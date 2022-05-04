Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 74
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Genel olarak, tüm çabamızı bir zaman makinesi icat etmeye harcarsak, ligden doğru kişiyi seçme şansımız olduğunu düşünüyorum :)
Şimdiye kadar, birçok düzenlemeden birinin neden daha iyi çalıştığını haklı çıkarmak için hiçbir girişimde bulunulmadı.
Neden bu ayarın etrafındaki diğer seçeneklere bakmıyorsunuz, belki ayarlarda belirgin özelliklere sahip çok daha iyi seçenekler veya başka bir şey vardır.
Genel olarak, tüm çabamızı bir zaman makinesi icat etmeye harcarsak, ligden doğru kişiyi seçme şansımız olduğunu düşünüyorum :)
Şimdiye kadar, birçok düzenlemeden birinin neden daha iyi çalıştığını haklı çıkarmak için hiçbir girişimde bulunulmadı.
Neden bu ayarın etrafındaki diğer seçeneklere bakmıyorsunuz, belki ayarlarda veya başka bir şeyde belirgin özelliklere sahip çok daha iyi seçenekler vardır.
Ama şimdiden TS Ligi'nden oldukça pratik bir fayda görüyorum (dedim ki - bunu her şeyden önce kendim için yapıyorum). Lig, kesinlikle ÇALIŞMAYAN sistemleri kesmenize izin verir. Ve bak - sadece işçiler arasında.
Ayrıca en iyi sistemlere bakmayı bırakıp "ortalama"ya bakmaya başladım. Belki de gökyüzündeki yıldızlardan yoksundur, ancak kararlıdır.
Sonuç olarak, tamamen sarkan PAMM'm Aralık'ta %30'a kadar ve Ocak'ta %10'a kadar büyüdü. İlkbahara kadar - "sıfıra" ulaşmayı ve kazanmaya başlamayı bekliyorum (ve sinyali açacağım). Ve hepsi Lig tarafından verilen değerlendirme sayesinde. Eurodollar ve dolarien üzerinde ZpnTrendSP sistemini kullanıyorum. Tek sorun, şu ana kadar ticarette güçlü bir "manuel" bileşenin olmasıdır. "Normal" pazarda ve "seğirmeli", "haber" pazarlarında farklı ayarlar kullanarak "ellerinizle yardım etmelisiniz". Ne yazık ki, tam bir makine kullanırsanız, bu kadar büyük karlar çalışmaz.
Ve "çevrede arama" konusuna gelince - Ben sadece "civarda" seçeneklerin eksiksiz bir sıralamasından geçiyorum ve en iyileri bulunursa, onları işe alıyorum.
Ama şimdiden TS Ligi'nden oldukça pratik bir fayda görüyorum (dedim ki - bunu her şeyden önce kendim için yapıyorum). Lig, kesinlikle ÇALIŞMAYAN sistemleri kesmenize izin verir. Ve bak - sadece işçiler arasında.
Evet, bu seçenekleri sıralama yöntemi ("dürtme yöntemi"), güçlü bir aktivite görünümü oluşturmanıza olanak tanır ... Ancak sonuçları ÇOK ÇOK UZUN süre bekleyebilirsiniz ... ve kısa bir süre sonra devam etmek mümkün olacaktır. bu deneyler, bu yöntemde hiçbir teori olmadığı için hayır - sadece TÜM SEÇENEKLERİN aranması ...
Aynı zamanda, bu yöntemin etkinliği hakkında sadece "her şeyden önce kendisi için" akıllı bir bakışla konuşabilirsiniz ...
İyi şanlar!
Aynı zamanda, bu yöntemin etkinliği hakkında sadece "her şeyden önce kendisi için" akıllı bir bakışla konuşabilirsiniz ...
Yani, PAMM'deki büyüme bir serap mı?
Yani, PAMM'deki büyüme bir serap mı?
Size sürekli sorulan şeyi anlıyor musunuz? ...
Bu seçenekler listesinin arkasındaki teori nedir?
Son teslim tarihleriniz nelerdir?
Yazı tura atmak da biraz kâr getirebilir ... ama çok uzun sürmez, çünkü TEORİ yoktur ...
Size sürekli sorulan şeyi anlıyor musunuz? ...
Bu seçeneklerin sıralanmasının ardındaki teori nedir?
Son teslim tarihleriniz nelerdir?
Yazı tura atmak da biraz kâr getirebilir ... ama çok uzun sürmez, çünkü TEORİ yoktur ...
"Döneceksin" - konuşmayacağım.
Bana ne sorduklarını anlamıyorum. Çünkü teori - açıkça her şeyi söyledim. İki yönümüz, üç tür girdimiz, dört tür desteğimiz var. Sembol başına toplam - 24 araç seçeneği. Üstelik bunlar birbirini dışlayan zıt seçeneklerdir. Yani, bu seçeneklerden biri muhtemelen işe yarayacaktır. Bu yönde - ve karlı sistemler aramanız gerekiyor.
öyle olduğunu görüyorum. Tek engel, işin istikrarında. Gördüğüm kadarıyla en iyi sonuçları veren sistemler en iyi seçim değil. Aslında, bu en iyi sonuç bir "istatistiksel yapıdır" ve kararsızdır. Bununla birlikte, ortalama sistemlere bakarsanız, daha düşük ticaret kalitesine rağmen, işin istikrarının daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Bütün "teori" bu.
"Seçeneklerin kaba kuvveti" ve "şartlar" hakkında - anlamadım. Ne "büstü"? Herhangi bir sıralama yapmadan TÜM olası seçenekleri alıyorum. Ve kontrol parametrelerini aşanları yeniden optimize edin.
Yani, PAMM'deki büyüme bir serap mı?
Bu kesin olarak belirlenmiş, bu bir serap. Net bir ticaret stratejiniz olmalı ve uzmanlarla oynamamalısınız.
Bunun sonu gelmeyecek.
Bu kesin olarak belirlenmiş, bu bir serap. Net bir ticaret stratejiniz olmalı ve uzmanlarla oynamamalısınız.
Bunun sonu gelmeyecek.
Yine anlamadım... Herhangi bir uzmanın çok net bir TS'si var! Ayrıca hangilerini kullandığımı da belirttim. "miraj" ne anlama geliyor?
Ve "son olmayacak" hakkında ... Ne tür bir "sondan" bahsediyoruz? Grail League için sabırsızlanıyor musunuz?
"Döneceksin" - konuşmayacağım.
Bana ne sorduklarını anlamıyorum. Çünkü teori - açıkça her şeyi söyledim. İki yönümüz, üç tür girdimiz, dört tür desteğimiz var. Sembol başına toplam - 24 araç seçeneği. Üstelik bunlar birbirini dışlayan zıt seçeneklerdir. Yani, bu seçeneklerden biri muhtemelen işe yarayacaktır. Bu yönde - ve karlı sistemler aramanız gerekiyor.
öyle olduğunu görüyorum. Tek engel, işin istikrarında. Gördüğüm kadarıyla en iyi sonuçları veren sistemler en iyi seçim değil. Aslında, bu en iyi sonuç bir "istatistiksel yapıdır" ve kararsızdır. Bununla birlikte, ortalama sistemlere bakarsanız, daha düşük ticaret kalitesine rağmen, işin istikrarının daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Bütün "teori" bu.
"Seçeneklerin kaba kuvveti" ve "şartlar" hakkında - anlamadım. Ne "büstü"? Herhangi bir sıralama yapmadan TÜM olası seçenekleri alıyorum. Ve kontrol parametrelerini aşanları yeniden optimize edin.