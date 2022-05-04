Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 38
Yani her zamanki takip eden durağı söyleyin. İçinde yapılandırılabilen tek şey bir adım, bir aralık veya başa baş olarak ayarlanmış
Yani bir nevi diyorum - sondaki durma. Sadece takip eden SL ve takip eden TP aslında farklı, aslında zıt sistemlerdir. İlki, güçlü eğilim gösteren alanlar ve semboller üzerinde harika çalışıyor. İkincisi, tam tersine, dairede iyi çalışıyor. Buna göre Lig'de her iki sistem de farklı sistemlerde kullanılıyor ancak aralarında ayrım yapmak için direkt (Direct Trailing Stop, DTS) ve reverse (Reverse Trailing Stop, RTS) adını verdim. Her şey.
Ve "kişiselleştirebilirsin" hakkında - seçenekleri büyük ölçüde küçümsüyorsun. Aynı adım diyelim - sabit olabilir, değişken olabilir, puanla ölçülebilir, yüzde olarak olabilir, oynaklık paylarında olabilir, dışa bağımlılıkları olabilir... Gerisi bu kadar. aynısı. Ancak TS Ligi'nde maksimum basitlik için çabalıyorum. Bu nedenle, yalnızca bir son ayar parametresi vardır - kapanmadan önceki maksimum çubuk sayısı. Takip eden adım ve aralık, seçilen çubuk sayısı için takip kesinlikle sona erecek şekilde seçilir (iyi veya fiyat seviyeye daha erken dokunursa daha erken).
Bilgisayar, tüm araçlar için bu kadar çok hesaplamadan çıldırmayacak mı?
Şerif, Kızılderililerin sorunlarıyla ilgilenmiyor.
DC karşı çıktığında ilgilenebilirler. Sert SL & TP koymak çok daha kolay ve orada bir şeye eşlik ettiğimden endişe etmeyin. Refakat etmek, kontrol etmek demektir ve takip ederken, sadece umuyorum
Sabit TP ve SL de refakatçidir. Tüm araçlarımda her zaman hem TP hem de SL bulunur. Sadece sabit TP-SL'nin eskort olduğu yerde - değişmezler. Ve izlemenin durakların varlığı anlamına gelmediği durumlarda (örneğin, ters takip SL'nin varlığı anlamına gelmez) - orada duraklar, tarihsel döneme dokunmayacak şekilde yerleştirilir. Ve gerçek işte otlatmaları mücbir sebep olarak kabul edilir, ardından TS ticaretten çıkarılır ve yeniden optimize edilir.
Ve DC... Optimizasyondan bahsettiğinizi sandım... Çalışma sırasındaki sorunlar nelerdir? Bir onay işareti geldi - tüm 672 araç için sırayla işleniyor. Aynı zamanda, "en hızlı" TS'ler M15 zaman diliminde çalışır, yani her 15 dakikada bir yanlış hesap yaparlar. Araçların çoğu H1'de çalışıyor. Keneler üzerinde çalışan soyucularla, tarih test cihazında bile hiçbir şey alamadım.
İz olması gereken yerde - ayarlanan çubuk sayısına kademeli olarak yaklaşacak şekilde tutarlı bir şekilde hesaplanır. Alım satım işlemlerinin gerçekleştirileceği tüm TS'ler, talepleri bir kuyruğa yerleştirir. Tüm istekler gönderildikten sonra sırayla yürütülür. Her yerde yük çok küçük. VPS'de dokuz terminalim var ve yük her zaman izin verilen sınırlar içinde. Evde - üç terminal artı bir torrent istemcisi eski bir AMD Sempron bilgisayarında - iyi çalışıyorlar.
Optimizasyon sırasında yük gerçektir, Core-i7'deki 12 iş parçacığı geçmişteki tüm seçenekleri hesaplarken ... Ama bilgisayarım orada çalışıyor ve bunlar onun Hint sorunları.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
İşlem kalitesine göre ilk 5 grafiği:
Yani geçen hafta işler pek değişmedi. Daha önce olduğu gibi, ilk beşten dördü ters takip sistemleri tarafından tutuluyor. Her ne kadar, geri izlemenin özünü sevmesem de (hatırlatmama izin verin, hiçbir SL'nin yerleştirilmediği, bir TP'nin ayarlandığı ve her çubukla TP'nin mevcut fiyata hareket ettiği bir TS'ye geri izleme diyorum).
İlk sırada TS 740142 - zikzak zirvelerinde eurodolar üzerinde ters takip ile stop-loss girişleri yer alıyor. Geçen hafta dört işlem yaptı, ticaretin kalitesini biraz düşürdü, ancak en iyisi olarak kaldı. Bu sistem bir ay önce sıralamada ortaya çıktı, hemen ikinci sıraya girdi, bir hafta önce ilk sıraya taşındı ve o zamandan beri elinde tutuyor.
İkinci sırada TS 740642 yer alıyor - USDCHF'de ters takip ile ZigZag zirvelerindeki duraklarla çıkışlar. Bu sistem yeni bir derecelendirmedir, şimdiye kadar toplamda sadece 12 işlem yaptı, ancak hemen ikinci sıraya girdi, önceki ikinci sıradaki - TS 642750 - girişleri trendin tersine hareket ettirdi, trend EMA'nın kesişimi tarafından belirlenir. ve fiyat, GBPAUD üzerinde bir ters takip ile.
