez.
Buldum lütfen perşembe değil çarşambaydı yanılmışım Dosya E:\Forex\School\MT5_Develop\Tester\logs\20190206.log. 17:11:24.609'daki son çalıştırmada, yükleme çubuğu 2/3'te donduğu için manuel olarak Durdur'a bastım.
Ve bu gece aynı tarihte tekrar başlattım, her şey yolunda gitti.
FS 0 15:03:52.064 test cihazı EURCHF: M1 geçmişinin ön yüklemesi başladı
LJ 0 15:12:17.498 test cihazı EURCHF: M1 geçmişinin ön indirme işlemi zaman aşımı nedeniyle durduruldu
KF 3 15:12:17.498 test cihazı EURCHF: 2015.01.14 00:00 ile 2015.01.16 00:00 arasında geçmiş verisi yok
FP 0 17:10:20.094 test cihazı EURCHF: M1 geçmişinin ön yüklemesi başladı
BEN 0 17:11:16.189 test cihazı EURCHF: M1 geçmişinin ön indirme işlemi zaman aşımı nedeniyle durduruldu
Mİ 3 17:11:16.189 test cihazı EURCHF: 2015.01.15 00:00 ile 2015.01.16 00:00 arasında geçmiş verisi yok
EQ 0 17:11:24.609 test cihazı USDCHF: M1 geçmişinin ön yüklemesi başladı
NN 0 17:11:300.848 test cihazı USDCHF: %72 geçmiş indirildi
EI 0 17:14:29.708 test cihazı USDCHF: M1 geçmişinin ön indirmesi iptal edildi
FN 3 17:14:29.708 test cihazı kullanıcı tarafından durduruldu