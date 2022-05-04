Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 33
Ve aslında, Georges'un kendisi nerede?
Eh ... Georges oyun tarafından sürüklendi - Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, bir milyar döviz çifti ve TS ... Etc. sonsuzluğa...
Ve tüm insanlar iş konuştuktan sonra - TS'yi işte aynı anda mantığa karşı koymak imkansızdır.
Bir kez daha - çünkü. tüm döviz çiftleri temelde aynıdır, o zaman TEK strateji seçmeniz gerekir - trend veya karşı trend.
Optimizasyon yalnızca bir parametreye tabi olmalıdır - gözlem zaman penceresi (örnek boyutu). Bıyık.
İyi şanlar.
Evet, danışman hiçbir şey fark etmeyecek.
Pliz - teklif veren sanallaştırma kitaplığına bir bağlantı atın. Ayrıca, sanal işe bakmanız gerekiyor - robot ticareti ...
https://www.mql5.com/ru/code/22577
Ö! Senck-s. Bu arada, onu zaten çıkardım. Sadece unuttum... :-)
İzleyeceğim...
Ve aslında, Georges'un kendisi nerede?
Georges, tüm bilgisayarlarının oksijenini aynı anda kesen Güç Şebekeleri ile eşit olmayan bir mücadeleye düştü...
Biraz sonra TS Ligi ile ilgili bir rapor yayınlayacağım.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk 5 tablosu:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret Kalitesine Göre İlk 5 Tablosu:
Böylece, TS 744050 - NZDCHF'de tek bir anlaşma yapmadan fiyat ve EMA'nın kesişme trendine ters bir iz ile giriş ilk sırada yer aldı.
TS 542521 - CADJPY'de bu süre zarfında kanal içinde yapılan geri dönüşler 8 anlaşma yaptı, ticaretin kalitesini biraz düşürdü, ancak bu üçüncü sıraya inmek için yeterliydi.
TS 740142 - eurodolar üzerinde ters bir iz ile zikzak kenarlarındaki girişler - bir anlaşma yaptı ve ikinci sırada yer aldı.
TS 642150 bir anlaşma yaparak beşinci sıradan dördüncü sıraya yükseldi.
TC 740650 beşinci sırada yer aldı.
Kişisel olarak ilk beşte yer alan araçların çoğunun geri takip sistemi olması beni üzüyor. Kısa mesafelerde, bu tür sistemler genellikle iyi sonuçlar verir. Ancak davranışları martingale çok benziyor. Ve ilk beklenmedik karşı trendde - büyük bir kayıp yaşarlar. Drenaj yok, tüm sistemlerde SL var ama yine de kayıp çok hassas.
Ve tüm insanlar iş konuştuktan sonra - TS'yi işte aynı anda mantığa karşı koymak imkansızdır.
Bir kez daha - çünkü. tüm döviz çiftleri temelde aynıdır, o zaman TEK strateji seçmeniz gerekir - trend veya karşı trend.
Optimizasyon yalnızca bir parametreye tabi olmalıdır - gözlem zaman penceresi (örnek boyutu). Bıyık.
Neden" ? Doğru - bu, bu çiftin hangi prensiplerde daha iyi çalıştığını görmenizi sağlar.
Şu anda - 24x28 = 672 TS'nin tamamını TS Ligi'ne eklemeyi tamamen bitirdim. Aynı zamanda, ticaretin kalitesine bağlı olarak Yüksek, Orta ve Düşük olmak üzere üç hesaba ayrılırlar.
Ve bir şey ne zaman doğacak, NGod tarafından işe yarayacak mı?
anlamadım
Birden fazla kez söyledim - TS Ligi'nin amacı bir "TS havuzu", daha önce test edilmiş bir dizi sistem oluşturmak, bir demo üzerinde çalışmak ve bir süre için iyi sonuçlar göstermektir. "Sıfırdan" arama yapmak zorunda kalmamak için. Ve Lig zaten bu işlevi yerine getiriyor.
"Doğmak" için başka ne gerekiyor? (Özellikle burada birisinin Sharpe oranı 4 ile övündüğü düşünülürse
Henüz TS Ligi'nden uzmanlar kiralamaya hazır değilim. Bir kereden fazla söyledim - istikrar kriterine göre araç seçimi ile ilgili sorunu çözmedim.
Bu kriteri kendim için geliştirdiğimde - o zaman, büyük olasılıkla, Pazarda Ligin en iyi TS'sini yayınlayacağım. Ne zaman olacak - söyleyemem, neredeyse iki yıldır "güzellik" kriteri için savaştım. Şimdi bu sorun çözüldü. Yaklaşık bir yıldır istikrar kriteri üzerinde çalışıyorum, şu ana kadar övünecek bir şey yok.
Yani, birinin "bir şey doğurması" gerekiyorsa - o zaman her şey zaten doğmuştur. En basit ters SAR sistemi olan CADJPY'yi alın (Eminim Codebase'de ücretsiz uzmanlar vardır), optimize edin ve benim sahip olduğumla yaklaşık olarak aynısını elde edeceksiniz.
