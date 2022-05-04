Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 77
Analoji yanlış. Kötü domatesler HER ZAMAN kötü olacaktır. TC için durum böyle değil. Herhangi bir sistem - hem kazanç hem de kayıp dönemlerine sahiptir (ve kayıp süresi daha uzundur). Sen kendin Petros, sıfır yayılma ile her zaman sorunsuz bir şekilde birleşecek bir sistem yazmaya çalış!
Bu nedenle, bence, her zaman çalışan sistemleri seçebileceğiniz böyle bir dizi her zaman hata ayıklanmış sisteme sahip olmak oldukça makul. Her an çalışmayı bırakabilecekleri açıktır. Ancak geleceği bilmiyoruz ve sunabileceğimiz tek şey bu.
Ve "teori" hakkındaki tüm konuşmalar hiçbir şeyi değiştirmez. Bir teoriniz olsa bile, bir teoriniz olmasa bile sonuç tamamen aynı olacaktır. İşe yarayan bir kuralı "yakaladın" - herhangi bir teori olmadan bile sana kar getirecek. Ama yakalayamazsanız, hayır, en dikkat çekici teori size yardımcı olacaktır.
Hala yeniden optimizasyon ile anlamıyorum. Onu İyi Döneme uyduruyor musunuz?
"İyi zaman" ne anlama geliyor? Sistemin ayarları var. Bir yıllık süre içinde en iyilerini buluyorum, sonra bir yıllık bir ileriye koşuyorum ve en iyilerini seçiyorum. Herşey.
"Tarihe uyum" - var olduğu açık, ancak tarihten başka bir şeyimiz yok. Onu kullanıyoruz.
Neden bütün bir yıl sürün, buradaki mantık nedir ... muhtemelen kitaplar bu şekilde öğretildiği için ... sonuçta, birkaç tekrarlanabilir model var, en azından tüm araçlarınızı yukarı ve aşağı trendler üzerinde çalışın ... ve atın gereksiz olanlar ve tüm modlarda çalışanlar varsa daha da iyisi - ihtiyacınız olan şey bu olacak - GRAIL ...))
Barabashkin'den böyle, ona her zaman teşekkür ederim ...
Ben katılmıyorum. Bazı TS'lerde yılda sadece iki veya üç düzine işlemim var ve daha küçük bir segment alırsak, kalıplar hakkında konuşmak için zaten çok az işlem var.
Peki ya "tekrarlanan kalıplar"... Sembol başına 24 TS'ye sahibim ve hepsi farklı kalıplar üzerinde çalışıyor - optimizasyonu otomatik modda çalıştırmak , süreci bir şekilde hızlandırmak için aynı kalıpları seçmekten daha kolay.. Şimdi tüm teknoloji oldukça iyi hata ayıklandı, tam olarak çabaladığım şeye sahibim - tarihte hata ayıklanmış ve bir süredir gerçek hayatta iyi sonuçlar veren bir dizi sistem. "TS'nin çalışması için ne bulacağınız" sorusu buna değmez, "en kararlı olanı nasıl seçeceğiniz" sorusu kalır. Çözüldü, daha önce de söylediğim gibi - sezgisel olarak, sanırım baharın sonunda bu çözümün ne kadar iyi olduğu netleşecek, o zamana kadar ana hesabımdaki düşüşten çıkıp bir sinyal açmayı bekliyorum. Ve işte... bakalım...
"Döneceksin" - konuşmayacağım.
Bana ne sorduklarını anlamıyorum. Çünkü teori - açıkça her şeyi söyledim. İki yönümüz, üç tür girdimiz, dört tür desteğimiz var. Sembol başına toplam - 24 araç seçeneği. Üstelik bunlar birbirini dışlayan zıt seçeneklerdir. Yani, bu seçeneklerden biri muhtemelen işe yarayacaktır. Bu yönde - ve karlı sistemler aramanız gerekiyor.
öyle olduğunu görüyorum. Tek engel, işin istikrarında. Gördüğüm kadarıyla en iyi sonuçları veren sistemler en iyi seçim değil. Aslında, bu en iyi sonuç bir "istatistiksel yapıdır" ve kararsızdır. Bununla birlikte, ortalama sistemlere bakarsanız, daha düşük ticaret kalitesine rağmen, işin istikrarının daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Bütün "teori" bu.
"Seçeneklerin kaba kuvveti" ve "şartlar" hakkında - anlamadım. Ne "büstü"? Herhangi bir sıralama yapmadan TÜM olası seçenekleri alıyorum. Ve kontrol parametrelerini aşanları yeniden optimize edin.
MO alanında yaklaşık olarak aynı çöp gözlenir, bu nedenle, OOS'ta neredeyse aynı şekilde ticaret yapan TRAIN'de vasat ticaret yapan modeller seçilir.
Sonuç olarak, değişen başarılarla istikrarlı bir şekilde ticaret maliyetleriyle savaşan sistemler elde ediyoruz ve randomize, %50 ile istikrarın şampiyonu olmaya devam ediyor :)
Çünkü çok fazla sistem var. Ben "bir demo için test yapmıyorum" - oradaki sistemler sadece çalışır, böylece her zaman tam olarak nasıl yaptıklarını görebilirsiniz. Burada sistemi test cihazında sürdünüz. Satışa koy. Orada bir şey gösterdi, belki bir şey kazandı, belki bir şey sızdırdı, ama güzel bir anda - bir "kontrol atışı" gösterdi. Şimdi - Ben sadece çalışan sistemlere bakıyorum ve seçiyorum. Bunlara sahip değilsem, sistemleri yeniden test etmem gerekiyor, bunların %80'i tekrar kayıp gösterecek. Ve Lig ile - Her zaman aralarından seçim yapmaya hazır birçok sistemim var.
Ve işte bu - döngü kapandı. Optimize et, şüpheli seçim, optimize et... en iyi/en kötü...
Kriterler - hayır - her şey? Bu bir heyecan mı?
IMHO, güzel anlaşmalar yapmak gerekiyor, ancak bir süre para kazansalar bile robotları seçmemek mantıklı değil. Kaif - kayboldu.
Bana öyle geliyor ki bu konu, bir kişinin bilinmeyende para ticareti yapma şansının ne kadar az olduğuna dair açık bir örnek.
Testlerde iyi sonuçlar veren setlere sahip Uzman Danışmanlar lige giriyor ve sonra birleşiyorlar ve Georgy doğru bir şekilde hatanın danışmanın karmaşıklığına bağlı olmadığını söylüyor - hepsi bir şans meselesi.
Zamanınızı boşa harcamayın, otomatik ticareti unutun.