Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 17
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aynı zamanda bir seçenektir. En azından sihir numarası 340221 olan kablo uzmanı çok çekici görünüyor.
Eh, yine de... Bu benim "lokomotifim", o olmasaydı, Lig'in demo hesabında bir kaybım olacaktı.
Bir kereden fazla söylediğim gibi, en kararlı TS'yi seçme sorunu devam ediyor. Şimdiye kadar, sezgisel olarak, yani aslında tesadüfen çözüldü.
Hmm ... Evet, difur yok! Bir sürü seçenek var. Burada Serqey Nikitin haklı. Bu tam olarak şu anda almaya çalıştığım yol. "İyi" sonuçların bir kısmını toplam sayılarından değerlendiriyorum ve bunun "sürdürülebilirlik" olduğunu düşünüyorum. Ancak şu ana kadar olumlu bir sonuç yok. "Kararlı" olarak değerlendirdiğim TS - genellikle hızlı bir şekilde başarısız oluyor ve "kararsız" olarak değerlendirdiğim TS oldukça uzun bir süre çalışıyor. Doğru, burada kriter olasılıksal, peki, şimdilik - istatistik topluyorum ...
IMHO, tüm bunlar zahmetli. Orada, belki de, bir yığından, onlara yapışmak ve ticaret yapmak için teklif vermek için bir dizi GERÇEK ŞEKERLEME ... :-)
Onları ne zaman kapatacağını bilmek ve müzayedeye yenilerini bağlamak...
BİR GRAIL TS GEREKLİDİR, belki de çok özel ticaret koşullarına sahip birkaç çeşidi ... BURADA aşırıya kaçıyor.
"İyi" sonuçların toplam sayısından çıkan kısmını değerlendiriyorum ve bunun "sürdürülebilirlik" olduğunu düşünüyorum. - burada her şey belirsiz, buzdağının görünen kısmı gibi - şu anda karlı, dibi - boşalıyor ve karlı olanların kârla ticaret yapmaya devam ettiği bir gerçek değil, kurumuş ve bazılarının yer değiştirmeyeceği bir gerçek ... Sonuç olarak, bu yaklaşımla kar edin.. İşte seçenekler ... genel olarak bir sinyale ihtiyacınız var ...
Eh, yine de... Bu benim "lokomotifim", o olmasaydı, Lig'in demo hesabında bir kaybım olacaktı.
Bir kereden fazla söylediğim gibi, en kararlı TS'yi seçme sorunu devam ediyor. Şimdiye kadar, sezgisel olarak, yani aslında tesadüfen çözüldü.
Bana öyle geliyor ki sadece 4 karakter bırakılmalı. Gerisi sadece aşağı sürükleyin
heh...
George'un yardıma ihtiyacı var...
Başlangıçta, elbette, bu konudaki girişim konusunda şüpheliyim. Ama ya eğer? Grail , o çok...
İşte öneriler:
1. Belirli bir istikrar kriteri geliştirmek işe yaramaz, bu konuda kafa karıştıracak bir şey yok.
2. Ligdeki tüm çiftler için yalnızca BİR strateji bırakın.
3. Katılımcıları yalnızca en kötü durumda, ay sonunda değiştirin ve tek bir düşüş sonucu değil.
Şimdilik, hepsi bu.
Bana öyle geliyor ki sadece 4 karakter bırakılmalı. Gerisi sadece aşağı sürükleyin
Ayrıca bir "ejderha" eklerdim - GBPJPY
George Merts'in fotoğrafı.
... Ve her durumda - bu bir optimizasyon. Yani, fiyatın davranışına bağlı olarak en iyi ayar parametrelerinin seçimi.
Optimizasyon, en iyi parametreleri değil, en iyi parametre değerlerini seçmekle ilgilidir. Parametreler strateji tarafından sunulur. Strateji iyi değilse , parametreleri optimize etmenin bir anlamı yoktur. Değil mi?
