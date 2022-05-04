Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 70
Burada, yeniden optimizasyon gerektiren araçlar arasında, hemen Üst Bölüme gidecek olan oldukça umut verici bir araç da vardı.
TS 242250 - GBPJPY üzerinde EMATrendSAR. İki yıllık bir geçmiş, %97'lik bir kalite, deneysel bir stabilite değerlendirmesi gösterir - %47'ye kadar (ki bu çok fazla, kelimenin tam anlamıyla yüz araçtan birinin stabilitesi %40'ın üzerindedir).
Sistemin kâr faktörü 2,2, geri kazanımı ise yılda 9,1'dir. Doğru, maksimum SL kuyruğu uzun - 5 ve maksimum fiyat düşüşü neredeyse 8 bin üç basamaklı puan. Ama nasıl davrandığını görelim.
Hala %100 otomasyonun destekçisiyim. Bunları manuel olarak nasıl yeniden optimize ettiğinizi anlamıyorum? o zaman iyi değil
Yarım. Özel bir komut dosyası, yeniden optimizasyon gerektiren sistemleri seçer ve kurulum dosyalarını hazırlar. Ardından, başka bir komut dosyası, tüm sistemleri optimize edici aracılığıyla çalıştırır. Üçüncü komut dosyası , optimizasyon sonuçlarına göre en iyi geçişleri seçer ve sistem yapılandırma prosedürleri metniyle birlikte dosyalar hazırlar. Bu metinleri TS sınıflarına aktarıyorum (henüz tam makineye güvenmiyorum ve burada işlemi tamamen kontrol ediyorum), ardından çalıştırılabilir modül yeniden derleniyor, VPS üzerinde güncelleniyor ve ertesi gün işlem tekrarlanıyor.
1. En iyi sistemlerin otomatik olarak seçilmesini ve bunlar üzerinde işlem yapılmasını kastetmiştim. Test cihazında da.
2. Tüm XXX sistemlerinde sanal olarak işlem yapıyoruz, göstergeleri değerlendiriyoruz, gerçek zamanlı para çekme için birkaçını seçiyoruz ve işlemlerini zaten gerçek olarak açıyoruz.
Sanal ortamla uğraşmak istemiyorsanız (hazır fxsaber olmasına rağmen), istatistikler için 0.01 lot ve sonuçlar için 1.00 lot işlem yapabilirsiniz.
Ve oturup demoya bakmanıza gerek kalmayacak, her şey hemen netleşecek.
1. İşte bu araçlar için - mümkün. Her zaman olmasa da "en iyi sistemleri otomatik olarak seç ve takas et". Araç parametrelerinin bazı ortalama değerleri vardır, bunların seçimi belki de programlanması o kadar kolay değildir, her bir "orta" parametre değerine ve seçilen tüm "orta" parametre değerlerine bakmanız gerekir, sonuçlar tarih ve böyle bir kampanya ile artık sadece "en iyi sistemler ve bunlar üzerinde ticaret otomatik bir seçim" olmayacak, bence daha güvenilir ya da başka bir şey.
2. Kesinlikle doğru. Tamamen katılıyorum. Ben kendim bu yaklaşımla uğraşacağım. TC henüz bu teste hazır değil...
2016'dan beri... :-) Orada özellikle karmaşık bir şey olmamasına rağmen, her şeyi yazmadım. Aptalca zaman yok, günlük ekmek için endişe ve TS'nin diğer gelişmeleri bu yönde dizginsiz yaratıcılıkla meşgul olmaya izin vermiyor.
Ah, Andrei .... Neden ağrıyan yerime basıyorsun ...
En iyi sistemlerin seçimi, çözülmemiş son konudur. "Tamamen en iyisini" almak - ortaya çıktığı gibi, imkansızdır. En iyi sonucu gösteren sistemi alırsınız ve bam - ve çalışmayı durdurur. Her ne kadar test edilmiş gibi görünse ve demoda bir düzineden fazla başarılı işlem göstermiş olsa da... Ama ortaya çıktı ki, istikrar yok... Bu yüzden grafiklere bakıyorum, seçim yapmak, karşılaştırmak, tahmin etmek için ilkelerin kendilerinin performansı... Ve sonuç olarak, sistemleri gerçeğe dönüştürmek, biçimsel olmaktan çok daha sezgiselim. Nasıl kodlamalı?
Peki ya sanal ortam - tüm sistemleri bir demoya koyabilirseniz ve haklı olarak önerdiğiniz gibi - "istatistikler için 0,01 lot takas edin", onunla güçlü bir bilgisayar kullanmanın amacı nedir (sadece bir tane var)? Yaparım. Tavan arasında iki terminali olan eski bir bilgisayarım var ve TS Ligi'nin orta ve alt bölümlerini yönetiyor. Üst bölüm - UPU'nun üzerinde durur (genellikle ışığı kapatırız, bu nedenle üst bölüm için onu kullanmanız gerekir).
Aslında benim TS Ligim aynı zamanda sistemleri sürekli otomatik modda test ettiğim bir "sanal ortam". Burada - her şey zaten yerleşmiştir ve kontrol parametreleri durumunda yeniden kurulum prosedürü de zaten standart ve rutindir.
Soru tam olarak en istikrarlı seçimi ile kalır. "Kalite" parametresini gerçekten beğendim, resmileştirmeyi başardık. Ama "istikrar" parametresi bana pek uygun değil. Temelde şu anda üzerinde çalıştığım şey bu.
:-) Testten ve parametrelerin seçiminden sonra, değerleri anlamında - hemen gerçeğe ve savaşa. Onları demodan gerçek, geç, o kadar geç koydunuz ki, onları gerçekten çıkarmanın ve parametre değerlerini yeniden optimize etmenin zamanı geldi...
Gerçek hayatta çalışma süresi, elbette, net bir işlem örneği ve test süresi ile testin %20-30'u kadardır.
IMHO, bu yaklaşım doğru değil: " Bu tarihe kadar iki yıllık bir test yapılır, bir yıl geri, bir yıl ileri. Bu tarihten sonra - TS demo üzerine kurulur ve en iyi demo sistemlerinin sonucunu yayınlıyorum." s. 62'den.
Bu benim sorumun cevabı değil.
Test cihazında çalışmak için bir sistem seçim algoritmasına ihtiyacımız var. Ve kontrol et. Demolara hiç gerek yok, zaman kaybı.
bu güzel, derin kazdık ... :-)
Şubenin o sayfasına henüz ulaşmadım ... çünkü benim de ticarete farklı yaklaşımlarım var ...
Gerekli. Ama taş çiçek çıkmıyor...
Dahası, zaten açık ve Lig, en iyi araçları doğrudan test cihazında (veya komut dosyaları ve test cihazının yardımıyla) seçebilir. Ancak yalnızca, seçim algoritmasını test cihazına yerleştirmeden önce - onu icat etmeniz gerekir! Yani, en azından bir şeyin "yakalanması" için. Bu algoritmayı kullanan sistemleri seçersek, test cihazında görmek için bir şekilde en iyilerini vurgulayın, daha sonra - kararlı bir şekilde çalışacaklar mı? Ve bu değil!
Burada, Ortak Projeler için Ligi hazırlayacağım - yine bu seçim algoritmasında deneyler yapacağım.
Ve "demo gerekli değil" hakkında - katılmıyorum. Sistemin kararlılığını görmek için demo gereklidir . Sistemin hem test cihazında çalıştığından hem de çalışmaya devam ettiğinden emin olun.
Mezardan kemik kaldırırken saymamanızı rica ediyorum. Robert Pardo'nun bağlantılarından bakın. Optimizasyon ve diğer her şeyle ilgili her şeyi ustaca boyar.
https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617
İhtiyaç duyulan şey bir demo değil, optimizasyon sürecinden sonra önerilen kümelerden parametrelerin ortalama değerlerini seçmek için bir algoritma veya yaklaşım (ne istersen onu söyle).
"Aracın ek doğrulaması" için artık bir demo hesabına gerek yoktur (bunun da bir rolü olmasına rağmen). Demo hesabının ana görevi, iyi bir ticaret geçmişi gösteren sistemlerin sürekli varlığı olan "TC havuzu"dur.
"Gerçek hayatta çalışma süresi testin %20'sine" gelince - bu iki ucu keskin bir kılıçtır, çünkü bu, iki yıllık bir testten sonra aracın çalışma süresinin beş aya kadar olduğu ve varsa ayrıca iki yıllık bir test için altı aylık bir demo testi, o zaman aracın çalışma süresi zaten yedi aya kadar - ki bu belirgin şekilde daha uzun.
