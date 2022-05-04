Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 79

Yeni yorum
 
Roman Shiredchenko :

Evet, bu tam bir saçmalık. Koparma sistemlerinin karlılık çizelgelerine bakılırsa. Ve genel olarak, iş yok .... Artı veya ayda bir kayıpla zaten yok veya çok daha fazlası var - ancak% 1.2 değil. Burada, CME'deki emtia vadeli işlemlerinin takvim dağılımlarında, daha fazlasını kazandılar ...

anlamadım

Tüm Lig TS'leri sabit bir minimum lotta çalışır. Para yönetimini hesaba katmadan kar yüzdesinden nasıl bahsedebilirsiniz?

 
Roman Shiredchenko :

:-) Yılda %30, ayda %1-2 değildir.

Bu durumda çok daha fazlasına ihtiyaç vardır.

Bir hesap makinesi al Roman ve hesabı yap. Ve sonra konuş.

 
Georgiy Merts :

Bir hesap makinesi al Roman ve hesabı yap. Ve sonra konuş.

Evet, gönderiler kaldırılıyor

:-) 2*12 = 24 - bir kahkaha

 
Roman Shiredchenko :

Evet, gönderiler kaldırılıyor

:-) 2*12 = 24 - bir kahkaha

Ve müstehcen iletişim için bir huş süpürgesi bile teslim edilir. Süpürge bir haftalık abonelikle geliyor.

 
Roman Shiredchenko :

Evet, gönderiler kaldırılıyor

:-) 2*12 = 24 - bir kahkaha

- Ne kadar hilen var?

- Yüzde iki.

- Sadece ? Onlarla nasıl yaşıyorsun?

- Şey, bilmiyorum ... Mal satın alıyorum, ikiyle çarpıyorum ve bu yüzde ikiyle yaşıyorum ...

Başka türlü...

 
Georgiy Merts :

- Ne kadar hilen var?

- Yüzde iki.

- Sadece ? Onlarla nasıl yaşıyorsun?

- Şey, bilmiyorum ... Mal satın alıyorum, ikiyle çarpıyorum ve bu yüzde ikiyle yaşıyorum ...

Başka türlü...

soruya - 2x12 = 24. 28 yıl böyle bükmeye çalışın... :-) Bence bu bir pislik. :-)


fena tavsiye değil - reklam olarak saymayın.

 
Roman Shiredchenko :

soruya - 2x12 = 24. 28 yıl böyle bükmeye çalışın... :-) Bence bu bir pislik. :-)

Ne hakkında konuştuğunu anlamıyorum. Sizin için yeterli kar yok - peki, daha fazlasını elde edin ...

 
Georgiy Merts :

Ne hakkında konuştuğunu anlamıyorum. Sizin için yeterli kar yok - peki, daha fazlasını elde edin ...

TAMAM. Başka bir şeyden bahsediyorum, CURRENT TS'nizin seçimini kullanarak, ya daha büyük bir artıya sahip olmanız ya da ayı eksi olarak kapatmanız gerekir, ancak %1-2 değil.

 

1000$ yatırım yaparak ve yılda %30 artış elde ederek (çekmeden) 27 yılda milyoner olabilirsiniz.

Ve hala gençseniz, 20-25 yaşlarında bir yerde 27 yıl bekleyebilirsiniz ve 50 yaşın üzerindeyseniz bu milyonu görmeniz pek mümkün değil :)

 
Petros Shatakhtsyan :

1000$ yatırım yaparak ve yılda %30 artış elde ederek (çekmeden) 27 yılda milyoner olabilirsiniz.

Ve hala gençseniz, 20-25 yaşlarında bir yerde 27 yıl bekleyebilirsiniz ve 50 yaşın üzerindeyseniz bu milyonu görmeniz pek mümkün değil :)

Petrolar! Soru yok! Sanırım buradaki anahtar kelime " 27 yılda alındı"... :-)

1...727374757677787980818283848586...360
Yeni yorum