Genel olarak, tüm bunlar robotların şampiyonasına benzer. İlginç bir girişim.
BİR GRAIL TS GEREKLİDİR, belki de çok özel ticaret koşullarına sahip birkaç çeşidi ... BURADA aşırıya kaçıyor.
"İyi" sonuçların toplam sayısından çıkan kısmını değerlendiriyorum ve bunun "sürdürülebilirlik" olduğunu düşünüyorum. - burada her şey belirsiz, buzdağının görünen kısmı gibi - şu anda karlı, dibi - boşalıyor ve karlı olanların kârla ticaret yapmaya devam ettiği bir gerçek değil, kurumuş ve bazılarının yer değiştirmeyeceği bir gerçek ... Sonuç olarak, bu yaklaşımla kar edin .. seçenekler var ... genel olarak bir sinyale ihtiyacınız var ...
Bir sinyal var, ücretsiz.
" Graal TS" - Bunun olmayacağına ikna oldum. Herhangi bir aracın kazanma ve boşaltma periyotları olduğunu ve boşaltma periyotlarının DAİMA daha uzun olduğunu zaten söylemiştim. Ve her zaman kârlı olmanın tek yolu, o an çalışan araçlar arasında sürekli geçiş yapmaktır.
"Araç sayısıyla boğuşmak" - böyle bir şey değil. Araç sayısı gerekli ve yeterlidir. Ben zaten bahsettim. İki yönümüz var - eğilimle ve karşı. Dört eşlikimiz var - doğrudan geri takip, sabit TP-SL, çevirmeler. Girişler için iki seçeneğimiz var - ya EMA ile fiyatın kesişimi ya da PriceChannel sınırına dokunma. Toplam - 2x4x2 = sembol başına 16TS. Yakın zamana kadar test ettiğim tüm TS'ler bu 16'dan birine uyuyor. Herhangi bir TS'deki işlemlerin bu on altıdan birindeki işlemlere yakın olması için her zaman bu tür parametreleri seçebilirsiniz.
Geçenlerde, kanalın sınırlarındaki tortulardaki girişlerin, kullanılanlardan önemli ölçüde farklı olduğuna ve bunların ne birinciye ne de ikinciye indirgenemeyeceğine dikkat çektim. Dolayısıyla bu başka bir girdi ve şu anda böyle bir girdiyi TS Ligi'ne bağlamak için çalışıyorum. (Büyük olasılıkla, bir hafta içinde böyle bir girdiye sahip ilk TS, TS Ligi'nin genel demo hesabına gönderilecektir.)
Yani, sembol başına 24 araç çıkıyor. 28 karakter ile Lig TS "tanıdık". Yani şu anda 448 aracımız var. Gecikmelerle girişin tam bağlanmasından sonra 672 araç olacak. Tüm sistemler - sürekli bir demo hesabı üzerinde çalışmalı ve izlenmelidir. Kabul edilemez davranış gösteren araçlar hemen yeniden optimize edilir. En iyi sonuçları gösteren araçlar, raporlama derecesine ve sinyale gider.
Seçimin iki kritere göre yapılması gerektiğini düşünüyorum - denge çizgisinin "güzelliği" ve işin istikrarı. "Güzellik" parametresi resmileştirildi ve bu gösterge bana mükemmel uyuyor. "Kararlılık" parametresi hala "havada asılı", aslında, bu parametreye göre seçim sezgiseldir ve kendiniz görürsünüz - optimal olmaktan uzaktır. Geçen hafta sinyal üzerine, iki araç aynı anda kabul edilemez davranışlar sergiledi, sinyalden çıkarıldı ve yeniden optimizasyon için gönderildi, ardından Lig'in genel demo hesabına gidecekler.