Gerçekte, bir demo hesabının varlığı - hiçbir şeyi değiştirmez, peki, bir demo hesabım olmayacak, hemen gerçek üzerine bahse gireceğim - ama soru aynı kalıyor, yüzlerce Top Division aracından hangisini koymalıyım? ?
Mezardan kemik kaldırırken saymamanızı rica ediyorum. Robert Pardo'nun bağlantılarından bakın. Optimizasyon ve diğer her şeyle ilgili her şeyi ustaca boyar.
https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617
İhtiyaç duyulan şey bir demo değil, optimizasyon sürecinden sonra önerilen kümelerden parametrelerin ortalama değerlerini seçmek için bir algoritma veya yaklaşım (ne istersen onu söyle).
Kim tartışıyor - bir algoritmaya veya bir yaklaşıma ihtiyaç var. Burada, bunu çözmeye çalışıyorum (Pardo'nun tavsiyelerine dayanarak). Ve bu tam olarak demonun amacıdır, böylece her seferinde bir grup sistemi yeniden optimize etmek zorunda kalmam, ancak bir süredir çalışan sistemleri hemen alırım.
1. "Aracın ek doğrulaması" için artık bir demo hesabına gerek yoktur (bunun da bir rolü vardır). Demo hesabın ana görevi, iyi bir ticaret geçmişi gösteren sistemlerin sürekli varlığı olan "TC havuzu"dur.
2. "Gerçek hayatta çalışma süresi, testin %20'sidir" - bu iki ucu keskin bir kılıçtır, çünkü bu, iki yıllık bir testten sonra aracın çalışma süresinin beş aya kadar olduğu anlamına gelir ve ayrıca iki yıllık bir test için altı aylık bir demo testi varsa, o zaman zaten yedi aya kadar olan bir araç çalışma süremiz var - bu belirgin şekilde daha uzun.
3. Gerçekten, bir demo hesabının varlığı - hiçbir şeyi değiştirmez, peki, bir demo hesabım olmayacak, hemen gerçek üzerine bahse gireceğim - ama soru aynı kalıyor, yüzlerce Top Division aracından hangisini kullanmalıyım? koymak?
1. anlaşılabilir. Anladığım kadarıyla, orada her şey ücretlendirildi ve nihai fonlar kırmızı renkte.
2. Bu böyle değil, optimizasyon süresi 2 yıldır. aracın kullanım süresi 5 aya kadardır. Ayrıca, bu bir demo için altı aylık bir test değil, o zaman - zaten teklif veriyor, tüm testler bitti.
"ve bir demo için altı aylık bir test var - o zaman aracın çalışma süresi zaten yedi aya kadar - bu da gözle görülür şekilde daha uzun." - hayır, piyasanın gerçekleşmesi için parametreleri yeniden optimize etmek gerekiyor. Genel olarak, ATP'nin değeri gibi uyarlanabilir olmaları arzu edilir ...
R. Pardo tek başına bir guru değildir, ancak diğer kaynaklara ve MKL4 forumunda daha fazla tartışmaya dayanarak, bu yaklaşım dikkate alınmaktadır:
parametrelerde genetik algoritmaya göre bir optimizasyon varsa en iyi modelin parametrelerinin değerlerine karar vermeniz gerekir.
Buradan en iyisini aptalca aldım çünkü parametre değerlerinin eksiksiz bir sayımı var.
Örneğin, Optimizasyon - 4 yıl. ileri test 0,5 yıl. 0,5 g 4, %12,5'tir. Ayrıca yarım yıllık bir zaman kayması ile.
Ayrıca, en iyi "model" için parametreleri seçmek için belirli bir ALGORITHM ile, bir dizi optimizasyonun ileri analizinin sonu, örneğin sizinki gibi, 2 yıl boyunca bir sonraki (aşırı) optimizasyondan sonra, zaten yok Sizinki gibi sistemlerde hangi hesapta işlem yapılacağı konusunda birkaç farklılık varsa, çeyrek başına bir ileri test, ancak halihazırda alım satım veya gerçek veya bir demoda.
3. burada evet ... burada karar vermek gerekiyor ... :-) (Düşüncelerim var - biraz sonra kendi IMHO'mu yazacağım ...)