Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 72
burada gülümse :-)
ne hakkında düşünmeli
m_all_strategies kapsayıcısında, önerilen stratejiler için binlerce seçenek koyabilirsiniz, hatta bilinen tüm stratejileri farklı parametrelerle ekleyebilirsiniz.
Sonuç olarak, her şey her zamanki gibi oluyor, sadece yüksek lig makinelerinin yüklü olduğu bu uyarlanabilir araç demo ticaretinden açıldı, çıktıda bir balonumuz var
en iyi futbolcudan. Bir sonraki için ne zaman kapatıp yeniden şarj edeceğiniz tamamen size kalmış... :-)
Sonuçta, tüm bunlara sahibim ve uyguladım!
Ayrıca, daha önce de söylediğim gibi, şu anda herkesin, Ligin TS'lerinden herhangi biri için bir arayüz sağlayan m_all_strategies gibi bir kapsayıcıya erişebileceği Ligin Paylaşılan Projesi'ni hazırlıyorum:
Uzman Danışmanının OnInit() işleyicisini kullanmak isteyen herkes bu arabirimi talep eder ve TradeSysemOnInit() işlevini çağırır.
Ardından, yalnızca OnTick() işleyicisinde alınan arabirimin TradeSystemOnTick() işlevini çağırmak ve OnDeinit() işleyicisinde TradeSystemOnDeinit() işlevini çağırmak kalır.
Ve bu kadar! Lig sistemi çalışacak!
Bu arada, bu yaklaşım ile Peter Konov'un yaklaşımı arasındaki fark buradadır - kullanıcı yalnızca şimdi ihtiyaç duyduğu şeye erişebilir. Global fonksiyon yok, ek değer yok, ek özellik yok! Sadece bir uzmanın ihtiyacı olan şey üç işleyicidir. Üstelik tamamen sanal olanlar - işlevin içine de bakmanıza gerek yok.
Bu yaklaşımla, bir şeyi karıştırmak, global bir dizi, çok sayıda değişken ve parametre durumunda olduğundan çok daha zordur.
Tahmin edilemez bir sonla zor bir görev
Kimse kolay olacağını söylemedi.
Şans eseri, ticarette para kazanma olasılığının zor olmadığını ve garantili bir bitiş düdüğü ile keşfederseniz, kibar olun, ben de katılacağım.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk 5 tablosu:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret Kalitesine Göre İlk 5 Tablosu:
Geçen haftayı tekrar hatırlayalım.
İlk sırada TS 242620 - fiyat ve EURAUD'daki hareketli ortalamanın kesişimi ile belirlenen trend yönünde "dürtü" çubuğundaki geri dönüşler yer alıyor. Sistem reytinge yeni girmiş, gerekli minimum 10 işlemi yeni tamamlamış ve hemen üst sıralara girmiştir. Büyük olasılıkla, bu sadece geçen haftanın keskin hareketleriyle ilişkili rastgele şanstır. Öte yandan, bu bir RTS sistemi değil, o yüzden daha nasıl davranacağını görelim.
İkinci sırada geçen haftanın galibi TC 642952 - ZigZag zirvelerinde gecikme girişlerini AUDCAD'de takip eden TP ile sınırladı. Geçen hafta, sistem üç işlem yaptı ve hala çok yüksek olan ticaretin kalitesini biraz düşürdü.
Üçüncü sıra - TS 543350 - fiyat ve CADCHF'de hareketli olanın kesişimi tarafından belirlenen trende karşı "dürtü" çubuğundaki tersine dönüşler. Sistem geçen hafta tek bir işlem yapmadı, ticaretin kalitesini biraz düşürdü ama aynı zamanda dördüncü değil üçüncü oldu.
Dördüncü sıra - TS 640150 - EURUSD'de fiyatın kesişimi ile takip eden TP'nin kesiştiği trende karşı "dürtü" çubuğuna girişler. Sistem, ticaretin kalitesini biraz düşürdü ve derecelendirmede uzun süredir yer alıyor. Kullanma önerisi için beni durduran tek bir şey var - bu, artan istikrarsızlık anlamına gelen TP takip sistemi.
TS 740142, EURUAD'da takip eden bir TP ile zikzağın zirvelerindeki ilk beş - stop-loss girişlerini kapatıyor - sistem aynı zamanda derecelendirmede uzun süredir yer alıyor, geçen hafta boyunca ticaretin kalitesini biraz düşürdü, ancak , çok yüksek kalır.
Sonuçta, tüm bunlara sahibim ve uyguladım!
yazıyı dikkatlice okudun mu?
çıktıyı yorumlayın:
Bu makalede, her biri kendi "sanal" ticaret işlemlerini gerçekleştiren çeşitli stratejilerden oluşan uyarlanabilir bir sistemin uygulanmasının bir varyantını ele aldık. Gerçek ticaret , stratejinin sinyallerine göre gerçekleşir. şu anda en karlı olanıdır."
Sonuç olarak, her şey sizin için her zamanki gibi oluyor, sadece Major League'in makinelerinin yüklü olduğu bu uyarlanabilir araç, ticaret yaptığımız çıktıda demo ticaretinden açıldı . TS 442420 (ilk resminizden) - bu koşulla bağlantılı olarak m_virtual_equity-m_initial_balance (makaleden), açık anlaşma olmaması şartıyla .
Makaleden her şeyi doğru anladıysam, kırmızı çizgi BEST uyarlanabilir modele göre ticaret dengesidir, TS'nin geri kalanı sanal ticaret yapar.
