Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 80
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Dengeye göre ilk beş:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesi için ilk beş:
2Rashid - şimdiden biraz şampiyon olmaya başla - Bu dalgalı çizgilere sakince bakamıyorum... :-)
Nostalji tatlısı.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Dengeye göre ilk beş:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesi için ilk beş:
Evet, Şampiyonluk açıkça yeterli değil
Evet, Şampiyonluk açıkça yeterli değil
Chu... Neden bir şampiyonluğun yok?
Üstelik, neredeyse "açık kaynak" - Belirli bir araçta ticaret ilkelerinin sırrını yapmıyorum. Codebase'de bu prensipler konusunda hazır uzmanlar bile var...
Çünkü bir "şampiyonluk" var. Pekala... Liderleri takip edin!
Chu... Neden bir şampiyonluğun yok?
Üstelik, neredeyse "açık kaynak" - Belirli bir araçta ticaret ilkelerinin sırrını yapmıyorum. Codebase'de bu prensipler konusunda hazır uzmanlar bile var...
Çünkü bir "şampiyonluk" var. Pekala... Liderleri takip edin!
üzgünüm ödül yok
üzgünüm ödül yok
evet onlarla x ödüllerle - hedef yok. Gol ile ekrandan atın ... :-)
Bazı eğriler görseldir ve bu ... :-(
evet onlarla x ödüllerle - hedef yok. Gol ile ekrandan atın ... :-)
Bazı eğriler görseldir ve bu ... :-(
Hmm ... Sonuçta, onlar "hedef" !!!
Millet, şaşırdım... TS Ligi'ne neden ihtiyacım olduğunu tam olarak anlıyor musunuz???
Bir süreliğine çalışan ve olumlu sonuçlar gösteren bir dizi test edilmiş sisteme ihtiyacım var. Hedef buydu, şimdi de bu. Başka hangi "hedefi" bekliyorsunuz?
Ana hesabım, açıkça çalışmayan tüm sistemleri "kesmeme" ve gelecek vaat eden sistemlere odaklanmama izin veren TS Ligi sayesinde yavaş yavaş düşüşten çıkıyor. Umarım baharın sonunda bu hesapta bir artı kazanabilirim - ve bir sinyal açabilirim. Bu somut bir sonuç olacak, benim için önemli .
Ve ne istiyorsun ? Başka neye ihtiyacın var? Ne "hedefinden" bahsediyorsun?
Ve ne istiyorsun ? Başka neye ihtiyacın var? Ne "hedefinden" bahsediyorsun?
Buradaki herkes Kâse'den bahsediyor Georges - ve sadece ondan. Anlamıyormuş gibi yapma...
Acı çekenlerin ayda %1-2'ye ihtiyacı yok, en az %100'e ihtiyacı var. Ve şu anda katıldığım yarışmada bu açıkça görülüyor - insanlar bunu orada kolayca yapıyor. Üstelik, zhahaya değil, ortalama değil, havalı, doğrulanmış anlaşmalar yürütüyor. Bu yüzden mümkün.
Herkesin beklediği şey bu. Ve ayda %0-1-2 ile sizlerle olan şubelerimiz artık kimsenin ilgisini çekmiyor. Gerçekle yüzleşmeliyiz.
Herkesin beklediği şey bu. Ve ayda %0-1-2 ile sizlerle olan şubelerimiz artık kimsenin ilgisini çekmiyor. Gerçekle yüzleşmeliyiz.
Salaga... Ben de ayda %5 alıyorum!!!
Evet dostum... Haklısın, ayda %100 olmadan - foruma atılacak bir şey yok... Şey... benim için öyle olmuyor...
Salaga... Ben de ayda %5 alıyorum!!!
Evet dostum... Haklısın, ayda %100 olmadan - forumda karışacak bir şey yok... Şey... bana uymuyor...
:))) ironiyi anlıyorum. Ama yine de, belki de en iyi araçları vurgulamaya ve bunlardan farklı zaman dilimlerinde bir Lig oluşturmaya çalışmak faydalı olabilir, örneğin? Bu sadece sesli düşünmek, başka bir şey değil.