Bana öyle geliyor ki sadece 4 karakter bırakılmalı. Gerisi sadece aşağı sürükleyin
Geçen haftaya kadar sinyal üzerinde 7 araç çalıştı:
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442921; Symbol: AUDCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 343221; Symbol: CHFJPY
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 342641; Symbol: EURAUD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442320; Symbol: EURCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 240141; Symbol: EURUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 340221; Symbol: GBPUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 440650; Symbol: USDCHF
Ne yazık ki, geçen hafta - ilk ikisi kabul edilemez bir düşüş gösterdi ve çalışmayı durdurdu. Onları yeniden optimize etti ve demo hesabına gönderildi.
Şimdi bunların yerine ne koyacağımı şaşırdım.
heh...
George'un yardıma ihtiyacı var...
Başlangıçta, elbette, bu konudaki girişim konusunda şüpheliyim. Ama ya eğer? Grail, o çok...
İşte öneriler:
1. Belirli bir istikrar kriteri geliştirmek işe yaramaz, bu konuda kafa karıştıracak bir şey yok.
2. Ligdeki tüm çiftler için yalnızca BİR strateji bırakın.
3. Katılımcıları yalnızca en kötü durumda, ay sonunda değiştirin ve tek bir düşüş sonucu değil.
Şimdilik, hepsi bu.
1. Denge çizgisinin "güzelliği" için de aynı şey söylendi. Ancak böyle bir kriter geliştirilmiştir. Sürdürülebilirlik, "güzellik" kadar belirsiz bir kriterdir. Şimdiye kadar hiçbir şey icat edilmedi, ancak bu, farklı yaklaşımları denememek için bir neden değil.
2. HAYIR. İlk olarak, her çift - davranışını gösterir. Ve güçlü bir şekilde düz bir çift üzerinde güçlü bir eğilim gösteren bir TS kullanmak (diyelim ki, doğrudan takip eden herhangi biri) kendinizi açıkça kayıplara mahkum ediyor. Ya da tam tersi, eğilime eğilimli bir çiftte güçlü bir düz TS kullanın (diyelim ki, herhangi bir ters izli). TS Ligi'nin genel hesabında - tüm 448 (bir süre sonra 672) TS HER ZAMAN çalışacaktır. Görevimiz bu "havuzdan" en iyisini seçmek. Her çift için, büyük olasılıkla 28 araçtan birinin en iyisi olacağı açıktır. Ancak eminim diğer çiftler için bambaşka bir araç en iyisi olacaktır. Bu yüzden tüm araçların her zaman üzerinde çalıştığı bu ortak hesaba ihtiyacımız var ki seçim yapabilelim. "Futbol ligi" ilkesi. Sürekli antrenman yapan oyuncular var. Sadece en iyiler "ekibe" gidecek. Ancak bu, Lig'deki en kötüleri kovmak için bir neden değil.
3. Ay sonunda katılımcılar değişirse, bu ay içinde çok fazla sorun çıkarabilirler. Ve şimdi iyi görüyorum. Bu nedenle, katılımcılar ilk kabul edilemez davranışta HEMEN müzayededen çıkarılır. Şu anda iki yıllık bir tarihsel dönem kullanıyorum. İlk yılda ayarlar, ikinci yılda ileri dönem seçilir. Bu iki yıl boyunca, üç kritik parametre sabitlenir: en büyük düşüş, SL'nin en büyük kuyruğu, maksimumu güncellemek için en fazla işlem sayısı. Bu parametreler iki yıl içinde gerçekleştiyse, tekrar olabileceği anlamına gelir diye düşünüyorum. Ancak bu parametrelerden herhangi biri aşılır aşılmaz, bu, aracın DERHAL ticaretten kaldırılması için bir nedendir. İki yıl boyunca olmadı, ama şimdi oldu ve DONANIM'ın "geçici delilik" olduğunu düşünmeliyiz ??? Normal sonuçlar gösteren ve sınırlayıcı parametrelerini aşmayan bir sürü araç olduğu düşünülürse? Numara. TS, ilk, bir ve tek kabul edilemez düşüşte (ya SL kuyruğunda ya da maksimum bakiyeyi güncellemeden işlem kuyruğunda) hemen alım satımdan çekilir.