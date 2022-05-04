Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 240

[Silindi]  
Roman Shiredchenko :

NUMARA! POMPALANMIŞ!!! SADECE BİR AY ZATEN!!! SUNUYORUM - "SİZ" ÜZERİNE.


İzlemeye bağlanmak zor mu?
Tamam, TC nasıl olduğunu bilmiyor, ama sonra sen
 
Vladimir Baskakov :
İzlemeye bağlanmak zor mu?
Tamam, TS nasıl olduğunu bilmiyor, ama sonra sen

Ocak ayından itibaren PAMM izleme olacak. 2020

 

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Bakiyeye göre ilk beş grafik:

Ticaret kalitesi için ilk 20:

Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:

En az 50 işlemle en eski 20 araç

En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu

[Silindi]  
Bu on yıl için izleme planlanıyor mu?
 

Vladimir Baskakov :
Bu on yıl için izleme planlanıyor mu?

Yazdıklarım bana yetiyor.

Ahtapotlar ve Dashalar, herhangi bir sistem veya setleri tarafından izlenerek kendileri için bir sinyal açabilir - yürütülebilir bir modül sağlanır, kayıt kodları ücretsizdir.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Elbette izlemeyi beklemeyeceğiz.
Modülü ve kodları herkese açık hale getirin. Bu bir kamu şubesi, öyle olmalı. mevcut, araca başka talepler olmadan
 
Georgiy Merts :

George - IMHO, trollerle uğraşma... :-)

PAMM sinyalleri için hala gerekli (faydalı) ... :-)

Ve böylece ... size getirecekler, gergin olacaksınız ve psikolojik bir patlamaya bir dal atacaksınız ... ıstırabı sinyalsiz bırakarak ... :-)

Lütfen sakin ol...

Yakında hesabım için kayıt kodları isteyeceğim, izleme sağlayacağım.

 
Georgiy Merts :


ilginç olabilir-


 
Roman Shiredchenko :

Lütfen sakin olun...

Yakında hesabım için kayıt kodları isteyeceğim, izleme sağlayacağım.

Sorun yok. hepsi olacak

