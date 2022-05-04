Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 48
Pekala, MyFxBook olmadan yapalım - kim Lig'den herhangi bir TS için ücretsiz bir sinyal oluşturmak ister - bir uzman sağlamaya hazırım.
Ayrıca, örneğin Price-Chanel'in bozulması veya piyasaya sürülmesi için KodoBase'de ücretsiz bir Uzman Danışman arayacağım, böylece kimse reklam yaptığımdan şüphelenmesin - böyle bir Uzman Danışman, herhangi bir Uzman Danışmana yakın sonuçlar verecektir. adlarında "Chn" ile veya bir ile biten büyüler.
Ve bunun için ne kadar ödüyorsun?
Neden bahsediyorsun? Hangi ücretler?
Ben hiçbir şey ağlamam.
50 dolara bir süzgeç satmıyorum, başkalarından benim için ücretsiz olarak tamir etmelerini istiyorum ...
Ben hiçbir şey ağlamam.
Ahh şimdiden mutluyum
Evet, başarısızlık. 32 döviz çiftinden bahsedip sonra 50 dolara satan kişilere hiçbir şey ödemek istemiyorum.
Evinizde 600'den fazla şerit görüyorum, neden kamusal alana kondukları açık değil.
Ha! Rave. (özellikle yetenekli olanlar için) İlk gönderiye ve sonrakilere bakın - konuyu tekrar okuyun ...
https://www.mql5.com/ru/forum/272032
Ha! Rave. (özellikle yetenekli olanlar için) İlk gönderiye ve sonrakilere bakın - konuyu tekrar okuyun ...
Aracın seçimi, üzerinde çalıştıkları genel demo hesabından gelir.
Ve hepsi nerede, bir yulaf lapası?
" gerçek olarak seçildi - ayrı bir demo hesabına kurulur. sinyal (sinyal MyFxBook'ta izlenir; gerçek bir hesap ve ondan bir sinyal daha sonra açılacaktır)
Aracın seçimi, üzerinde çalıştıkları genel demo hesabından gelir.
Açılıştan da insanlar yanıyor - bkz. IE.
https://investor.moex.com/trader2018?user=189586
böyle yulaf lapası - 2topik başlangıç çağrısı ... :-)
https://investor.moex.com/trader2018?user=189586