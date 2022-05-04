Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 242
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sorun, modeli bulmakta değil, durağan olmamasındadır.
Bir süredir piyasayı doğru tanımlayacak bir model bulmak oldukça mümkün. Ancak, bu uzun sürmeyecek. Model anlamsız. TÜM olası modellere sahip olduğumuzda - bunlardan biri çalışmayı bırakır bırakmaz, diğeri çalışmaya başlar. Ve modeller sürekli iş yapıyorsa - bu değişikliği görebiliriz.
Ve her zaman işe yaradığını bulduğunuz modele ihtiyacınız yok. Herkesin mükemmelliğe uyum sağlaması ve enginliği kavramaya çalışması için ne var? Modelinize uyan bir durum olduğunda bulun ve ticaret yapın. Ve gerisini atla. Ve beklemeye devam et. Bu hoşuma gidiyor.
Ve her zaman işe yaradığını bulduğunuz modele ihtiyacınız yok. Herkesin mükemmelliğe uyum sağlaması ve enginliği kavramaya çalışması için ne var? Modelinize uyan bir durum olduğunda bulun ve ticaret yapın. Ve sadece gerisini atla. Ve beklemeye devam et. Bu hoşuma gidiyor.
Ve bu program nedir?
Sorunun "model altında durumu tanımlamak" olduğundan bahsetmiyorum bile.
Ve bu program nedir?
Sorunun "model altında durumu tanımlamak" olduğundan bahsetmiyorum bile.
Birikimleri dağıtmaya çalışan benim. Doğru, bu sefer anlaşmanın risklerini fazla abarttı. Depozitonun %300-500'ü ile çok çalıştım. Bu tür risklerle, bir anlaşma için yeni açılan bir spread'in, mevduatın %10'unu yediği, bana karşı sadece 15 puanlık bir hareketin fonları %50 oranında azalttığı ve 30 puanın hesabı sıfırladığı açıktır. Ama 4 ay çalıştım ve hesabı 28 kat artıran yüzlerce işlem yaptım. Sistemin üzerine kurulduğu model çalışıyor. Ve nasıl belirlenir, herkes belli bir zaman ve çaba harcayarak bulabilse de yardımcı olabilirim.
Birikimleri dağıtmaya çalışan benim. Doğru, bu sefer anlaşmanın risklerini fazla abarttı. Depozitonun %300-500'ü ile çok çalıştım. Bu tür risklerle, bir anlaşma için yeni açılan bir spread'in, mevduatın %10'unu yediği, bana karşı sadece 15 puanlık bir hareketin fonları %50 oranında azalttığı ve 30 puanın hesabı sıfırladığı açıktır. Ama 4 ay çalıştım ve hesabı 28 kat artıran yüzlerce işlem yaptım. Sistemin üzerine kurulduğu model çalışıyor. Ve nasıl belirlenir, herkes belli bir zaman ve çaba harcayarak bulabilse de yardımcı olabilirim.
Peki bu gerçek mi yoksa en azından bir demo mu?
Yoksa test sonucu mu?
Peki bu gerçek mi yoksa en azından bir demo mu?
Yoksa test sonucu mu?
photoshop
Peki bu gerçek mi yoksa en azından bir demo mu?
Yoksa test sonucu mu?
Tabii ki gerçek. Tüm onaylarım var. İşte ilk denememin onayı; , Girişin o kadar doğru olduğunu görün ki 4 ay içinde fonlarda neredeyse hiç düşüş yok. Ben oynayana kadar. Skoru 28 kat artırmanın mümkün olduğu ikinci denemede aynı durum. Sistem mükemmel çalışıyor, psikoloji başarısız oluyor. Ve yüzlerce işlemden bahsediyoruz.İşte ikinci denemenin raporu Brüt Kar: 423,21 Brüt Zarar: 151,95 Toplam Net Kar: 271,26
Kar Faktörü: 2,79 Beklenen Kazanç: 0,95
Mutlak Düşüş: 1,34 Maksimum Düşüş: 32,46 (%24,79) Göreli Düşüş: %55,11 (10,63)
Toplam İşlemler: 285 Kısa Pozisyon (kazanılan %): 137 (%73,72) Uzun Pozisyonlar (kazanılan %): 148 (%66,89)
Kârlı İşlemler (toplamın %'si): 200 (%70,18) Zararlı işlemler (toplamın yüzdesi): 85 (%29,82)
En büyük kâr ticareti: 13.00 zarar ticareti: -15.80
Ortalama kâr ticareti: 2,12 zarar ticareti: -1,79
Maksimum ardışık kazanç ($): 18 (63,18) ardışık kayıp ($): 12 (-10,63)
Maksimum ardışık kar (sayı): 63.18 (18) ardışık zarar (sayı): -31.50 (5)
Ortalama ardışık kazanç: 5 ardışık kayıp: 2
Tabii ki gerçek. Tüm onaylarım var. İşte ilk denememin onayı
Onaylamaya ihtiyacım yok, "beyler sözümüze güvenin."
