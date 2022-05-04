Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 48

Georgiy Merts :

Pekala, MyFxBook olmadan yapalım - kim Lig'den herhangi bir TS için ücretsiz bir sinyal oluşturmak ister - bir uzman sağlamaya hazırım.

Ayrıca, örneğin Price-Chanel'in bozulması veya piyasaya sürülmesi için KodoBase'de ücretsiz bir Uzman Danışman arayacağım, böylece kimse reklam yaptığımdan şüphelenmesin - böyle bir Uzman Danışman, herhangi bir Uzman Danışmana yakın sonuçlar verecektir. adlarında "Chn" ile veya bir ile biten büyüler.

Ve bunun için ne kadar ödüyorsun?

 
Sprut112 :

Ve bunun için ne kadar ödüyorsun?

Neden bahsediyorsun? Hangi ücretler?

 
Sprut112 :

Ve bunun için ne kadar ödüyorsun?

Ben hiçbir şey ağlamam.

50 dolara bir süzgeç satmıyorum, başkalarından benim için ücretsiz olarak tamir etmelerini istiyorum ...

Georgiy Merts :

Ben hiçbir şey ağlamam.

50 dolara bir süzgeç satmıyorum, başkalarından benim için ücretsiz olarak tamir etmelerini istiyorum ...

Ahh şimdiden mutluyum
 
Sprut112 :
Ahh şimdiden mutluyum

Evet, başarısızlık. 32 döviz çiftinden bahsedip sonra 50 dolara satan kişilere hiçbir şey ödemek istemiyorum.

Georgiy Merts :

Evet, başarısızlık. 32 döviz çiftinden bahsedip sonra 50 dolara satan kişilere hiçbir şey ödemek istemiyorum.

Evinizde 600'den fazla şerit görüyorum, neden kamusal alana maruz kaldıkları açık değil
 
Sprut112 :
Evinizde 600'den fazla şerit görüyorum, neden kamusal alana kondukları açık değil.

Ha! Rave. (özellikle yetenekli olanlar için) İlk gönderiye ve sonrakilere bakın - konuyu tekrar okuyun ...

https://www.mql5.com/ru/forum/272032

Roman Shiredchenko :

Ha! Rave. (özellikle yetenekli olanlar için) İlk gönderiye ve sonrakilere bakın - konuyu tekrar okuyun ...

https://www.mql5.com/ru/forum/272032

" gerçek olarak seçildi - ayrı bir demo hesabına kurulur.   sinyal   (sinyal MyFxBook'ta izlenir; gerçek bir hesap ve ondan bir sinyal daha sonra açılacaktır)

Aracın seçimi, üzerinde çalıştıkları genel demo hesabından gelir.

Ve hepsi nerede, bir yulaf lapası?

 
Sprut112 :
" gerçek olarak seçildi - ayrı bir demo hesabına kurulur.   sinyal   (sinyal MyFxBook'ta izlenir; gerçek bir hesap ve ondan bir sinyal daha sonra açılacaktır)

Aracın seçimi, üzerinde çalıştıkları genel demo hesabından gelir.

Ve hepsi nerede, bir yulaf lapası?

:-)

Açılıştan da insanlar yanıyor - bkz. IE.

https://investor.moex.com/trader2018?user=189586

böyle yulaf lapası - 2topik başlangıç çağrısı ... :-)


Roman Shiredchenko :

:-)

Açılıştan da insanlar yanıyor - bkz. IE.

https://investor.moex.com/trader2018?user=189586

Dış bağlantıları takip etmiyorum