Durum buysa, neden birinci lig araçlarınızı bu uyarlanabilir uzmana takmıyorsunuz?
Hiç kimse MT5 kullanmadığında bile bu makaleyi çok dikkatli bir şekilde inceledim ve Lig'in temelini büyük ölçüde oradan gelen fikirler oluşturdu. Ve araçlar arasında geçiş, ilk başta önerilen yönteme göre gerçekleştirildi.
Ancak, kendiniz için Şekil 4'e bakın - sistemlerin kapatılmasına rağmen - çalışmanın genel sonucu olumsuz çıktı. Ve genel olarak - bu koyu kırmızı grafik - bana özel hesabımda Lig için seçtiğim araçların sonucunu çok hatırlatıyor.
İlk önce basit "kar" veya "kurtarma" değerlerini kullanmaktan "kalite" olarak adlandırdığım karmaşık bir değerlendirmeye geçiş yaptığım anahtarlama algoritmasını iyileştirme arayışıydı. Ancak bu geçiş, resmi yalnızca "düzeltti", ancak temelde değiştirmedi - ticaretin kalitesi, geçiş için gerekli ancak yeterli olmayan bir koşuldur. TS kararlılığının koşulu daha az (ve belki daha da önemli) koşul değildir. Şimdi uğraştığım soru bu.
soru yok, gördüm :
Şekil 4. Karlı stratejilerin olmaması nedeniyle uyarlanabilir stratejinin yeni pozisyon açmayı bıraktığı zaman aralığı
Ocak 2010'un başından beri MA_3 stratejisi performansta lider olmuştur. O sırada MA_3 (mavi) en çok parayı kazandığından, uyarlanabilir strateji (kırmızı) onun sinyallerini takip etti. 8 Ocak ile 20 Ocak arasındaki dönemde, dikkate alınan tüm ticaret stratejileri kırmızı renkteydi, bu nedenle uyarlanabilir strateji yeni ticaret pozisyonları açmadı."
Cevap : Şubenin bu sayfasının ilk resmine bakılırsa, uyarlanabilir ticaret modelinin karı burada açıkça görülüyor...
lütfen yorum yapın. :-)
İlk önce basit "kar" veya "kurtarma" değerlerini kullanmaktan "kalite" olarak adlandırdığım karmaşık bir değerlendirmeye geçiş yaptığım anahtarlama algoritmasını iyileştirme arayışıydı. Ancak bu geçiş, resmi yalnızca "düzeltti", ancak temelde değiştirmedi - ticaretin kalitesi, geçiş için gerekli ancak yeterli olmayan bir koşuldur. ES kararlılığının koşulu daha az (ve belki daha da önemli) koşul değildir. Şimdi uğraştığım soru bu.
Apaçık. Şek. 2 ve 3 - yeni bir seviyede... Ocak 2010'dan Ağustos 2010'a kadar her şey ne kadar yetkin bir şekilde güzel bir şekilde işlem gördü... - eşitlik_nast koşuluyla - neredeyse işlem gören tüm TS'lerin denge_başlangıcı.
Bu zaten bir seviye... Şu anda büyük liglerdeki mevcut araçları bu uyarlanabilir robota bağlamanızı engelleyen nedir? özellikle onu daha önce ve bu konuda zaten tanıdığınızdan beri ... (bir keresinde ligden bir tür sıradan TS'nin sorunsuz gittiğini ve sadece yarım yıl boyunca kâr ettiğini yazmıştı) Bu, EN İYİ modelin fiili ticareti için kötü bir seçim mi? Major League TS?
Evet, elbette, orada çalışmanız gerekecek (özellikle yazdığınız için çok fazla BASIC TS olmadığından, 24 sembolle çarpılarak 672 ile sonuçlanır), uyarlanabilir robota bir iz ekleyin, geçiş koşullarını aşağıdaki ile değiştirin. MA'nın fiyatı ve stokastik çizgileri geçmenin ikinci TS'si - kendi TS'niz, duraklarınız, kayıplarınız, TR - var, vb.
Oyun muma değmez mi - yeni bir geliştirme düzeyinde?
kötü bir şey mi? (elbette DC mutfağının gizli oyunları olmadan)
ek olarak, şek. 5 ve 6
Bu, stratejilerin mantığından soyutlamayı mümkün kılar: eğer strateji etkiliyse, nasıl ve neden çalıştığı önemli değildir. Uyarlanabilir yaklaşım, bir stratejinin başarısı için yalnızca bir kriter kullanır - etkinliği.
- aynı yerde, temel seçeneklerde geri dönüşler ve arızalar ve geri tepmeler de kullanıyorsunuz ... - spektrum kapsanıyor. Soru - araçlarınızı bu uyarlamaya yükleyin ve başlayın!
Yazdığınız her şey doğru.
Ancak sadece "en iyiye geçmek" stratejisi yeterli değildir. En iyi stratejiler bile, değiştirilmeden önce epeyce düşüşe geçmeyi başarır. Bu nedenle, ticaretin kalitesini değerlendirmeye ek olarak, bir parametreye daha ihtiyaç vardır - bir sürdürülebilirlik değerlendirmesi. Ve burada - şimdiye kadar her şey oldukça üzücü.
Ve otomatik geçiş... benim için Lig yapısında uygulanabilir. Ancak, önce bu geçiş için net bir metodoloji oluşturmanız gerekir.
TS Ligi'ni Paylaşılan Projede düzenlerken - transfer yaparken bazı iç çelişkilerim var - görünüşe göre hatalar yaptım. Bu nedenle henüz bu projeyi yayınlayamıyorum, onları düzeltiyorum.