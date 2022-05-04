Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 73
Yazdığınız her şey doğru.
Ancak sadece "en iyiye geçmek" stratejisi yeterli değildir. En iyi stratejiler bile, değiştirilmeden önce epeyce düşüşe geçmeyi başarır. Bu nedenle, ticaretin kalitesini değerlendirmeye ek olarak, bir parametreye daha ihtiyaç vardır - bir sürdürülebilirlik değerlendirmesi. Ve burada - şimdiye kadar her şey oldukça üzücü.
Ve otomatik geçiş... benim için Lig yapısında uygulanabilir. Ancak, önce bu geçiş için net bir metodoloji oluşturmanız gerekir.
ve şimdi açık, bu incelikler tanıdık değil. Nasıl çalışıyor... ATP. Bu robota daha yakından bakacağım...
Yani, istikrarlı bir piyasa eğilimini parametreleştirmeye devam ediyor, ancak aslında borsadaki, forex'teki veya her şeyin bununla oldukça üzücü olduğu bir kumarhanedeki herhangi bir oyunda olduğu gibi bir tahminde bulunun, ancak birileri bunu çözmek için çok çalışıyor. tüm zamanların ve insanların sorunu :)
Forumun başlıklarından birinde " flip kanal SAR sistemi " hakkında okudum - biraz daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz ...
Tam olarak belirsiz olan nedir?
Kanal, olağan Fiyat Kanalıdır.
SAR - Durdur ve Geri Dön. "Saf" bir sistemin ne TP'si ne de SL'si vardır. Giriş (veya daha önce bir giriş yapılmışsa, tersine çevirme), bir çubuğun açılışında, henüz kapanan çubuk Fiyat Kanalının sınırına değmiyorsa ve ondan önceki çubuk ona dokunuyorsa gerçekleştirilir. Giriş yönü kanal içindeki bordürdendir. Herşey. Çok basit araç. Konuyla ilgili daha yüksek bir yerde - Bu belirli sistem üzerinde çalışan KodoBase uzmanlarına bağlantılar verdim.
"Real" sistemde (demoda ve real) TP ve SL kullanılıyor, "koruyucu". Tarihsel bir dönem için çalışmayacak şekilde ayarlanmıştır. Dolayısıyla tarihsel süreçte hiç yaşanmamış böylesine büyük bir hareket olursa TP veya SL işe yarayacaktır.
George, belki de Ticaret Sistemleri Birliği'nin uygun bir sinyal tanımıyla giriş sinyalleri veren düzinelerce (ve hatta yüzden fazla) göstergenin kullanımına yönelik *** yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olması yararlı olacaktır. eşzamanlı çalışan göstergelerin% 65'inde tesadüfleri ile? Bu konuda daha fazla bir şey bilmiyorum, az önce reklam ajanslarından bir telefon aldım ve ondan bu bağlantıyı ve metodolojileri hakkında birkaç kelime öğrendim. Ona işinizden biraz bahsetmeyi başardım, şüpheciliğini ifade etmeyi başardı, o kadar.
Seçim kriterlerini bilmek ilginç olurdu. Ama onlar, ne kadar bakarsam bakayım - hiçbir yerde konuşulmuyorlar.
Yaklaşımlarının özü oldukça benzer, ancak benim aksanımın “zıt” olduğu söylenebilir. Bir sürü gösterge alıyorlar ve sinyallerine göre en iyi girdileri bulmaya çalışıyorlar, yani TS'nin başında bir girdileri var. Benim durumumda, Lig'de eskort ve çıkış öndedir ve refakatçiliğin TS'nin çok daha önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, Lig dört tür destek kullanır ve en basit sinyalin yalnızca bir türü (gölgelerin vücuttan daha kısa olduğu ("dürtü" çubuğu), diğer iki giriş yöntemi - kanala dokunarak ve gecikmeleri tetikleyerek - zor çağrılabilir. "sinyaller").
League TS - dediğim gibi bana çok yakışıyor, tam olarak ondan beklediğimi gösteriyor. "Aracın çalışmaya başlaması için ne yapmalı" sorusu kaldırıldı, her zaman çalışan bir takım araçlara sahibim. Soru, "çalışan araçlardan nasıl seçileceği, bir süre daha çalışacak olanlar" olarak kalıyor.
Şu anda, League'i Shared Project'ler aracılığıyla çalışmaya hazırlıyorum, böylece isteyen herkes, yürütülebilir modülü derleyerek, League'in TS'lerinden herhangi birini test cihazına alabilir ve ücretsiz bir sinyal açma sözü verenler alacak. demo veya gerçek üzerinde çalışmak için.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
İşlem kalitesine göre ilk 5 grafiği:
Haftayı özetleyelim.
