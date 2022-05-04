Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 238
Ve kabalığı geçtin. fark etmemiş gibi oldum....
Modelleme ile başladı, bir burçla bitti))
Sisli teknik analizdir. Ve bu en alaycı gerçek George. )))
Teknik analiz "sisli" nerede? İşte Mashka göstergesi - orada "sisli" olan şey, son derece doğru.
Evet ve tekliflerinizde bir şey göremiyorum... Grafik kitaplığınız çok daha gerçekti...
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk 5 tablosu:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesi için ilk 5 tablosu:
En az 50 işlemle en eski 20 araç
En az 50 işlem içeren en eski beş TC'nin grafiği
TS 840352 ilginçtir.Bu çok eski bir TS'dir, zikzakın doruklarına tortu olarak girer ve SL'yi daha da takip eder ve bir yıldan fazla bir süredir faaliyette olan başabaşa transfer olur. Raporun arka arkaya 31 SL göstermesine şaşırdım! Bir tür hata olduğuna karar verdi. Kodlara baktım... hmm... hayır, hata yok. Bu sistem için arka arkaya izin verilen gövde sayısı 34'tür! Ve maksimumu güncellemek için maksimum bekleme süresi 135 işlemdir... Pekala... Bu TS bir "kontrol atışı" gösterene kadar bekleyelim. Prensip olarak, bu "mantıksız" bir TS'dir - girişi düz, trende karşı ve desteği trend, doğrudan takip. Yüksek sonuçlar göstermemesi şaşırtıcı değil. Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, "kontrol atışını" çok uzun süre göstermiyor. Öte yandan, 127 işlem için maksimum güncellenmedi. "Vuruş" dan önce çok az şey kaldı ...
Evet, sabrınız inanılmaz derecede sınırsız. PAMM yaşıyor mu?
IMHO - şaşırtıcı bir şey yok ... bir adam "atına" oturdu ve nişanlandı.
Yakında PAMM'imle bağlantı kuracağım. Magics for TS LEAGUE - başlangıç için zaten benim tarafımdan seçilmiştir.
Sadece bir rica - geçmişten resimler yayınlamayın ... bunlar alakalı değil.
16TS her sembol üzerinde çalışır
Tünaydın! Ne hakkında olduğunu anlamak için bu 16 kullanılmış aracın açıklamasına gerçekte nereye bakmanız gerektiğini kim söyleyecek? Çok sayfa var, korkarım konuyu uzun süre tüttüreceğim.