Pekala, peki... Birkaç yıl aynı tempoda devam edersen, çok havalı olacak.
Tabii ki gerçek. Tüm onaylarım var. İşte ilk denememin onayı; , Bakın giriş o kadar doğru ki 4 ay içinde fonlarda neredeyse hiç düşüş yok. Ben oynayana kadar. Skoru 28 kat artırmanın mümkün olduğu ikinci denemede aynı durum. Sistem mükemmel çalışıyor, psikoloji başarısız oluyor. Ve yüzlerce işlemden bahsediyoruz.İşte ikinci denemenin raporu Brüt Kar: 423,21 Brüt Zarar: 151,95 Toplam Net Kar: 271,26
Kar Faktörü: 2,79 Beklenen Kazanç: 0,95
Mutlak Düşüş: 1,34 Maksimum Düşüş: 32,46 (%24,79) Göreli Düşüş: %55,11 (10,63)
Toplam İşlemler: 285 Kısa Pozisyon (kazanılan %): 137 (%73.72) Uzun Pozisyonlar (kazanılan %): 148 (%66.89)
Kârlı İşlemler (toplamın %'si): 200 (%70,18) Zararlı işlemler (toplamın yüzdesi): 85 (%29,82)
En büyük kârlı ticaret: 13.00 zararlı ticaret: -15.80
Ortalama kâr ticareti: 2,12 zarar ticareti: -1,79
Maksimum ardışık kazanç ($): 18 (63,18) ardışık kayıp ($): 12 (-10,63)
Maksimum ardışık kar (sayı): 63.18 (18) ardışık zarar (sayı): -31.50 (5)
Ortalama ardışık kazanç: 5 ardışık kayıp: 2
Georges, raporu anlamadın mı?
bu, MT'deki orijinal raporun göründüğünden biraz daha kötü
bir ay daha banlanırsam başkanı ara
Onaylanmaya ihtiyacım yok, "beyler sözümüze güvenin."
Pekala, peki... Birkaç yıl aynı tempoda devam edersen, çok havalı olacak.
Bu tür risklerle birkaç yıl pek olası değildir. Ama birkaç yıla ihtiyacım yok. Hesabı 1000 kat artırmak için bir yıl yeterlidir. Sisteme koyduğum risklerle. Ama iki denemede her birinde 4 ay dayanabildim. Üçüncü denemede riskleri azaltmaya karar verdim. Hedefe ulaşmak için son tarih birkaç ay arttı, ancak ticaret yapmak psikolojik olarak daha kolay olacak. Ve gidişat aleyhinize olduğunda karar vermek için daha çok zamanınız olacak. Ve hesap boşaltma marjı 20-30 puandan 50-70 puana yükselecek.
Tabii ki gerçek. Tüm onaylarım var. İşte ilk denememin onayı; , Girişin o kadar doğru olduğunu görün ki 4 ay içinde fonlarda neredeyse hiç düşüş yok. Ben oynayana kadar. Skoru 28 kat artırmanın mümkün olduğu ikinci denemede aynı durum. Sistem mükemmel çalışıyor, psikoloji başarısız oluyor. Ve yüzlerce işlemden bahsediyoruz.İşte ikinci denemenin raporu Brüt Kar: 423,21 Brüt Zarar: 151,95 Toplam Net Kar: 271,26
Kar Faktörü: 2,79 Beklenen Kazanç: 0,95
Mutlak Düşüş: 1,34 Maksimum Düşüş: 32,46 (%24,79) Göreli Düşüş: %55,11 (10,63)
Toplam İşlemler: 285 Kısa Pozisyon (kazanılan %): 137 (%73,72) Uzun Pozisyonlar (kazanılan %): 148 (%66,89)
Kârlı İşlemler (toplamın %'si): 200 (%70,18) Zararlı işlemler (toplamın yüzdesi): 85 (%29,82)
En büyük kâr ticareti: 13.00 zarar ticareti: -15.80
Ortalama kâr ticareti: 2,12 zarar ticareti: -1,79
Maksimum ardışık kazanç ($): 18 (63,18) ardışık kayıp ($): 12 (-10,63)
Maksimum ardışık kar (sayı): 63.18 (18) ardışık zarar (sayı): -31.50 (5)
Ortalama ardışık kazanç: 5 ardışık kayıp: 2