İlk sırada - TS 642952 - AUDCAD'de takip eden TP ile ZigZag zirvelerindeki mevduatları sınırlayın. Bu sistem birkaç haftadır üst sıralarda yer alıyor. Geçen hafta üç işlem yaparak ticaretin kalitesini biraz artırdı ve ikinci sıradan birinci sıraya yükseldi.
İkinci sıra - TS 740142 - EURUSD'de TP'yi takip eden zikzak zirvelerinde duraklı girişler. Ayrıca uzun süredir reytinge katılan biri olarak, geçen hafta iki anlaşma yaparak ticaretin kalitesini önemli ölçüde yükseltti ve beşinci sıradan ikinci sıraya yükseldi.
Üçüncü sıra - TS 540140 - EURUSD üzerinde fiyat ve EMA'nın kesişimi ile belirlenen trende karşı itici çubukta geri dönüşler. Sistem üçüncü hafta reytinge girdi, geçen hafta beş işlem yaptı, ticaret kalitesini gözle görülür şekilde yükseltti ve sekizinci sıradan üçüncü sıraya yükseldi.
Dördüncü sıra - TS 512040 - EURGBP'de fiyat ve EMA'nın kesişimi ile belirlenen trende karşı itici çubukta tersine dönüşler. Sistem bir derecelendirme acemisidir.
İlk beş, TS 640150 tarafından kapatılır - fiyat ve EMA'nın EURUSD üzerinde takip eden bir TP ile kesişmesiyle belirlenen trende karşı bir itici çubuk üzerindeki girişler. Sistem, nadiren ilk beşe ve sadece son sıralara girmesine rağmen, uzun süredir sıralamada yer almaktadır. Geçen hafta dört işlem yapıldı, ticaretin kalitesi biraz arttı, ancak sistem liderler tarafından geride kaldı ve dördüncü sıradan beşinci sıraya düştü.TS 540140'ın kullanılması tavsiye edilebilir - bu sistem bir RTS sistemi (sondaki TP'li bir sistem) olmasa da "şokta" gibi görünüyor. Bakalım bu hafta nasıl bir performans sergileyecek.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Kalite için ilk beş tablosu:
Haftanın sonuçları.
TS 642952 - AUDCAD'de takip eden TP ile ZigZag zirvelerinde mevduat limiti. Bu sistem birkaç haftadır üst sıralarda yer alıyor. Geçen hafta üç işlem yaptı, ticaretin kalitesini biraz artırdı ve ilk sırayı aldı.
TS 540140 - EURUSD üzerinde fiyat ve EMA'nın kesişimi ile belirlenen trende karşı bir itici çubukta geri dönüşler. Sistem dördüncü hafta reytinge girdi, geçen hafta iki işlem yaptı, işlem kalitesini biraz düşürdü, ancak üçüncü sıradan ikinci sıraya yükseldi.
TS 512040 - EURGBP'de fiyat ve EMA'nın kesişimi ile belirlenen trende karşı bir itici çubukta geri dönüşler. Sistem, reytingde ikinci hafta, geçen hafta dört anlaşma yaptı, ticaret kalitesini biraz düşürdü, ancak dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi.
TS 740142 - ZigZag zirvelerinde duraklı girişler, EURUSD üzerinde TP takip ediyor. Derecelendirmeye uzun süredir katılan biri olarak, geçen hafta dört işlem yaparak işlem kalitesini biraz düşürdü ve ikinci sıradan dördüncü sıraya düştü.
TS 640150 - fiyat ve EMA'nın EURUSD'de takip eden TP ile kesişimi tarafından belirlenen trende karşı bir itici çubuk üzerindeki girişler. Sistem uzun süredir reytingde, geçen hafta bir işlem yapıldı, işlem kalitesi biraz düştü, ancak beşinci sırayı korudu.
Daha önce olduğu gibi, TS 540140'ın kullanılması tavsiye edilebilir - sistem gerçekten "yükseliyor", ancak bir RTS sistemi değil (sondaki TP'li bir sistem).
Umarım bu hafta Shared Projects aracılığıyla EALeague_Free projesinin resmi açılışı olur.
İş akışını anlatacağım, dileyen herkes Lig'in herhangi bir TS'sini test cihazında test etme fırsatına sahip olacak ve bazı TS için ücretsiz bir sinyal açmaya söz verenler onu Demo veya Real üzerinde çalıştıracak. Aynı zamanda, MQL hakkında çok fazla bilgi sahibi olmanıza gerek yok - tüm LoL'ün işlevselliği kütüphanede toplanmıştır, kullanıcıya gerekli sihire göre sadece basit bir sanal arayüz verilir. Ek olarak, mevcut tüm sihirbazları elde etmek için basit bir işlev vardır.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik: