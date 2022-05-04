Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 35
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki, buna "mum" de, ne fark eder. Sonuç olarak, SL'yi ayarlamıyoruz, TP'yi ayarladık ve her mumla onu mevcut fiyata yaklaştırıyoruz.
Ve bu doğru, TP sürekli fiyata yaklaşıyor, eğer hareketi tahmin edemezsek, o zaman kayıp bölgesinde kapanacak ve bu bir eğilim ise, büyük bir kayıp.
Ligde, herhangi bir aracın bir SL'si vardır, ancak geri takip için - değeri, tarihte asla çalışmayacak şekilde alınır - kural olarak, en az birkaç günlük aralık (bazen ona kadar). Bu SL'yi devre dışı bırakmak, aracın kabul edilemez bir davranışıdır ve bundan sonra hemen yeniden optimizasyon için gönderilir. Bununla birlikte, SL'yi devirmeden bile - tahmin edilemeyen bir eğilim, bir düzine galibiyetin sonucunu kolayca ortadan kaldırır. Yani - bu en "düz" araçtır. Bir trendde kullanmak kabul edilemez.
Liginiz zaten herkesi aldı. Her başlıkta bununla ilgili okuyorum.
okuma... sinirlerine iyi bak :-)
Liginiz zaten herkesi aldı. Her başlıkta bununla ilgili okuyorum.
Ormana git. Konu başlatıcıya müdahale etmeyin.
Ormana git. Konu başlatıcıya müdahale etmeyin.
Sinyalleriniz üzerinde çalışın ;)
:-)
Orada iş bitti - sonra yarışmalar vardı ...
:-)
Orada iş bitti - sonra yarışmalar vardı ...
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk 5 tablosu:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Kaliteye göre ilk 5 liste:
İlk beş, ters takip sistemleri tarafından işgal edildi. Ben bunu sevmedim. Prensip olarak, burada olağandışı bir şey olmamasına rağmen - bu tür TS'lerin kısa aralıklarla çok iyi sonuçlar verdiğini defalarca söyledim.
Tek istisna TS 442022'dir - Europound'da sabit TP-SL'li (ve başabaşa transfer) ZigZag zirvelerinde limit mevduat girişleri.Eh, RTS sistemlerinden, GBPAUD'da fiyat ve hareketli ortalamanın ters takip (ve başabaşa transfer) kesişimine dayanarak trende karşı girişleri önerebiliriz - geçen hafta 7 işlem yaptı ve onuncudan yükseldi ikinci sıraya.
Liginiz zaten herkesi aldı. Her başlıkta bununla ilgili okuyorum.
Dostum, yirmi çift üzerinde çalışan ve büyük bir kazanç sağlayan mucizevi Uzman Danışmanını okumakta bir sakınca görmem. Ama hiçbir şey söylemiyorsun... Geriye ne kaldı?
Burada başarılarımı forum kullanıcılarıyla paylaşıyorum.
Üstelik, özellikle tembel olanlar için, fiyatın ve kayan fiyatın kesiştiği noktada ve fiyat kanalının kırılmasında ücretsiz uzmanlar için Codebase'e bakmayı bile düşünüyorum. Ve sonra forumun İngilizce kısmında, bu nedenle konu silindi ...
Dostum, yirmi çift üzerinde çalışan ve büyük bir kazanç sağlayan mucizevi Uzman Danışmanını okumakta bir sakınca görmem. Ama hiçbir şey söylemiyorsun... Geriye ne kaldı?
Burada başarılarımı forum kullanıcıları ile paylaşıyorum.
Üstelik, özellikle tembel olanlar için, fiyatın ve kayan fiyatın kesiştiği noktada ve fiyat kanalının kırılmasında ücretsiz uzmanlar için Codebase'e bakmayı bile düşünüyorum. Ve sonra forumun İngilizce kısmında, bu nedenle konu silindi ...