TS 442022, beşinci sıradan dördüncü sıraya yükseldi - sabit TP-SL ile zikzak zirvelerinde limit mevduat ve europound'da başabaş transfer ile girişler. Bu sistem geçen hafta iki işlem yaptı ve ticaretin kalitesini biraz yükseltti.
İlk beş TS 740650 ile tamamlanır - EMA ve mevcut fiyatın USDCHF'de ters takip ile kesişmesiyle belirlenen trend girişleri. Bu sistem, derecelendirmenin "kıdemlisi" dir, ilk sıraya yükselmez, ancak düzenli olarak ilk beşe girer. Ancak bu TS "yavaş", geçen hafta tek bir işlem yapmadı, bu nedenle ticaretinin kalite göstergesi biraz düştü ve üçüncü sırayı kaybetti.
Soru kalır - 672'den nasıl - gerçek hayatta ticareti elbette en iyi şekilde ayırt etmek?
Bu IMHO çok zahmetli ... mümkünse.
Bunun üzerine ciddi para bahse girmek korkutucu... :-)
Küçük hacim de gerçekçi değil çünkü. çok fazla var ve hacim artık küçük değil ... :-)
Sinyal bekleniyor...
"Çok dağınık" ne demek? Ve hacim hakkında - hiçbir şey anlamadım.
Bir dizi sistem var. Hepsi demoda minimum hacimle çalışır. Aynı zamanda, orada kafa derisi yok, keneler, yayılıyor - bu önemsiz. Bu nedenle, demodan gerçeğe geçiş - aracın davranışında bir değişikliğe neden olmaz. Örneğin, spreadlerdeki fark nedeniyle bazı işlemlerin kaçırılması mümkündür, ancak bunun güçlü bir etkisi olmamalıdır.
Gerçekte - en iyilerinden bazıları yerleştirilmelidir, bir kereden fazla söyledim, 20/80 kuralı Lig'de çok net bir şekilde görülüyor - sistemlerin sadece beşte biri az çok karlı bir şey gösteriyor. Ve çoğunluk - "sıfır civarında takıl", hatta bir kayıp bile olsa, tarihte hata ayıklanmış gibi görünüyorlar.
Sinyale gelince - yine, sinyale hangi araçlar konulmalı? Sezgisel olarak seçtiklerim? Sezgilerim beni düzenli olarak başarısızlığa uğratıyor. Daha güvenilir bir şeye güvenmemiz gerekiyor.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Kalite için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Geçen seferden bu yana büyük değişiklikler oldu:
Derecelendirmenin yeni üyesi - TS 543122 - pound frangı zikzak doruklarında limit mevduat üzerinde darbeler hemen ilk sırada yer aldı. Sistem, Kasım ortasından itibaren devreye alındı ancak hiçbir şekilde reytinge giremedi. Ancak, geçen hafta boyunca, birkaç başarılı işlem yapıldı ve sistem, önceki kazananı geride bırakarak ticaretin kalitesini önemli ölçüde artırdı.
İkinci sırada TS 470642 yer alıyor - USDCHF'de takip eden TP ile ZigZag zirvelerinde döşemeyi durdurarak girişler. Bu sistem geçen haftanın galibiydi, geçen hafta 4 işlem yaptı ve ticaret kalitesini biraz artırsa da yeni bir kazanan tarafından geçildi.
Üçüncü sırada da sıralamada yeni gelen var. TS 742450 - GBPCAD'de EMA ve ters takipli fiyatın kesişimine dayalı bir itme çubuğuna girişler. Bu TS, Ekim ayının başında piyasaya sürüldü, ancak çok yavaş ve derecelendirmeye girmek için gerekli 10 işlemi yalnızca bu hafta kazandı. Aynı zamanda ticaretinin kalitesi de çok yüksektir.
Ve dördüncü sırayı yeni gelen TS 743622 - GBPNZD'de ters takip ile zikzak zirvelerinde duraklarla girişler. TS oldukça yakın bir zamanda, sadece Kasım ayının ikinci yarısında piyasaya sürüldü ve geçen haftanın sonunda reytinge girmek için gerekli olan sadece 10 işlem yapmayı başardı. Ama aynı zamanda çok kaliteli bir ticaretle.
Beşinci sıra - TS 242352 - EURCAD zikzağının zirvelerindeki limit mevduatların tersine çevrilmesi. Aynı zamanda, Ekim ayının ortasında başlatılan "yavaş" bir sistemdir ve dördü geçen hafta olmak üzere şimdiye kadar yalnızca 15 işlem yapmıştır. Bu onun hemen 12. sıradan beşinci sıraya keskin bir şekilde yükselmesine izin verdi.
"Çok dağınık" ne demek? Ve hacim hakkında - hiçbir şey anlamadım.
anlamda - yazarken "sezgisel olarak" zahmetli ve sezgisel olarak daha da zahmetli değil ...
ve dürüst olmak gerekirse, bu tür temel şeylere ciddi para yatırmak da korkutucu ... bugün optimizasyondan sonra çalışıyor - yarın çalışmıyor ve hemen gerçek hayatta akabilir ...
Prensip olarak, 1 numarayı sevdim - sınırlardaki kanal, grafikler - bir şekilde bana şampiyonluğu hatırlattı ... :-)
Hacim - bu, seçilen TS'nin TOPLAM HAVUZUNUN NİHAİ işlemlerinin hacmidir.