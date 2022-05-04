Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 246
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Dengeye göre ilk beş tablosu:
Ticaret kalitesinde ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş tablosu:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
İlerleme belli, yorgun değil mi?
Hangi "ilerlemeden" bahsediyoruz?
Hala hareketli ortalamaya bakıyorsunuz ve aynı şeyi soruyorsunuz.
Kendinden sıkılmadın mı?
Ve eğer grafikte yatay bir yatay çizgi yoksa, gösterge giriş noktalarına geçmişteki kısa pozisyonlar için herhangi bir standart kayıp durdurma istatistiğinden en azından biraz daha iyi mi verecek?
Bu ne hakkında? Gösterge - sadece fiyat hareketinin bazı özelliklerini gösterir.
Yoksa tüm TS Ligi hakkında mı? Bir gösterge olarak da değerlendirilebilir... Hangi enstrümanın hangi sistemlerin daha iyi çalıştığını gösterir.
George, lütfen bana farklı sihirbazlar bağlamında araç hakkında istatistik hazırlama ve yazma senaryosunu söyle.
Sadece bu tür grafiklerin ve tabloların oluşturulması için tasarlanmış, kendi yazdığım bir senaryom var.
Bazı istatistiklere ihtiyacınız varsa - TS Ligi'nin herhangi bir bölümüne bir yatırım şifresi verebilirim - ihtiyacınız olan büyüler için anlaşmaları seçin, nasıl çalıştığını görün.
Kaynağa üzülmüyorsanız, yükümü hızlandırmak için paylaşın). Örneğinize göre TS hayvanat bahçem için sabitlemek istiyorum. Sadece grafikler henüz benim işim değil, bir şablonla ihtiyacınız olanı yazmak daha hızlı olurdu.
Bence bir danışman olarak bunu yapabilir ve her hafta e-postanıza bir rapor gönderebilirsiniz.
Ve sen (hadi ama) onu nasıl "bağlayacaksın"?
Bana öyle geliyor ki düşünmeden önerdin ...
Ah-ha, evet, kendi kendine yeterli senaryonun basit olduğunu düşündüm) ama çerçevenin gücünü kontrol ettim)
O zaman bana ne yaptığını söyle - sadece csv'ye yazması gereken sayıları ve orada grafik Excel araçlarını kullanarak zaten şablona dövülmüş, yoksa bir şekilde kendisi de çizelgeler mi oluşturuyor?
Grafiklerin otomatik olarak ne kadar iyi oluşturulacağını anlamak istiyorum.