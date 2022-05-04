Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 46
birkaç gün önce robotta üçüncü izlemeyi açtınız)
Bu benimle ilgili değil, ne yazık ki sıfıra eğilimli olan aracınızın etkinliği ile ilgili. Ve ben eşitlikle iyiyim
Diyorum ki - bundan sonra başkalarına 50 dolara sattığınız Expert Advisor'ı sonuçlandırmak için yardım için benimle iletişime geçmeniz çok küstahça değil mi?
Ve aracın etkinliği... 672'den hangisinden bahsediyoruz? Orada, 20/80 kuralı tam büyüme halinde çalışır ve yalnızca 50TC iyi sonuçlar verir. Gerisi - ya "sıfırın etrafında sallanır" ya da güvenle birleşir. Aksi nasıl olabilirdi, Lig'de sistemlerim tüm , üstelik zıt teknikler üzerinde çalışıyorsa! Şu anda sembolde bir trend varsa, trend olan TS'lerin kazanacağı ve düz olanların birleşeceği açıktır. Düz ise - o zaman tam tersi, trend olanlar birleşecek, düz olanlar kazanacak. Eğer "ne bu ne de bu" - o zaman bir yayılmanın varlığı nedeniyle TÜM sistemler birleşecektir! Bütün bunları çok iyi gözlemliyorum ve tam da istediğim sonucu elde ettiğimi düşünüyorum.
Bir kereden fazla söyledim - daha önce, çalışıyor gibi görünen Uzman Danışmanımın çalışmayı bıraktığını görürsem, bir sersemliğe düştüm ve sarsıcı "koltuk değneği ekleme" girişimleri başladı. Aslında - şu anda kendiniz bu moddasınız - bir Uzman Danışman satın aldınız, bu güvenilir olarak tanıtılmış gibi görünüyordu, hatta bana övündü, diyorlar ki, bir grup çift üzerinde çalışıyor. Artık, fazla kalanın er ya da geç birleşeceğine ikna oldunuz. Ve - bakın, buna koltuk değneği eklemek için sarsıcı girişimler başlattınız. Üstelik bunu ücretsiz olarak yaptırmaya çalışıyorsunuz. Açık olurdu ve katılımcılara isim vermezdi - hatta size yardım ederlerdi .
Ve bu hissi çok iyi hatırlıyorum. Ancak League ile artık buna sahip değilim - DAİMA kâr gösteren TS'ye sahibim. Şimdi "ne yapmalı" sorusu ve titreme ortaya çıkmıyor - bu araç çalışmıyor, bir düzine çalışan aracım var. "Futbol sahasının üzerine çıktım" ve uzun süredir "topla koşmadım". Şimdi benim görevim, araçları seçmek için bir metodoloji geliştirmek. Üzerinde çalıştığım şey bu.
Strateji değişti ve buna göre gösteri izleme, buradaki sorun nedir?
strateji değişti = yeni bir robot, bir kişinin MA tarafından bir robot satın aldığını ve bir sonraki montajın (güncellemenin) MACD'de yayınlanacağını biraz anlıyor musunuz? ya da sadece bir ters MA?
bu yüzden Pazar'a ücretli bir giriş teklif ediyorlar, böylece aptal bir kafa en azından oraya ne koyacağını biraz düşünecek.
bu durumda pazarda
Bir araçtan diğerine atlamak için ne kadar para gerekir?
Bir satırı yorumlayın ve diğerinin yorumunu kaldırın.
İşte AUDCAD sembolü üzerinde çalışan gerçek EA kodu:
Araçların beyan edildiği 24 hat var. Yalnızca bir tanesi yorumsuzdur - EMA temelinde çalışan düz bir ters TS. Bunu yorumlayıp başka birinin yorumunu kaldırırsanız, başka bir TS çalışacaktır. Aynı anda birkaç yorumu kaldırabilirsiniz - aynı anda çalışacaklar.
Yeniden optimizasyon, daha sonra kütüphaneden TS'nin koduna "sıkıca çakılan" TS ayarlarını bulmaktan oluşur, yeniden derleme gerçekleşir - ve tekrar savaşa.
Bir demo sinyali açar ve her şeyi gösterir, aksi takdirde inandırıcı olmaz
Hadi ama sen".
672 sinyali açmam gerekiyor. Bu inandırıcı olacaktır. Ama o kadar kaynağım yok. Ligin "en yüksek" bölümünü ele alsak bile - şu anda orada en iyi 110 araç çalışıyor, ancak bu kadar çok sinyal açma fırsatı yok. Bir hesap çerçevesinde - birçok TS aynı anda benim için çalışabilir (ve sonra bazı zorluklar var, hesaba 500'den fazla sipariş verilemez - bu nedenle Lig'in üç bölüme ayrılması gerekiyordu. ).
Tabii ki, scalper'ım olmadığı ve bir veya iki dakikalık yürütme gecikmesinin bir rolü olmadığı için - yüz hesap açma seçeneği var ve uzman bunlar arasında geçiş yapacak, durumu analiz edecek ve gönderecek. her hesaba ticaret emirleri - ancak bu çok karmaşık ve zor bir iştir, hangi amaçla başlamalı? İnsanların bazı sinyallerin kâr gösterdiğine ikna olması için mi? (672 araçtan sadece 50'sinin güvenle yaptığını hatırlatmama izin verin).
Arkadaş yok. İlgilenenler için en iyi TS'nin çalıştığı (şu anda 110) TS League'in en üst ligi hesabına kolaylıkla yatırım şifresi verebilirim. İşlemleri seçin ve sistemlerin nasıl çalıştığını görün. Ama - kimse arzuyla yanmıyor.
Garip - bana bir yatırım şifresi bir sinyalden çok daha iyi gibi geldi ... Ama görünüşe göre yanılıyorum.
Bu arada, gerçekten, foruma bir soru:
Liga TS hesabına sinyal yerine yatırım şifresi öneriyorum. Kimsenin ihtiyacı var mı? (Kimsenin yapmadığından şüpheleniyorum.)
Buradaki sorun, Ligin tüm TS'lerinin aynı anda bu hesap üzerinde çalışması ve ayrı bir sistemin ticaretini görebilmek için istediğiniz sihir için anlaşmaları seçmeniz gerekiyor. Kimsenin bununla uğraşmak istemediğinden şüpheleniyorum. Ancak, kimse ortalığı karıştırmak istemediğinden, geriye sadece Excel raporlarım kalıyor. Ya onlar, ya da bir yatırım şifresi, dileyenler çözsün.
Ya da bir seçenek sunun. Düşünmek.
