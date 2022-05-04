Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 249
Her durumda, bir fark olacaktır. Diyelim ki demo hesapta SL ile böyle bir takas yok. Ve PAMM'de - var. Bu, yalnızca bir işlem varsa - kural olarak tüm hesaplarda aynıdır. Ve çok fazla işlem olduğunda, bazıları kesinlikle farklı olacaktır ...
ilginç - farkın nedenleri nelerdir?
Tekliflerdeki farkta, aracının dahili teklif filtrelerinde mi? Mesela, bu hesapta, teklifte satın almanın SL'si işe yaradı, diğeri ise böyle bir teklifin fiyatına sahip değildi...
Sadece alıntılardaki fark. Eurodolar'da beş basamaklı bir noktanın nasıl oldukça büyük bir fark yarattığını bir kereden fazla gördüm. Bir hesapta anlaşma açıldı, diğerinde açılmadı. Ve bir sonraki çubukta (bazı TS dört saatlik saatlerde çalışır) - durum değişti ve sonuç olarak, bir hesapta bir anlaşma açıldı, diğerinde değil. Maksimum işlem sayısı bir ise veya ters çevirme sistemi ise, bu iki hesap kolayca "antifazda" girebilir.
Ancak, TS kararlıysa, bu fark zaman içinde oldukça hızlı bir şekilde "düzeylenir". Ancak istikrar yoksa, fark sadece artar ve ardından - her iki hesapta da "kontrol atışları" görünür.
Şimdi artık kontrol etmiyorum, ancak iki yıl önce Lig'den TS'yi yeni başlattığımda buna dikkat ettim.
Lider öldüğünden, yürütülebilir modülü güncelleme zamanı geldi.
MT4, MT5 için TS League'in en son sürümü ve Lig'deki tüm TS'lerin listesi (Excel'de açılır)
Belki de dükkânı kapatmanın zamanı geldi, tamamen aciz?
Parmağınızla nerede "yetersiz" olduğunu gösterebilir misiniz ???
Hareketli ortalamaları "tamamen aciz" olarak kapatmayı teklif ediyorsunuz... "Kapasiteniz" nedir Dasha?
En iyi TC'nin Bose'da dinlendiğini kendisi söyledi
Neden bahsediyorsun ? En iyi araç hakkında - bu yüzden yeniden optimize ettim. İşte bu, istediği gibi çalıştı ve istediğiniz gibi Lig'den çıkardı, yenisini koydu.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş aracın tablosu:
Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
Son ekleri olan karakterlerle çalışırken bir hata oluştu.
Düzeltilmiş yürütülebilir dosya: