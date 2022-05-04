Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 35

Yeni yorum
[Silindi]  
Georgiy Merts :

Peki, buna "mum" de, ne fark eder. Sonuç olarak, SL'yi ayarlamıyoruz, TP'yi ayarladık ve her mumla onu mevcut fiyata yaklaştırıyoruz.

Ve bu doğru, TP sürekli fiyata yaklaşıyor, eğer hareketi tahmin edemezsek, o zaman kayıp bölgesinde kapanacak ve bu bir eğilim ise, büyük bir kayıp.

Ligde, herhangi bir aracın bir SL'si vardır, ancak geri takip için - değeri, tarihte asla çalışmayacak şekilde alınır - kural olarak, en az birkaç günlük aralık (bazen ona kadar). Bu SL'yi devre dışı bırakmak, aracın kabul edilemez bir davranışıdır ve bundan sonra hemen yeniden optimizasyon için gönderilir. Bununla birlikte, SL'yi devirmeden bile - tahmin edilemeyen bir eğilim, bir düzine galibiyetin sonucunu kolayca ortadan kaldırır. Yani - bu en "düz" araçtır. Bir trendde kullanmak kabul edilemez.

Liginiz zaten herkesi aldı. Her başlıkta bununla ilgili okuyorum.
 
Sprut112 :
Liginiz zaten herkesi aldı. Her başlıkta bununla ilgili okuyorum.
okuma... sinirlerine iyi bak :-)
[Silindi]  
Maxim Kuznetsov :
okuma... sinirlerine iyi bak :-)
Yani zaman içinde her dalda
 
Sprut112 :
Liginiz zaten herkesi aldı. Her başlıkta bununla ilgili okuyorum.

Ormana git. Konu başlatıcıya müdahale etmeyin.

[Silindi]  
Roman Shiredchenko :

Ormana git. Konu başlatıcıya müdahale etmeyin.

Sinyalleriniz üzerinde çalışın ;)
 
Sprut112 :
Sinyalleriniz üzerinde çalışın ;)

:-)

Orada iş bitti - sonra yarışmalar vardı ...

[Silindi]  
Roman Shiredchenko :

:-)

Orada iş bitti - sonra yarışmalar vardı ...

Ah, şey, evet...
 

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre en iyi 20 araç:

Bakiyeye göre ilk 5 tablosu:

Ticaret kalitesi için ilk 20:

Kaliteye göre ilk 5 liste:

İlk beş, ters takip sistemleri tarafından işgal edildi. Ben bunu sevmedim. Prensip olarak, burada olağandışı bir şey olmamasına rağmen - bu tür TS'lerin kısa aralıklarla çok iyi sonuçlar verdiğini defalarca söyledim.

Tek istisna TS 442022'dir - Europound'da sabit TP-SL'li (ve başabaşa transfer) ZigZag zirvelerinde limit mevduat girişleri.

Eh, RTS sistemlerinden, GBPAUD'da fiyat ve hareketli ortalamanın ters takip (ve başabaşa transfer) kesişimine dayanarak trende karşı girişleri önerebiliriz - geçen hafta 7 işlem yaptı ve onuncudan yükseldi ikinci sıraya.
 
Sprut112 :
Liginiz zaten herkesi aldı. Her başlıkta bununla ilgili okuyorum.

Dostum, yirmi çift üzerinde çalışan ve büyük bir kazanç sağlayan mucizevi Uzman Danışmanını okumakta bir sakınca görmem. Ama hiçbir şey söylemiyorsun... Geriye ne kaldı?

Burada başarılarımı forum kullanıcılarıyla paylaşıyorum.

Üstelik, özellikle tembel olanlar için, fiyatın ve kayan fiyatın kesiştiği noktada ve fiyat kanalının kırılmasında ücretsiz uzmanlar için Codebase'e bakmayı bile düşünüyorum. Ve sonra forumun İngilizce kısmında, bu nedenle konu silindi ...

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Dostum, yirmi çift üzerinde çalışan ve büyük bir kazanç sağlayan mucizevi Uzman Danışmanını okumakta bir sakınca görmem. Ama hiçbir şey söylemiyorsun... Geriye ne kaldı?

Burada başarılarımı forum kullanıcıları ile paylaşıyorum.

Üstelik, özellikle tembel olanlar için, fiyatın ve kayan fiyatın kesiştiği noktada ve fiyat kanalının kırılmasında ücretsiz uzmanlar için Codebase'e bakmayı bile düşünüyorum. Ve sonra forumun İngilizce kısmında, bu nedenle konu silindi ...

Sadece bulmak istediğiniz yenilikleri merak ediyorum. Binlerce tüccar, ortalama bölünmelerin kesiştiği noktada bu sistemi zaten denedi. Herkes uzun zamandır artılarını ve eksilerini biliyor. Peki amaç ne?
1...282930313233343536373839404142...360
Yeni yorum