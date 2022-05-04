Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 240
NUMARA! POMPALANMIŞ!!! SADECE BİR AY ZATEN!!! SUNUYORUM - "SİZ" ÜZERİNE.
İzlemeye bağlanmak zor mu?
Ocak ayından itibaren PAMM izleme olacak. 2020
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu
Bu on yıl için izleme planlanıyor mu?
Yazdıklarım bana yetiyor.
Ahtapotlar ve Dashalar, herhangi bir sistem veya setleri tarafından izlenerek kendileri için bir sinyal açabilir - yürütülebilir bir modül sağlanır, kayıt kodları ücretsizdir.
George - IMHO, trollerle uğraşma... :-)
PAMM sinyalleri için hala gerekli (faydalı) ... :-)
Ve böylece ... size getirecekler, gergin olacaksınız ve psikolojik bir patlamaya bir dal atacaksınız ... ıstırabı sinyalsiz bırakarak ... :-)
Lütfen sakin ol...
Yakında hesabım için kayıt kodları isteyeceğim, izleme sağlayacağım.
ilginç olabilir-
Sorun yok. hepsi olacak