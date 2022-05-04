Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 245

Yeni yorum
[Silindi]  
Georgiy Merts :

Ben kötü, kötü bir tüccar ve kötü bir programcıyım.

evet tartışamazsın
 
Vladimir Baskakov :
evet tartışamazsın

yeryüzü nasıl böyle yıpranır, tüm hesapları gizler ve ticaretin sonuçlarından bahseder.

onlara baktım, 10 parça vardı

Dasha, burada moderatörlerden biri kadınlardan hoşlanmıyor, orada deneyin

[Silindi]  
Fast235 :

yeryüzü nasıl böyle yıpranır, tüm hesapları gizler ve ticaretin sonuçlarından bahseder.

onlara baktım, 10 parça vardı

Dasha, burada moderatörlerden biri kadınlardan hoşlanmıyor, orada deneyin

Az önce başka bir foruma gittim, oruçlardan bıktım
 
Vladimir Baskakov :
Az önce başka bir foruma gittim, oruçlardan bıktım

Evet, evet ... Zaten gitmeyeceksin ...

Peki, iflas et Emelya, haftan ...

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Evet, evet... Nasılsa gitmeyeceksin...

Peki, iflas et Emelya, haftan ...

Yarı ligin 1 dolar kazandığında ayrılacağım
 
Vladimir Baskakov :
Yarı ligin 1 dolar kazandığında ayrılacağım

zaten birçok kez gittin, erkek değilsin. kadın muhtemelen iyi olacak, moderatörü yanınıza alın, haterin karısı, Volchansky'nin dönmesine izin verin

 
Vladimir Baskakov :
Yarı ligin 1 dolar kazandığında ayrılacağım

Uzun bir süre beklemeniz gerekecek... Gösterge nasıl çalışabilir?

Demoda değil, gerçek bir hesapta kazanabilirsiniz!

 
Georgiy Merts :

Uzun bir süre beklemeniz gerekecek... Gösterge nasıl çalışabilir?

Demoda değil, gerçek bir hesapta kazanabilirsiniz!

Gösterge geçerli bir ticari ürün haline gelirse ne olur?

 
aleger :

Gösterge geçerli bir ticari ürün haline gelirse ne olur?

Ancak bu, ticaret yaparak değil, yazılım ürünleri satarak para kazanmaktır - bu da gerekli bir şeydir, ancak önemli ölçüde farklı bir şeydir.

 

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Bakiyeye göre ilk beş grafik:

Ticaret kalitesi için ilk 20:

Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:

En az 50 işlem içeren en eski TS :

En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:

1...238239240241242243244245246247248249250251252...360
Yeni yorum