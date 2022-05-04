Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 245
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben kötü, kötü bir tüccar ve kötü bir programcıyım.
evet tartışamazsın
yeryüzü nasıl böyle yıpranır, tüm hesapları gizler ve ticaretin sonuçlarından bahseder.
onlara baktım, 10 parça vardı
Dasha, burada moderatörlerden biri kadınlardan hoşlanmıyor, orada deneyin
yeryüzü nasıl böyle yıpranır, tüm hesapları gizler ve ticaretin sonuçlarından bahseder.
onlara baktım, 10 parça vardı
Dasha, burada moderatörlerden biri kadınlardan hoşlanmıyor, orada deneyin
Az önce başka bir foruma gittim, oruçlardan bıktım
Evet, evet ... Zaten gitmeyeceksin ...
Peki, iflas et Emelya, haftan ...
Evet, evet... Nasılsa gitmeyeceksin...
Peki, iflas et Emelya, haftan ...
Yarı ligin 1 dolar kazandığında ayrılacağım
zaten birçok kez gittin, erkek değilsin. kadın muhtemelen iyi olacak, moderatörü yanınıza alın, haterin karısı, Volchansky'nin dönmesine izin verin
Yarı ligin 1 dolar kazandığında ayrılacağım
Uzun bir süre beklemeniz gerekecek... Gösterge nasıl çalışabilir?
Demoda değil, gerçek bir hesapta kazanabilirsiniz!
Uzun bir süre beklemeniz gerekecek... Gösterge nasıl çalışabilir?
Demoda değil, gerçek bir hesapta kazanabilirsiniz!
Gösterge geçerli bir ticari ürün haline gelirse ne olur?
Gösterge geçerli bir ticari ürün haline gelirse ne olur?
Ancak bu, ticaret yaparak değil, yazılım ürünleri satarak para kazanmaktır - bu da gerekli bir şeydir, ancak önemli ölçüde farklı bir şeydir.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu: