Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 78
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lego tuğlalarından değerli bir şey inşa edemezsiniz, bu, yeni bir tat alma umuduyla en sevdiğiniz çocukluk lezzetlerini karıştırmakla aynı şeydir.
sağlam bir fikir ve bunun için bir gösterge olmalı, hemen hemen her şeyi hesaba katan göstergeler var
değerli bir şey inşa etmek için bir dizi "lego" küpünden çalışmayacak,
sağlam bir fikir ve bunun için bir gösterge olmalı, hemen hemen her şeyi hesaba katan göstergeler var
Evet, böyle bir göstergeye çizelge denir...
Evet, böyle bir göstergeye çizelge denir...
bu özellikleri sıralarsam yıllarca süren emeğimi mahveder)
bu özellikleri sıralarsam yıllarca süren emeğimi mahveder)
Bana öyle geliyor ki buradaki herkes paranoyak, ama aslında çok az insan gelişmelerinizin özünü anlamak bile istiyor.
Bu sektördeki ana slogan "geçmişteki kâr, gelecekteki kârı garanti etmez" dir.
Bana öyle geliyor ki buradaki herkes paranoyak, ama aslında çok az insan gelişmelerinizin özünü anlamak bile istiyor.
Bu sektördeki ana slogan "geçmişteki kâr, gelecekteki kârı garanti etmez" dir.
ve bir çok olacak
sorun şu ki, Georges bir şekilde bir dizi farklı gösterge ve hileyi evcilleştirmesi gerekiyor, hepsinden "çalışan" ve "optimizasyon ihtiyacı" değerini nasıl elde edebilir? neredeyse imkansız
bir veya iki gösterge ile çalıştıysa ve en önemlisi stratejisini göstermeleri nedeniyle onları açıkça seçtiyse
Ve işte bu - döngü kapandı. Opt, seçim şüpheli, optim... en iyi/en kötü...
Kriterler - hayır - her şey? Bu bir heyecan mı?
Ne istiyorsun Roman?
TS Ligi'nin ana hedefini kaç kez tekrar etmeliyim?
Ligin sistemleri arasında kargaşa olacağını beklemiyordum - sistemler en basit ve en meşe, ücretsiz analoglardır - KodoBase'de var, onları getirdim. Bunlardan herhangi biri ironik bir şekilde "Ticari sistemlerin temel varsayımı" - "Herhangi bir TS'nin kâr ve zarar dönemleri vardır ve zarar dönemleri kâr dönemlerinden daha uzundur."
Sistemler zıt ilkeler üzerine kurulduğundan, DAİMA belirli bir zamanda çalışan bir dizi sistem olacağını bekliyordum. Ve bu varsayımım, bence, parlak bir şekilde doğrulandı. İki yıl önce "MA ile fiyatın kesiştiği noktada tek bir TS bile kâr etmez" dediğimi hatırlıyorum. Ben kendim de bunun böyle olmasından korktum. Ama - sonuçlar oldukça farklı. Ticaretin kalitesi açısından ilk beşte bu sistemlerden ÜÇ tane var. Ve denge açısından lider de tam olarak fiyat ve hareketli ortalamanın kesiştiği noktada inşa edilmiştir.
Burada, öyle görünüyor ki, Alexei daha büyük olasılıkla haklı - "bir zaman makinemiz olsaydı ..." ve onunla "bir kişinin bilinmeyende para ticareti yapmak için ne kadar az şansı olduğu" konusunda tamamen aynı fikirde.
Tahminlerime göre piyasada objektiflik maksimum yüzde 20 civarında bir yerde. Diğer her şey rastgele duygusal gürültüdür. Buna göre, piyasadan 10 dolar geçtiğinde, onları almaya çalışabiliriz ve 2 dolarını almamız garantilidir. Ama kalan 8 dolar - her şey bir şans meselesi ... Tabii ki çok şanslı olabiliriz ve on'un tamamı bize gidecek. Ama aynı olasılıkla, çok şanssız olabiliriz, piyasa onları bizden alacak ve sonuçta 6 dolarlık bir zarara uğrayacağız. Ancak uzun bir çalışma ile piyasa bizden sadece 4 doları alıp kalan 4 doları verecek. Ve sonuç olarak - "meşru" 2 dolarımızla baş başa kalacağız. Yazık tabii, piyasadan geçen 8 dolar için... Ama - onlar "bizim değil", onları "alamayız", tıpkı herhangi bir vücutta "sıcak" moleküller olduğu gibi, ama alamayız. Bu enerjiyi kendi yararınıza kullanmalarını "sağlayın".
Zaman kaybetmeyin, otomatik ticareti unutun.
Kesinlikle bu şekilde değil.
Bana öyle geliyor ki, benim versiyonumda tam otomatik ticaretten para kazanmak oldukça mümkün - yani sadece sistemleri değiştirerek, boşalanları kaldırarak ve çalışan olanları dahil ederek. Ve aynı zamanda kazançlar oldukça istikrarlı olacak, ama ne yazık ki çok küçük. Ayda yaklaşık %30 (özellikle daha fazla) - ve hiç şüphe yok, kelimenin tam anlamıyla ayda %1-2'ye güvenebilirsiniz.
Bu nedenle - evet, uzmana periyodik olarak "yardım etmek" mantıklıdır. Burada, diyelim ki, evde kullandığım koparma sistemi, manuel düzeltmelerim olmadan bile oldukça mütevazı sonuçlar veriyor. Ancak, ikna olduğum gibi, haber yarışlarında parametrelerini değiştirirseniz sonuçlar önemli ölçüde iyileştirilebilir. Şimdilik manuel olarak yaptığım şey bu - planlarda ekonomik takvimi okuma ve haberler sırasında özel, haber parametreleri kullanma isteği var gibi görünüyor ... bu ve daha önemli sorular var.
... Ayda yaklaşık %30 (özellikle daha fazla) - ve hiç şüphe yok, kelimenin tam anlamıyla ayda %1-2'ye güvenebilirsiniz.
...
Evet, bu tam bir saçmalık. Koparma sistemlerinin karlılık çizelgelerine bakılırsa. Ve genel olarak, iş yok .... Artı veya bir ayda bir kayıpla zaten yok veya çok daha fazlası var - ancak% 1.2 değil. Burada, CME'deki emtia vadeli işlemlerinin takvim dağılımlarında, daha fazlasını kazandılar ...